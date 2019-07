Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ebd2f6d-e073-497f-9409-629c61588588","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Moszkva szerdán mély sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy orosz harci gépek egy nappal korábban kétszer is megsértették Dél-Korea légterét. A lövöldözéssel párosuló incidensben Japán és Kína is érintett volt.","shortLead":"Moszkva szerdán mély sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy orosz harci gépek egy nappal korábban kétszer is megsértették...","id":"20190724_Oroszorszag_tagadott_majd_bocsanatot_kert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ebd2f6d-e073-497f-9409-629c61588588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46f8b65-732d-476d-848f-112d96083f22","keywords":null,"link":"/vilag/20190724_Oroszorszag_tagadott_majd_bocsanatot_kert","timestamp":"2019. július. 24. 10:40","title":"Oroszország tagadott, majd bocsánatot kért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afd013b9-3697-4a1e-a44d-a8546a5bd7ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aki nem bírta az órákig tartó sorban állást a Libegők Éjszakáján, az máskor elmehet a jegyével libegőzni. ","shortLead":"Aki nem bírta az órákig tartó sorban állást a Libegők Éjszakáján, az máskor elmehet a jegyével libegőzni. ","id":"20190723_BKV_Meg_felhasznalhatok_a_Libegok_Ejszakajan_vett_jegyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afd013b9-3697-4a1e-a44d-a8546a5bd7ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"172ed0d9-e61d-4464-89b8-221cf0f59b91","keywords":null,"link":"/cegauto/20190723_BKV_Meg_felhasznalhatok_a_Libegok_Ejszakajan_vett_jegyek","timestamp":"2019. július. 23. 15:11","title":"BKV: Még felhasználhatók a Libegők Éjszakáján vett jegyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dfaa04d-f910-4167-aa38-65f95161a1ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ungár megelégelte, hogy az ápolási díjjal kapcsolatban nem kap meg bizonyos adatokat. ","shortLead":"Ungár megelégelte, hogy az ápolási díjjal kapcsolatban nem kap meg bizonyos adatokat. ","id":"20190723_Beperli_az_Emmit_Ungar_Peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8dfaa04d-f910-4167-aa38-65f95161a1ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06433626-2c1f-443c-82e9-d80e1f95840d","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Beperli_az_Emmit_Ungar_Peter","timestamp":"2019. július. 23. 20:17","title":"Beperli az Emmit Ungár Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b85704-fd85-4707-92f8-e1690e374338","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem véletlenül panaszkodnak furcsa tünetekre a Kubából hazatért amerikai diplomaták, új vizsgálatok szerint valami történt az agyukkal. Azt azonban, hogy mi és hogyan, továbbra sem sikerült megfejteni.","shortLead":"Nem véletlenül panaszkodnak furcsa tünetekre a Kubából hazatért amerikai diplomaták, új vizsgálatok szerint valami...","id":"20190724_kuba_diplomata_agy_tomegpszichozis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43b85704-fd85-4707-92f8-e1690e374338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"491fe550-5fd5-4d71-9160-852ec22b4140","keywords":null,"link":"/tudomany/20190724_kuba_diplomata_agy_tomegpszichozis","timestamp":"2019. július. 24. 11:03","title":"Történt valami a Kubából hazahozott diplomaták agyával, csak azt nem tudni, micsoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffc14322-b0a9-47be-abea-c1be39951271","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akár 20 százalékos áremelkedést is hozhat, ha bezár a szolnoki műtrágyagyár – mondta az agrarszektor.hu-nak Bige László.","shortLead":"Akár 20 százalékos áremelkedést is hozhat, ha bezár a szolnoki műtrágyagyár – mondta az agrarszektor.hu-nak Bige László.","id":"20190724_Bige_szolnok_mutragya_gyar_bezaras_katasztrofavedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffc14322-b0a9-47be-abea-c1be39951271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94701d76-46c7-465c-bebf-30325dfdf039","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190724_Bige_szolnok_mutragya_gyar_bezaras_katasztrofavedelem","timestamp":"2019. július. 24. 14:03","title":"Bige: még mindig bízunk a magyar igazságszolgáltatásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa8ec35-ac0e-40b5-ba23-5818964d7e3e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök apjának üzletága, a bányászat és az oligarchák építőipari cégei a fő nyertesei a kormány vaskos intézkedéscsomagjának, amely amúgy valós problémákra keres válaszokat. ","shortLead":"A miniszterelnök apjának üzletága, a bányászat és az oligarchák építőipari cégei a fő nyertesei a kormány vaskos...","id":"20190724_kavicsbanyaszat_ner_orban_gyozo_palkovics_jogszabaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=faa8ec35-ac0e-40b5-ba23-5818964d7e3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45fc3492-85e6-4c56-aa42-48ec110f2234","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190724_kavicsbanyaszat_ner_orban_gyozo_palkovics_jogszabaly","timestamp":"2019. július. 24. 11:06","title":"Intézkedéscsomag a kormánytól – megint az Orbán család és a NER járhat jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aztán elosztották egymás között.","shortLead":"Aztán elosztották egymás között.","id":"20190723_Visszaadtak_a_biztonsagi_orok_a_talalt_taskat_csak_elobb_kivettek_belole_900_ezer_forintot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbd1dbd0-fdf7-430f-bea4-7ea23d06cadf","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Visszaadtak_a_biztonsagi_orok_a_talalt_taskat_csak_elobb_kivettek_belole_900_ezer_forintot","timestamp":"2019. július. 23. 15:26","title":"Visszaadták a biztonsági őrök a talált táskát, csak előbb kivettek belőle 900 ezer forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b42be6c-15fc-4b4b-8164-660d0b8e7f61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rétvári Bence egy írásbeli kérdésre adott válaszban azt írta, minden kórház leszerződött egy szolgáltatóval, de arra nem tért ki, hogy ez mennyibe is kerül. ","shortLead":"Rétvári Bence egy írásbeli kérdésre adott válaszban azt írta, minden kórház leszerződött egy szolgáltatóval, de arra...","id":"20190723_A_kormany_szerint_nem_okoz_gondot_a_veszpremi_labor_bezarasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b42be6c-15fc-4b4b-8164-660d0b8e7f61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"804c81e9-16d6-4c12-9be4-658bf25cd6bb","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_A_kormany_szerint_nem_okoz_gondot_a_veszpremi_labor_bezarasa","timestamp":"2019. július. 23. 16:46","title":"A kormány szerint nem okoz gondot a veszprémi labor bezárása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]