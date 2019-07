Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b018b7b1-5881-4c69-8a8e-2c0b262e9c53","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az itthon megvett jegyek árát visszatéríti a MÁV, vagy átteszi máskorra. ","shortLead":"Az itthon megvett jegyek árát visszatéríti a MÁV, vagy átteszi máskorra. ","id":"20190723_Sztrajkolnak_szerdan_az_olasz_vasutasok_a_MAV_visszavaltja_a_jegyeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b018b7b1-5881-4c69-8a8e-2c0b262e9c53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dea77c52-73ec-4826-8e12-b8c73efdce24","keywords":null,"link":"/vilag/20190723_Sztrajkolnak_szerdan_az_olasz_vasutasok_a_MAV_visszavaltja_a_jegyeket","timestamp":"2019. július. 23. 21:21","title":"Sztrájkolnak szerdán az olasz vasutasok, a MÁV visszaváltja a jegyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa8ab52f-33b8-4723-b7da-c9b7f5886575","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy amerikai kórház egy titkos megállapodás keretében hatmillió dollárt fizetett a Holdra lépett első ember, Neil Armstrong családjának. A kórház azt akarta megelőzni, hogy nyilvánosságra azok a vádak, melyek szerint az űrhajós egy műtét során, vagy után elkövetett orvosi műhiba miatt halt meg. A kifizetés ellenére a kórház kitart amellett, hogy megfelelően kezelte a 2012-ben elhunyt asztronautát.","shortLead":"Egy amerikai kórház egy titkos megállapodás keretében hatmillió dollárt fizetett a Holdra lépett első ember, Neil...","id":"20190724_Orvosi_muhiba_miatt_halhatott_meg_Neil_Armstrong","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa8ab52f-33b8-4723-b7da-c9b7f5886575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bddfce4-b297-4ec8-b18f-58f6e2d97d1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190724_Orvosi_muhiba_miatt_halhatott_meg_Neil_Armstrong","timestamp":"2019. július. 24. 12:22","title":"Orvosi műhiba miatt halhatott meg Neil Armstrong?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7bb34fb-bf9b-40dd-8d6c-6f86f59eec64","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az egység ezzel olimpiai kvótát is szerzett.","shortLead":"Az egység ezzel olimpiai kvótát is szerzett.","id":"20190725_donto_gyorsvalto_hosszu_katinka_kesely_ajna_verraszto_evelyn_jakabos_zsuzsanna_kvangdzsu_vizes_vb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7bb34fb-bf9b-40dd-8d6c-6f86f59eec64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4496de4e-c445-4486-8534-52e012ef4389","keywords":null,"link":"/sport/20190725_donto_gyorsvalto_hosszu_katinka_kesely_ajna_verraszto_evelyn_jakabos_zsuzsanna_kvangdzsu_vizes_vb","timestamp":"2019. július. 25. 07:47","title":"Döntős a 4x200-as magyar női gyorsváltó a vébén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82654539-0bd3-4cb9-bc29-db614736dccc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő a vízben lett rosszul, a rendőr épp vízimentő polgárőrként volt a strandon szabadidejében. ","shortLead":"A nő a vízben lett rosszul, a rendőr épp vízimentő polgárőrként volt a strandon szabadidejében. ","id":"20190723_Szabadnapos_rendor_mentette_meg_egy_strandolo_eletet_Balatonalmadiban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82654539-0bd3-4cb9-bc29-db614736dccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9c51f81-ca83-4d07-995c-2bb08e878cba","keywords":null,"link":"/elet/20190723_Szabadnapos_rendor_mentette_meg_egy_strandolo_eletet_Balatonalmadiban","timestamp":"2019. július. 23. 15:21","title":"Szabadnapos rendőr mentette meg egy strandoló életét Balatonalmádiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A brüsszeli testület csütörtökön hozza nyilvánosságra az erről szóló döntését.","shortLead":"A brüsszeli testület csütörtökön hozza nyilvánosságra az erről szóló döntését.","id":"20190725_stop_soros_europai_bizottsag_europai_unio_birosaga_kereset_kotelezettsegszegesi_eljaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e23a8f-1269-4c9e-add2-428deb5e7c15","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_stop_soros_europai_bizottsag_europai_unio_birosaga_kereset_kotelezettsegszegesi_eljaras","timestamp":"2019. július. 25. 08:38","title":"Beperli Magyarországot a Stop Soros miatt az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f65ba6a-3011-4268-a05a-d163c11c6111","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 36 éves színésznő ismét anyai örömök elé néz.","shortLead":"A 36 éves színésznő ismét anyai örömök elé néz.","id":"20190725_Anne_Hathaway_az_Instagramon_jelentette_be_hogy_jon_a_masodik_baba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f65ba6a-3011-4268-a05a-d163c11c6111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8312811-a765-44df-9256-f3dc36f3537d","keywords":null,"link":"/kultura/20190725_Anne_Hathaway_az_Instagramon_jelentette_be_hogy_jon_a_masodik_baba","timestamp":"2019. július. 25. 05:53","title":"Anne Hathaway az Instagramon jelentette be, hogy jön a második baba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8191688-880b-4ee3-a891-c95ff38fa78d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Széchenyi-díjas filozófus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja kilencvenéves korában hunyt el.","shortLead":"A Széchenyi-díjas filozófus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja kilencvenéves korában hunyt el.","id":"20190724_Heller_Agnes_temetes_julius_29","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8191688-880b-4ee3-a891-c95ff38fa78d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9723e0-e8b3-4c80-934b-80a6295dfcc3","keywords":null,"link":"/itthon/20190724_Heller_Agnes_temetes_julius_29","timestamp":"2019. július. 24. 17:31","title":"Hétfőn lesz Heller Ágnes temetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12cf3105-8e05-4d85-914c-1b661c6a3288","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az úzvölgyi katonatemetőben eltemetett és a román hatóságok által románnak tekintett 11 katona közül öt magyar állampolgár volt a minisztérium szerint. ","shortLead":"Az úzvölgyi katonatemetőben eltemetett és a román hatóságok által románnak tekintett 11 katona közül öt magyar...","id":"20190724_HM_Az_uzvolgyi_katonatemeto_11_roman_katonaja_kozul_ot_magyar_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12cf3105-8e05-4d85-914c-1b661c6a3288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac299c2-d546-4065-ac97-30fd63fbf45c","keywords":null,"link":"/itthon/20190724_HM_Az_uzvolgyi_katonatemeto_11_roman_katonaja_kozul_ot_magyar_volt","timestamp":"2019. július. 24. 15:23","title":"HM: Az úzvölgyi katonatemető 11 román katonája közül öt magyar volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]