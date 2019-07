Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f8a15a0e-4ef1-4373-9f19-df2b48d391da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nagy meleg miatt több megyére másodfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"A nagy meleg miatt több megyére másodfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20190726_hoseg_zivatarok_figyelmeztetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8a15a0e-4ef1-4373-9f19-df2b48d391da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fd91bd1-2a55-4d89-aa3a-4d7ef41ded52","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_hoseg_zivatarok_figyelmeztetes","timestamp":"2019. július. 26. 05:24","title":"Kutyamelegre és zivatarokra figyelmeztet a meteorológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee43f2e-0f85-43c1-a683-b3636d934d53","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Egyre több pénz jön be a Wizz Airhez a jegyáron felüli kiegészítő tételekből, ez is közrejátszott abban, hogy nagyot nőtt a vállalat profitja.","shortLead":"Egyre több pénz jön be a Wizz Airhez a jegyáron felüli kiegészítő tételekből, ez is közrejátszott abban, hogy nagyot...","id":"20190725_Soha_nem_volt_meg_ekkora_a_Wizz_Air_nyeresege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ee43f2e-0f85-43c1-a683-b3636d934d53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce9a2b30-233d-4efc-9da6-c4af39191a03","keywords":null,"link":"/kkv/20190725_Soha_nem_volt_meg_ekkora_a_Wizz_Air_nyeresege","timestamp":"2019. július. 25. 18:23","title":"Soha nem volt még ekkora a Wizz Air nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d8fe40-bccd-4501-bc51-9da8fec79ea3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Jelcin regnálásának végén is hasonló folyamatok zajlottak.","shortLead":"Jelcin regnálásának végén is hasonló folyamatok zajlottak.","id":"20190725_oroszorszag_oligarchak_olajszennyezes_putyin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74d8fe40-bccd-4501-bc51-9da8fec79ea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d18043e-750a-490b-a926-e340429d5a75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190725_oroszorszag_oligarchak_olajszennyezes_putyin","timestamp":"2019. július. 25. 17:09","title":"Egymást ölik a Putyinhoz hű oligarchák, látszólag az áprilisi olajszennyezés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e689898-6b50-4ae3-aa5a-3e4f3faf9f58","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az erről szóló tájékoztatást a zenekar mellett a fesztivál is kiadta már.","shortLead":"Az erről szóló tájékoztatást a zenekar mellett a fesztivál is kiadta már.","id":"20190726_Repteri_gondok_miatt_nem_jut_el_a_FEZENre_a_Cradle_of_Filth","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e689898-6b50-4ae3-aa5a-3e4f3faf9f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1641a84-d76e-4155-99e4-c3e125614d92","keywords":null,"link":"/kultura/20190726_Repteri_gondok_miatt_nem_jut_el_a_FEZENre_a_Cradle_of_Filth","timestamp":"2019. július. 26. 18:38","title":"Reptéri gondok miatt nem jut el a FEZEN-re a Cradle of Filth","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az esztergomi nő és fia válogatott módon zaklatta ártatlan szomszédját. ","shortLead":"Az esztergomi nő és fia válogatott módon zaklatta ártatlan szomszédját. ","id":"20190725_elpusztult_macska_szomszed_zaklatas_esztergom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e01b7e-d5e5-4f24-bef0-0bdf8e3aa816","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_elpusztult_macska_szomszed_zaklatas_esztergom","timestamp":"2019. július. 25. 12:10","title":"Elpusztult macskát dobtak a szomszédjuk udvarába, mert azt hitték, az a neten szapulja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc4bd992-d8b3-4353-9db4-1dcfcc44904c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jégeső is jöhet.","shortLead":"Jégeső is jöhet.","id":"20190726_Zivatarra_viharos_szellokesre_figyelmeztet_a_meteorologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc4bd992-d8b3-4353-9db4-1dcfcc44904c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"344c260d-e3be-4250-b1ba-14c76b170316","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Zivatarra_viharos_szellokesre_figyelmeztet_a_meteorologia","timestamp":"2019. július. 26. 14:44","title":"Zivatarra, viharos széllökésre figyelmeztet a meteorológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68ccf502-df82-4964-b2de-bc0ab57ecae8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kvangdzsui úszó-világbajnokság pénteki előfutamaiból öt magyar versenyző is elődöntőbe jutott, ugyanakkor a 4x200 méteres férfi gyorsváltónak, illetve 800 méter gyorson Késely Ajnának és Kapás Boglárkának sem sikerült a fináléba verekednie magát.","shortLead":"A kvangdzsui úszó-világbajnokság pénteki előfutamaiból öt magyar versenyző is elődöntőbe jutott, ugyanakkor a 4x200...","id":"20190726_vizes_vb_uszas_elodonto_kapas_boglarka_kesely_ajna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68ccf502-df82-4964-b2de-bc0ab57ecae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75299b6a-fb2e-4ceb-ace5-7db76cb4b382","keywords":null,"link":"/sport/20190726_vizes_vb_uszas_elodonto_kapas_boglarka_kesely_ajna","timestamp":"2019. július. 26. 06:55","title":"Vizes vb: öt magyarnak jött össze az elődőntő, Kapás és Késely lemaradt a fináléról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1405029-687a-4f34-be4b-5aae7868523f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznőnek ma van az 55. születésnapja, és még mindig elképesztő formában van: épp ezért iszonyúan nehéz megtippelni, melyik fotón hány éves lehetett. Szülinapi kvíz. ","shortLead":"A színésznőnek ma van az 55. születésnapja, és még mindig elképesztő formában van: épp ezért iszonyúan nehéz...","id":"20190726_Sandra_Bullock_foto_szuletesnap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1405029-687a-4f34-be4b-5aae7868523f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2e5f2ce-ecd8-4342-b756-6d959514a153","keywords":null,"link":"/kultura/20190726_Sandra_Bullock_foto_szuletesnap","timestamp":"2019. július. 26. 15:35","title":"Hány éves Sandra Bullock ezen a fotón?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]