[{"available":true,"c_guid":"05bb6d16-9a2e-4acc-b847-ab3117cc9dfd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több olvasónk jelezte, akadozott a mobilkommunikáció. Egy átvágott kábel volt az oka.","shortLead":"Több olvasónk jelezte, akadozott a mobilkommunikáció. Egy átvágott kábel volt az oka.","id":"20190725_Kabelatvagas_okoz_halozati_problemakat_a_mobilkommunikacioban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05bb6d16-9a2e-4acc-b847-ab3117cc9dfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b57dda0-d855-4b92-8b15-d653ee9ebdb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_Kabelatvagas_okoz_halozati_problemakat_a_mobilkommunikacioban","timestamp":"2019. július. 25. 12:31","title":"Kábelátvágás okozott hálózati problémákat a mobilkommunikációban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3fcaba0-8c23-46f8-a277-ed889557c0b8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Petőfi Irodalmi Múzeum volt vezetője azt mondja, ha a távozása nyitotta meg a lehetőséget a Petőfi Irodalmi Múzeum nagy arányú támogatása előtt, akkor már-már szívesen lesz áldozat.","shortLead":"A Petőfi Irodalmi Múzeum volt vezetője azt mondja, ha a távozása nyitotta meg a lehetőséget a Petőfi Irodalmi Múzeum...","id":"20190726_Prohle_Gergely_A_kulturharc_eredmenyes_volt_nekem_mennem_kellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3fcaba0-8c23-46f8-a277-ed889557c0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f958da-0a53-434a-92a5-850f56a2b85e","keywords":null,"link":"/kultura/20190726_Prohle_Gergely_A_kulturharc_eredmenyes_volt_nekem_mennem_kellett","timestamp":"2019. július. 26. 11:38","title":"Prőhle Gergely: A kultúrharc eredményes volt, nekem mennem kellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4974fb-4702-4c5e-9c40-16b4f629bcc7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A francia fővárosban 41 fokot, a németországi Geilenkirchenben pedig 40,5 Celsius fokot mértek.","shortLead":"A francia fővárosban 41 fokot, a németországi Geilenkirchenben pedig 40,5 Celsius fokot mértek.","id":"20190725_Parizsban_es_Nemetorszagban_is_megdolt_a_melegrekord","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d4974fb-4702-4c5e-9c40-16b4f629bcc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2016f87-84ee-40df-9696-b67925dd84de","keywords":null,"link":"/elet/20190725_Parizsban_es_Nemetorszagban_is_megdolt_a_melegrekord","timestamp":"2019. július. 25. 14:54","title":"Párizsban és Németországban is megdőlt a melegrekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a658e31-4975-4f31-bc70-8450137e4788","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szinte ugyanúgy komponálja képeit, mint a dalait.","shortLead":"Szinte ugyanúgy komponálja képeit, mint a dalait.","id":"20190725_Bob_Dylan_kiallitas_Szeged","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a658e31-4975-4f31-bc70-8450137e4788&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5537f6d7-f663-47e5-982e-ce2c4a83d414","keywords":null,"link":"/kultura/20190725_Bob_Dylan_kiallitas_Szeged","timestamp":"2019. július. 25. 17:32","title":"Bob Dylan-kiállítás nyílik Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberek megvédik a kereszténységet, és nem kérnek a bevándorlásból, mondja a kormányszóvivő, aki szerint a kormány készen áll a perre az Európai Bizottsággal a Stop Soros törvény miatt. A Magyar Helsinki Bizottság szerint a kormány nem tudja megindokolni, miért kell börtönnel fenyegetni a menekülőknek segítséget nyújtó civileket. És a tranzitzónás éheztetések miatt indult eljárást is üdvözli.\r

