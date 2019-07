Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14fb399a-85e4-479a-be84-bb21cb525f79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szokásától eltérően most nem a legújabb készülékekhez ad ki egy lényeges frissítést az Apple. Az ok: a GPS fordulónapja.","shortLead":"Szokásától eltérően most nem a legújabb készülékekhez ad ki egy lényeges frissítést az Apple. Az ok: a GPS fordulónapja.","id":"20190723_apple_iphone_ipad_ios_frissites_gps","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14fb399a-85e4-479a-be84-bb21cb525f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"042a93e2-0d86-483d-b33d-b4a7aae235a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_apple_iphone_ipad_ios_frissites_gps","timestamp":"2019. július. 23. 21:03","title":"Ha régebbi iPhone-ja vagy iPadje van, figyelje a kijelzőt, fontos frissítés érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e319bf-62ff-441a-b1cf-b687144becc1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Igazából egyáltalán nem vagyunk meglepődve.","shortLead":"Igazából egyáltalán nem vagyunk meglepődve.","id":"20190724_A_Bohem_Rapszodia_videoja_ujabb_elkepeszto_rekordot_dontott_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5e319bf-62ff-441a-b1cf-b687144becc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d02670f7-2e9b-4592-920c-896813eb5436","keywords":null,"link":"/kultura/20190724_A_Bohem_Rapszodia_videoja_ujabb_elkepeszto_rekordot_dontott_meg","timestamp":"2019. július. 24. 11:00","title":"A Bohemian Rhapsody videója újabb elképesztő rekordot döntött meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52fa874e-2fbb-488d-a490-fcbf996c5be5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Jesolóban nem lehet majd szombatonként iszogatni a parton. ","shortLead":"Jesolóban nem lehet majd szombatonként iszogatni a parton. ","id":"20190723_Betiltjak_a_szombati_italozast_egy_nepszeru_olasz_tengerparti_varosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52fa874e-2fbb-488d-a490-fcbf996c5be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43ac834-3cfa-4f58-98f9-bb9be4c3c52d","keywords":null,"link":"/elet/20190723_Betiltjak_a_szombati_italozast_egy_nepszeru_olasz_tengerparti_varosban","timestamp":"2019. július. 23. 18:25","title":"Betiltják a szombati italozást egy népszerű olasz tengerparti városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d82b629-8159-4a69-ac6d-e0446dc698fb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem környezetbarát és ártalmas lehet az egészségre a papírpoharak környezettudatos alternatívájaként hirdetett bambuszpohár - közölte kedden a termékek tesztelésével foglalkozó német szervezet, a Stiftung Warentest.","shortLead":"Nem környezetbarát és ártalmas lehet az egészségre a papírpoharak környezettudatos alternatívájaként hirdetett...","id":"20190723_bambuszpohar_kornyezetbarat_egeszsegre_artalmas_melamingyanta_melamin_formaldehid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d82b629-8159-4a69-ac6d-e0446dc698fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd26dbe-957d-4973-95bb-2b307994b09e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_bambuszpohar_kornyezetbarat_egeszsegre_artalmas_melamingyanta_melamin_formaldehid","timestamp":"2019. július. 23. 20:03","title":"Tesztekkel igazolták, hogy a környezetbarátnak mondott bambuszpohár ártalmas lehet az egészségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ddf1fd-8782-48e8-aeb0-216070fd395d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kevesebb autót adott el, mégis nőtt a nyeresége.","shortLead":"Kevesebb autót adott el, mégis nőtt a nyeresége.","id":"20190725_Kezd_kikaszalodni_a_VW_a_dizelbotranybol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5ddf1fd-8782-48e8-aeb0-216070fd395d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17853806-8728-4ee0-8fa5-2208a6032bdc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190725_Kezd_kikaszalodni_a_VW_a_dizelbotranybol","timestamp":"2019. július. 25. 11:12","title":"Kezd kikászálódni a VW a dízelbotrányból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szálláskiadó felelősségét növelnék a fideszes képviselők, Bajkai István már dolgozik a tervezeten. ","shortLead":"A szálláskiadó felelősségét növelnék a fideszes képviselők, Bajkai István már dolgozik a tervezeten. ","id":"20190724_Szigoritananak_az_Airbnb_szabalyain_a_fideszes_polgarmesterek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62040b25-db31-4a85-9968-ee5e99fc70bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190724_Szigoritananak_az_Airbnb_szabalyain_a_fideszes_polgarmesterek","timestamp":"2019. július. 24. 19:20","title":"Szigorítanának az Airbnb szabályain a fideszes polgármesterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdb7752-8d79-4aca-8227-2d566e271d46","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Milyen lehetőségeik vannak a frissen felvett egyetemistáknak a lakáspiacon? Talál-e még albérletet, aki a pontszámok kihirdetése után veszi nyakába a várost? Milyen kompromisszumokat kell kötni egy \"utolsó lyukért\"? Miért vannak könnyebb helyzetben a felsőbb évesek az elsősöknél? Ingatlanpiaci körkép nem sokkal a 2019-es ponthatárok kihirdetése előtt.","shortLead":"Milyen lehetőségeik vannak a frissen felvett egyetemistáknak a lakáspiacon? Talál-e még albérletet, aki a pontszámok...","id":"20190724_Tul_draga_az_alberlet_ahhoz_hogy_egy_egyetemista_egy_teljes_lakast_kibereljen_felveteli_ponthatarok_alberletarak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcdb7752-8d79-4aca-8227-2d566e271d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca8adf0-413f-4c01-90e0-86f6ec15ac56","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190724_Tul_draga_az_alberlet_ahhoz_hogy_egy_egyetemista_egy_teljes_lakast_kibereljen_felveteli_ponthatarok_alberletarak","timestamp":"2019. július. 24. 17:00","title":"Mennyiért kap ma albérletet egy egyetemista?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eee22891-d3bd-4c5e-9327-5054253bfaa0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az író hosszú levélben válaszolt a Magyartanárok Egyesülete elnökének a bíráló szavaira. Szerinte Arató László észrevételei egy olyan kor emlékét hozzák vissza, amikor törvényileg megengedhető volt a szellemi termékek irtása.","shortLead":"Az író hosszú levélben válaszolt a Magyartanárok Egyesülete elnökének a bíráló szavaira. Szerinte Arató László...","id":"20190723_Hay_Janos_A_szerzo_megregulazasa_egy_ocska_kor_emleket_idezi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eee22891-d3bd-4c5e-9327-5054253bfaa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30330506-a8e4-478e-933c-5214f3c4687a","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_Hay_Janos_A_szerzo_megregulazasa_egy_ocska_kor_emleket_idezi","timestamp":"2019. július. 23. 20:17","title":"Háy János: A szerző megregulázása egy ócska kor emlékét idézi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]