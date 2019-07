Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b5895f9-ea75-411e-bace-d47eb2ec0615","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mi történt Budapesten, és miért áldozta fel magát Fekete Özvegy a Végjátékban? Állítólag ez is kiderül majd a filmből.","shortLead":"Mi történt Budapesten, és miért áldozta fel magát Fekete Özvegy a Végjátékban? Állítólag ez is kiderül majd a filmből.","id":"20190726_Scarlett_Johansson_elarulta_mibol_inspiralodnak_a_Fekete_Ozvegyfilmhez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b5895f9-ea75-411e-bace-d47eb2ec0615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8da7947-9fbf-4d56-afab-5b87af7bcce9","keywords":null,"link":"/kultura/20190726_Scarlett_Johansson_elarulta_mibol_inspiralodnak_a_Fekete_Ozvegyfilmhez","timestamp":"2019. július. 26. 14:24","title":"Scarlett Johansson elárulta, miből inspirálódtak a Fekete Özvegy-filmhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2228f1f8-11fa-4982-9729-6c095421e145","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az őszi helyhatósági választás miatt mentek az emberek az utcára.","shortLead":"Az őszi helyhatósági választás miatt mentek az emberek az utcára.","id":"20190727_Ismet_ellenzeki_tuntetes_volt_Moszkvaban_sokakat_orizetbe_vettek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2228f1f8-11fa-4982-9729-6c095421e145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7fdccb8-21b7-4970-a196-ef7b700f1f81","keywords":null,"link":"/vilag/20190727_Ismet_ellenzeki_tuntetes_volt_Moszkvaban_sokakat_orizetbe_vettek","timestamp":"2019. július. 27. 14:35","title":"Százakat vettek őrizetbe Moszkvában, mert tüntettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e77c551-5ea4-48cf-9dee-0851bfd6d186","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy autóban főttek éppen, amit a szülők nem tudtak kinyitni.","shortLead":"Egy autóban főttek éppen, amit a szülők nem tudtak kinyitni.","id":"20190726_Viperaval_mentett_gyerekeket_a_rendor__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e77c551-5ea4-48cf-9dee-0851bfd6d186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa993a9b-df48-4d9a-810d-895e9de116cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190726_Viperaval_mentett_gyerekeket_a_rendor__video","timestamp":"2019. július. 26. 12:48","title":"Viperával mentett gyerekeket a rendőr – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68cb8a4d-62b2-4f22-a42e-68b5f7287c54","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyereket szerencsére nem kellett kórházba vinni.","shortLead":"A gyereket szerencsére nem kellett kórházba vinni.","id":"20190726_tuzo_napon_parkolo_autobol_kislanyt_mentettek_dorogi_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68cb8a4d-62b2-4f22-a42e-68b5f7287c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1bd23da-8504-474b-98f6-9c57d46bce49","keywords":null,"link":"/cegauto/20190726_tuzo_napon_parkolo_autobol_kislanyt_mentettek_dorogi_rendorok","timestamp":"2019. július. 26. 14:20","title":"Rendőrök mentettek meg egy tűző napon autóba zárt kislányt Dorogon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év első öt hónapjában 2 százalékkal csökkent a születések száma 2018 elejéhez képest, eközben többen haltak meg, mint tavaly ilyenkor. A termékenységi arányszám is esik.","shortLead":"Az év első öt hónapjában 2 százalékkal csökkent a születések száma 2018 elejéhez képest, eközben többen haltak meg...","id":"20190726_Egyre_kevesebb_gyerek_szuletik_tovabb_no_a_termeszetes_fogyas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc447460-a28b-4073-aed9-4a36060982e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190726_Egyre_kevesebb_gyerek_szuletik_tovabb_no_a_termeszetes_fogyas","timestamp":"2019. július. 26. 09:32","title":"Egyre kevesebb magyar gyerek születik, tovább nő a természetes fogyás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae69755d-1581-4c98-8d06-c91ccae4af93","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szombaton folytatódik a kvangdzsui vizes világbajnokság úszóprogramja, ráadásul három magyar versenyző is döntőben szerepel. Sztankovics Anna a női 50 méter mell elődöntőjében, a 7-es pályán indult. ","shortLead":"Szombaton folytatódik a kvangdzsui vizes világbajnokság úszóprogramja, ráadásul három magyar versenyző is döntőben...","id":"20190727_Sztankovics_Anna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae69755d-1581-4c98-8d06-c91ccae4af93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e0b4e7-4761-44cb-acb9-45bbc141cf79","keywords":null,"link":"/sport/20190727_Sztankovics_Anna","timestamp":"2019. július. 27. 13:33","title":"Sztankovics Anna 5. lett az 50 méter mell elődöntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1446ad15-7c73-4279-9a04-53905133ef41","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kamionnak nem kell gyorsan haladnia ahhoz, hogy hatalmas pusztítást végezzen. Kis sebesség mellett is ripityára törhet mindent.","shortLead":"Egy kamionnak nem kell gyorsan haladnia ahhoz, hogy hatalmas pusztítást végezzen. Kis sebesség mellett is ripityára...","id":"20190726_kamion_43_kilometer_per_ora_auto_baleset_dekra_roadsafety","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1446ad15-7c73-4279-9a04-53905133ef41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66c92d7e-d51f-4b83-a97f-9099ee1132b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190726_kamion_43_kilometer_per_ora_auto_baleset_dekra_roadsafety","timestamp":"2019. július. 26. 16:49","title":"Csak 43 km/órával haladt ez a kamion, mégis ripityára zúzta az előtte álló kocsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffa130-77f7-42ed-a7a0-b085a91626e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Air Baltic gépének műszaki hiba miatt kellett megszakítania útját.","shortLead":"Az Air Baltic gépének műszaki hiba miatt kellett megszakítania útját.","id":"20190728_Kenyszerleszallast_hajtott_vegre_egy_utasszallito_a_Ferihegyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfffa130-77f7-42ed-a7a0-b085a91626e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b387aa4b-5a27-4715-bb91-bc426aa2a4c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190728_Kenyszerleszallast_hajtott_vegre_egy_utasszallito_a_Ferihegyen","timestamp":"2019. július. 28. 07:39","title":"Kényszerleszállást hajtott végre egy utasszállító Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]