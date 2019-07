Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0e4f013-040b-4a17-8f83-675b04e2a16f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Túl sok kihívás vár az OSZK leendő főigazgatójára, ezért még az is lehet, hogy egy igazi szakember lesz a befutó a posztra, írja a HVG.\r

\r

","shortLead":"Túl sok kihívás vár az OSZK leendő főigazgatójára, ezért még az is lehet, hogy egy igazi szakember lesz a befutó...","id":"20190725_Nem_eleg_vonzo_a_Nerlovagoknak_az_OSZK_szakember_erkezhet_a_nemzeti_konyvtar_elere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0e4f013-040b-4a17-8f83-675b04e2a16f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1c5eab5-2c8e-4d07-8627-d584e95816ac","keywords":null,"link":"/kultura/20190725_Nem_eleg_vonzo_a_Nerlovagoknak_az_OSZK_szakember_erkezhet_a_nemzeti_konyvtar_elere","timestamp":"2019. július. 25. 15:07","title":"Nem elég vonzó a NER-lovagoknak az OSZK, szakember érkezhet a nemzeti könyvtár élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"417988fb-1507-417d-b955-501f6166278b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az országok fogadjanak el egy ötödik Genfi konvenciót is, amely a többi, emberiség elleni cselekményhez hasonlóan a környezeti károkozást is háborús bűncselekménynek tekintené – javasolta nyílt levélben 24 neves tudós.","shortLead":"Az országok fogadjanak el egy ötödik Genfi konvenciót is, amely a többi, emberiség elleni cselekményhez hasonlóan...","id":"20190724_Legyen_haborus_buncselekmeny_a_kornyezeti_karokozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=417988fb-1507-417d-b955-501f6166278b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee9daf05-5e5f-4db8-8596-bb159b92a269","keywords":null,"link":"/vilag/20190724_Legyen_haborus_buncselekmeny_a_kornyezeti_karokozas","timestamp":"2019. július. 24. 15:15","title":"\"Legyen háborús bűncselekmény a környezeti károkozás\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c0ac824-1230-42b3-9354-c37e4523465a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei és a Honor almárka több modelljére is elérhető már az Android operációs rendszer fölött működő EMUI felhasználói felület legújabb verziója.","shortLead":"A Huawei és a Honor almárka több modelljére is elérhető már az Android operációs rendszer fölött működő EMUI...","id":"20190725_huawei_emui_91_verzio_szoftverfrissites_telefon_modellek_erofs_gpu_turbo_30","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c0ac824-1230-42b3-9354-c37e4523465a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04119261-3ce5-4edb-b394-1bc167c0116a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_huawei_emui_91_verzio_szoftverfrissites_telefon_modellek_erofs_gpu_turbo_30","timestamp":"2019. július. 25. 08:03","title":"Rajta van a listán? Erre a 10+1 Huawei telefonra már letöltheti az új szoftvert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee79846-8400-4d82-ae08-06e8e608cef1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kunetz Zsombor szerint pénzzel és átszervezéssel elkerülhető lenne, hogy órákig álljanak a betegek a kórházak folyosóin. ","shortLead":"Kunetz Zsombor szerint pénzzel és átszervezéssel elkerülhető lenne, hogy órákig álljanak a betegek a kórházak...","id":"20190725_A_szakember_szerint_meg_van_remeny_hogy_jobb_legyen_az_onkologiai_ellatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cee79846-8400-4d82-ae08-06e8e608cef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68be116a-0c7b-4964-b4d9-dd46867dc313","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_A_szakember_szerint_meg_van_remeny_hogy_jobb_legyen_az_onkologiai_ellatas","timestamp":"2019. július. 25. 14:12","title":"A szakember szerint még van remény, hogy jobb legyen az onkológiai ellátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem tűnik logikus lépésnek a rádiótól, hogy az értékes és Sebestyén Balázsék kezébe ütőkártyát adó védjegy-tulajdonjogról lemondott a rádiós javára.\r

\r

","shortLead":"Nem tűnik logikus lépésnek a rádiótól, hogy az értékes és Sebestyén Balázsék kezébe ütőkártyát adó...","id":"20190724_Mar_nem_a_Radio_1e_a_Balazsek_musor_vedjegye_hanem_Sebestyen_Balazse","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f3cde79-f58e-42ee-9b29-63b5276a7dcf","keywords":null,"link":"/kultura/20190724_Mar_nem_a_Radio_1e_a_Balazsek_musor_vedjegye_hanem_Sebestyen_Balazse","timestamp":"2019. július. 24. 11:51","title":"Már nem a Rádió 1-é a Balázsék műsor védjegye, hanem Sebestyén Balázsé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7826ac3e-bc8b-4f63-af6d-e7995aaefef1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazgató úgy tudja, a helyi erők nem engedik, hogy ő maradjon az igazgató, bár mindenki támogatta a pályázatát. ","shortLead":"Az igazgató úgy tudja, a helyi erők nem engedik, hogy ő maradjon az igazgató, bár mindenki támogatta a pályázatát. ","id":"20190724_26_ev_utan_indoklas_nelkul_elutasitottak_a_zalaegerszegi_Zrinyi_Gimnazium_igazgatojanak_palyazatat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7826ac3e-bc8b-4f63-af6d-e7995aaefef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0dd5ed-9415-4d73-a92c-c381a1589364","keywords":null,"link":"/itthon/20190724_26_ev_utan_indoklas_nelkul_elutasitottak_a_zalaegerszegi_Zrinyi_Gimnazium_igazgatojanak_palyazatat","timestamp":"2019. július. 24. 18:27","title":"26 év után indoklás nélkül elutasították a zalaegerszegi Zrínyi Gimnázium igazgatójának pályázatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad8d3293-5df2-49cd-9848-fd400310cb69","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán miniszterelnökként és országgyűlési képviselőként havi bruttó 2,6 millió forint juttatásban részesül, Rogán miniszterként és képviselőként 3 milliót kap.","shortLead":"Orbán miniszterelnökként és országgyűlési képviselőként havi bruttó 2,6 millió forint juttatásban részesül, Rogán...","id":"20190725_Rogan_Antal_fizetesben_lekorozi_Orbant","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad8d3293-5df2-49cd-9848-fd400310cb69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ef6b9e-1301-45c2-a4b5-2bcfb39acc6d","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_Rogan_Antal_fizetesben_lekorozi_Orbant","timestamp":"2019. július. 25. 12:44","title":"Rogán Antal fizetésben lekörözi Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Mióta a hvg.hu nyilvánosságra hozta, hogy szexuális fajtalanság történt a Honvédelmi Minisztériumhoz tartozó honvéd középiskolában, a kormánypárt több körben próbálja megmagyarázni a honvédség feltuningolásának időszakában duplán kínos esetet. Ezúttal Németh Szilárd futott neki a pacalfőzésnél valamivel komplexebb kihívásnak, hogy alig pár mondaton belül önellentmondásba keveredjen: felsorolta, milyen lépéseket tettek a bántalmazási ügy rendezéséért, majd hozzátette, hogy amúgy az egész csak „az ellenzéki média” hazugsága. Azt is kikövetkeztette, hogy egy anális zaklatóból nem lesz esküjéhez hű honvédő. \r

\r

","shortLead":"Mióta a hvg.hu nyilvánosságra hozta, hogy szexuális fajtalanság történt a Honvédelmi Minisztériumhoz tartozó honvéd...","id":"20190725_Nemeth_Szilard_zsenit_villant_szexualis_zaklatobol_nem_lesz_jo_svadaju_katona","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"954d1b39-5eb6-43eb-8904-40720f1294ad","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_Nemeth_Szilard_zsenit_villant_szexualis_zaklatobol_nem_lesz_jo_svadaju_katona","timestamp":"2019. július. 25. 09:54","title":"Németh Szilárd zsenit villant: szexuális zaklatóból nem lesz jó svádájú katona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]