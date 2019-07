Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7690f083-a702-427b-a708-3b2be906bb1f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A trolik is elkerülik a 100 kilós bomba környékét.","shortLead":"A trolik is elkerülik a 100 kilós bomba környékét.","id":"20190726_Megkezdodott_a_kiurites_a_varosligeti_bomba_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7690f083-a702-427b-a708-3b2be906bb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83965e9c-d816-4356-9871-83cda51f519a","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Megkezdodott_a_kiurites_a_varosligeti_bomba_miatt","timestamp":"2019. július. 26. 09:15","title":"Megkezdődött a kiürítés a városligeti bomba miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e98214-0710-40e7-be45-ad891c3ab11a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Gázsprayt fújt Porosenko testőreire egy férfi, aki a volt ukrán elnök autójára ugrott rá.","shortLead":"Gázsprayt fújt Porosenko testőreire egy férfi, aki a volt ukrán elnök autójára ugrott rá.","id":"20190725_Verekedes_tort_ki_amikor_Porosenko_elment_az_Allami_Nyomozo_Irodaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2e98214-0710-40e7-be45-ad891c3ab11a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c11cc9b-b9da-40b2-8d95-1bd7b1404f67","keywords":null,"link":"/vilag/20190725_Verekedes_tort_ki_amikor_Porosenko_elment_az_Allami_Nyomozo_Irodaba","timestamp":"2019. július. 25. 21:17","title":"Verekedés tört ki, amikor Porosenko elment az Állami Nyomozó Irodába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab199d96-2fe7-4b32-832d-7bbc587442bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Takarékszövetkezeti Bankhoz kerülhet három hónapon belül a Takarék Kereskedelmi Bank.","shortLead":"A Magyar Takarékszövetkezeti Bankhoz kerülhet három hónapon belül a Takarék Kereskedelmi Bank.","id":"20190725_Tovabb_folytatodik_a_takarekok_atalakitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab199d96-2fe7-4b32-832d-7bbc587442bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d772bf-d650-4c75-9a75-ef52714da5fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190725_Tovabb_folytatodik_a_takarekok_atalakitasa","timestamp":"2019. július. 25. 18:05","title":"Tovább folytatódik a takarékok átalakítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1733a51d-f967-4478-b21e-d28f529057ba","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 10. helyen végzett az elődöntőben. ","shortLead":"A 10. helyen végzett az elődöntőben. ","id":"20190724_Nem_jutott_dontobe_Cseh_Laszlo_200_meter_vegyesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1733a51d-f967-4478-b21e-d28f529057ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"862e2a84-e309-4ce5-9551-daaf2df4b067","keywords":null,"link":"/sport/20190724_Nem_jutott_dontobe_Cseh_Laszlo_200_meter_vegyesen","timestamp":"2019. július. 24. 15:00","title":"Nem jutott döntőbe Cseh László 200 méter vegyesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08160276-d3d5-4594-a52f-3c0f45b95b8f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Új irányba vinné el az unióval való tárgyalást a Brexitről Boris Johnson – ezt az új brit miniszterelnök parlamenti szűzbeszédében magyarázta.","shortLead":"Új irányba vinné el az unióval való tárgyalást a Brexitről Boris Johnson – ezt az új brit miniszterelnök parlamenti...","id":"20190725_Johnson_NagyBritanniaban_maradhatnak_az_ott_elo_unios_polgarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08160276-d3d5-4594-a52f-3c0f45b95b8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01968a41-9e3e-4f42-b185-76528e1bd116","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190725_Johnson_NagyBritanniaban_maradhatnak_az_ott_elo_unios_polgarok","timestamp":"2019. július. 25. 15:46","title":"Johnson: Nagy-Britanniában maradhatnak az ott élő uniós polgárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0021d5e7-f08e-4288-9533-027e0eb72108","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Ferencváros hazai pályán 3-1-re legyőzte szerdán a máltai Vallettát a Bajnokok Ligája-selejtező második fordulójának első mérkőzésén.","shortLead":"A Ferencváros hazai pályán 3-1-re legyőzte szerdán a máltai Vallettát a Bajnokok Ligája-selejtező második fordulójának...","id":"20190724_ferencvaros_fradi_valletta_bajnokok_ligaja_selejtezo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0021d5e7-f08e-4288-9533-027e0eb72108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87d1a02d-0e16-4f1c-8ecd-cbfb36942a99","keywords":null,"link":"/sport/20190724_ferencvaros_fradi_valletta_bajnokok_ligaja_selejtezo","timestamp":"2019. július. 24. 22:01","title":"Kétgólos előnyben várja a Fradi a Valletta elleni visszavágót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f89003-0ec2-4050-bb63-72c0322732c3","c_author":"T. R.","category":"sport","description":"Két magyar is döntőt úszott 200 méter pillangón: Milák Kristóf és Kenderesi Tamás. Milák hatalmasat úszott.","shortLead":"Két magyar is döntőt úszott 200 méter pillangón: Milák Kristóf és Kenderesi Tamás. Milák hatalmasat úszott.","id":"20190724_Vilagcsuccsal_vilagbajnok_Milak_Kristrof","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16f89003-0ec2-4050-bb63-72c0322732c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9250b1-50a2-43c6-a46b-ab16ca67e591","keywords":null,"link":"/sport/20190724_Vilagcsuccsal_vilagbajnok_Milak_Kristrof","timestamp":"2019. július. 24. 13:54","title":"Óriási világcsúccsal világbajnok Milák Kristóf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c721cef5-eaae-46b3-865b-fabe89ca4d1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Erzsébet téren a gyalogosforgalmat korlátozza a rendőrség, miután repeszromboló gránátot és csőrobbantó töltetet találtak a tűzszerészek.\r

\r

","shortLead":"Az Erzsébet téren a gyalogosforgalmat korlátozza a rendőrség, miután repeszromboló gránátot és csőrobbantó töltetet...","id":"20190724_Vilaghaborus_bombakat_talaltak_Budapest_kozepen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c721cef5-eaae-46b3-865b-fabe89ca4d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37455bd1-70dc-4d0a-8772-7e42d672e37d","keywords":null,"link":"/itthon/20190724_Vilaghaborus_bombakat_talaltak_Budapest_kozepen","timestamp":"2019. július. 24. 10:00","title":"Világháborús bombákat találtak Budapest kellős közepén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]