Járdán ezentúl nem lehet villanyrollerrel haladni Milánóban, de kerülendők a villamossínes, macskaköves utcák is. Milánóban is szigorítják az elektromos rollerek használatát

Remek találmány az e-scooter, viszont egyre inkább közutálatnak is örvend sok használójának köszönhetően.

Autópályán villanyrollerezett egy férfi - videó

Vasárnap délelőtt a 65-ös főúton történt a baleset, a zsonglőrködésnek egy reklámtábla vetett véget.

Egykerekezve előzgetett az emelkedőn egy motoros, nem élte túl Több mint ötödével esett vissza a Ryanair profitja. A szakértők még ennél is rosszabbat vártak. Óriásit esett a Ryanair nyeresége

Hiába rangos az MTV életműdíja, attól félnek, nem lesz, aki átadja, sem olyan, aki át akarná venni.

Az MTV eltávolítaná Michael Jackson nevét az egyik legfontosabb díjáról

Megtévesztő e-maillel kért el 30 ezer dollárt egy görög cégtől a férfi, aki ellen most emeltek vádat.

Milliókat csalt ki egy magyar férfi egyetlen e-maillel

Szentesi Zöldi László kiborult azon, hogy Tusnádfürdőn a Quimby és Lovasi András lépett fel. Ebből az alkalomból jól odamondott a szervezőknek. Aztán az erdélyi magyaroknak is. Jó nagyot rúgott az erdélyi magyarokba Lovasi András miatt a kormánymédia egyik megmondóembere

Elment az áram, és majd egy napja nem jön vissza.

Több mint 20 órája nincs áram a fóti rendelőben, gyertyával világítanak