[{"available":true,"c_guid":"5dba90c6-ce91-4494-b943-ee9a28760513","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Bálint György 1919. július 28-án született – napra pontosan száz évvel ezelőtt. Ma is aktív, a közéletben is, a kertben is. Ez utóbbi az igazi terepe. A második világháborúban megjárt két megsemmisítő tábort is, az mentette meg az életét, hogy értett a kertészkedéshez. Azt vallja, hogy ne múljon el nap munka nélkül. A klímaváltozás aggasztja, van is egy tanácsa, mit tehetünk egy ilyen világban.","shortLead":"Bálint György 1919. július 28-án született – napra pontosan száz évvel ezelőtt. Ma is aktív, a közéletben is, a kertben...","id":"20190728_100_eves_lett_Balint_gazda__Allitolag_kedvelnek_az_emberek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5dba90c6-ce91-4494-b943-ee9a28760513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"360272ac-45b6-4b4a-bbf3-96dc764f2d02","keywords":null,"link":"/itthon/20190728_100_eves_lett_Balint_gazda__Allitolag_kedvelnek_az_emberek","timestamp":"2019. július. 28. 10:00","title":"100 éves lett Bálint gazda – „Állítólag kedvelnek az emberek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33396eac-b21f-4327-b659-89b7b5738b25","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kerékpárosok országában elegük lett a videón is látható jelenetekből. Még akkor is, ha ezeket a képsorokat már a törvény beiktatása után vette fel valaki.","shortLead":"A kerékpárosok országában elegük lett a videón is látható jelenetekből. Még akkor is, ha ezeket a képsorokat már...","id":"20190727_Hollandiaban_tilos_biciklin_mobilozni_pont_ilyesmi_miatt__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33396eac-b21f-4327-b659-89b7b5738b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0011c76d-322d-4dd3-8393-c12acb394446","keywords":null,"link":"/cegauto/20190727_Hollandiaban_tilos_biciklin_mobilozni_pont_ilyesmi_miatt__video","timestamp":"2019. július. 27. 09:44","title":"Hollandiában már tilos biciklin mobilozni. Ezt a videót látva ez nem is csoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ee30664-27f8-4887-8c5e-7bb4e3dc1138","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kölcsönzött munkavállalók az érintettek.","shortLead":"Kölcsönzött munkavállalók az érintettek.","id":"20190727_Megkezdodtek_az_elbocsatasok_az_autoiparban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ee30664-27f8-4887-8c5e-7bb4e3dc1138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2a2813-4d80-4ad4-83de-74ade41da395","keywords":null,"link":"/kkv/20190727_Megkezdodtek_az_elbocsatasok_az_autoiparban","timestamp":"2019. július. 27. 21:35","title":"Megkezdődtek az elbocsátások az autóiparban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ebb4b9-94d5-49c0-9891-b920228b7bdc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"27-34 fokra és rengeteg esőre számítson. ","shortLead":"27-34 fokra és rengeteg esőre számítson. ","id":"20190728_Hoseg_es_felhoszakadas_var_ma_rank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3ebb4b9-94d5-49c0-9891-b920228b7bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec544c1-212b-4020-8019-68a1e6c215bc","keywords":null,"link":"/itthon/20190728_Hoseg_es_felhoszakadas_var_ma_rank","timestamp":"2019. július. 28. 08:22","title":"Hőség és felhőszakadás vár ma ránk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2eec56b-7a7b-460e-86be-bc042019eafc","c_author":"Karácsony Gergely","category":"velemeny","description":"Bálint György száz éve talán a magyar történelem legnehezebb, legtragikusabb száz éve volt.","shortLead":"Bálint György száz éve talán a magyar történelem legnehezebb, legtragikusabb száz éve volt.","id":"20190728_Karacsony_Balint_gazda_koszontese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2eec56b-7a7b-460e-86be-bc042019eafc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74ad67c1-04fd-49b8-8bb6-f10a4d057448","keywords":null,"link":"/velemeny/20190728_Karacsony_Balint_gazda_koszontese","timestamp":"2019. július. 28. 10:40","title":"Karácsony: Bálint gazda köszöntése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d146ba6-6035-4200-b9f8-b846ef38a8b0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a felvezetésel posztolt Országos Mentőszolgálat egy valóban döbbenetes légi felvételt a Facebookon: az M5-ösön történt baleset után igazán mindent megtettek az autósok, hogy a mentők tehessék a dolgukat.","shortLead":"Ezzel a felvezetésel posztolt Országos Mentőszolgálat egy valóban döbbenetes légi felvételt a Facebookon: az M5-ösön...","id":"20190727_Itt_a_bizonyitek_hogy_a_magyar_autosok_is_tudjak_mit_kell_tenniuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d146ba6-6035-4200-b9f8-b846ef38a8b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbe888f4-9f6a-4a31-8cb8-5cedecd0aa1e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190727_Itt_a_bizonyitek_hogy_a_magyar_autosok_is_tudjak_mit_kell_tenniuk","timestamp":"2019. július. 27. 07:15","title":"Itt a bizonyíték, hogy a magyar autósok is tudják, mit kell tenniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0143cfb9-2618-407c-af1f-71b9d2bf1c42","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"100 éves lesz a hétvégén a magyar kertészmérnök, Bálint gazda, akit ennek apropóján keresett fel a Szeretlek Magyarország, hogy interjút kérjenek tőle. A klímaváltozásról is megvan a véleménye.","shortLead":"100 éves lesz a hétvégén a magyar kertészmérnök, Bálint gazda, akit ennek apropóján keresett fel a Szeretlek...","id":"20190726_balint_gazda_kerteszmernok_elelmiszerpazarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0143cfb9-2618-407c-af1f-71b9d2bf1c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdde794c-d42a-44df-be69-09bd58c3271d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190726_balint_gazda_kerteszmernok_elelmiszerpazarlas","timestamp":"2019. július. 26. 21:33","title":"Bálint gazda: Katasztrofális vége lesz, ha folytatjuk az élelmiszerpazarlást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ab41627-5488-4c72-b649-3518c906e011","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190728_kamu_office_virus_51es_korzet_illegalis_letoltes_youtube_levegobol_elelmiszer_huawei_emui_91_frissites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ab41627-5488-4c72-b649-3518c906e011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c68d7a6-de12-4a30-a7e9-ae83f3da1154","keywords":null,"link":"/tudomany/20190728_kamu_office_virus_51es_korzet_illegalis_letoltes_youtube_levegobol_elelmiszer_huawei_emui_91_frissites","timestamp":"2019. július. 28. 12:03","title":"Ez történt: találtak egy veszélyes oldalt, ami vírust telepít a gépére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]