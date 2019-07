Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e030c53d-e2a4-4147-8e58-d9b2bda0e343","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Elbúcsúztatták a filozófust, aki „minden napját úgy élte, hogy az teljes legyen.”","shortLead":"Elbúcsúztatták a filozófust, aki „minden napját úgy élte, hogy az teljes legyen.”","id":"20190729_Vegso_nyugalomra_helyeztek_Heller_Agnest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e030c53d-e2a4-4147-8e58-d9b2bda0e343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e43fcbc-4c70-4f76-9dff-176d02dd9dce","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Vegso_nyugalomra_helyeztek_Heller_Agnest","timestamp":"2019. július. 29. 13:01","title":"Végső nyugalomra helyezték Heller Ágnest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec73bab-80b5-486c-90b4-94bd86fd0661","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy dunántúli egészségügyi vállalkozás vélhetően túléli életének első öt évét, míg egy pénzügyekkel foglalkozó budapesti cég szinte örülhet, ha az első év végén megmarad. ","shortLead":"Egy dunántúli egészségügyi vállalkozás vélhetően túléli életének első öt évét, míg egy pénzügyekkel foglalkozó...","id":"20190730_A_magyar_cegek_tobb_mint_felenek_szinte_eselye_sincs_a_tulelesre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fec73bab-80b5-486c-90b4-94bd86fd0661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf36563-9446-4315-b297-7eda902ce3be","keywords":null,"link":"/kkv/20190730_A_magyar_cegek_tobb_mint_felenek_szinte_eselye_sincs_a_tulelesre","timestamp":"2019. július. 30. 10:20","title":"A magyar cégek több mint felének szinte esélye sincs a túlélésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d60a7acb-5a27-4e25-baac-28fbe3ad6cda","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hat éve jelent meg először a piacon a Nokia 105. Az azóta több tízmilliós darabszámban értékesített készüléknek a negyedik generációjával állt elő a finn márka mögött lévő HMD Global.","shortLead":"Hat éve jelent meg először a piacon a Nokia 105. Az azóta több tízmilliós darabszámban értékesített készüléknek...","id":"20190730_nokia_105_27_napos_keszenleti_ido_hagyomanyos_mobiltelefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d60a7acb-5a27-4e25-baac-28fbe3ad6cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31656fe7-3095-4486-b6f7-b8903d657714","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_nokia_105_27_napos_keszenleti_ido_hagyomanyos_mobiltelefon","timestamp":"2019. július. 30. 09:03","title":"8 ezerért adják a Nokiát, ami állítólag 27 napig is elmegy egy töltéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61d4728b-3612-4d52-be0e-c4c591d8a7d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már csak a IX. kerületben nincs közös ellenzéki jelölt Budapesten. Ott előválasztás dönt majd Jancsó Andrea és Baranyi Krisztina között, akik hétfőn vitáztak egymással.","shortLead":"Már csak a IX. kerületben nincs közös ellenzéki jelölt Budapesten. Ott előválasztás dönt majd Jancsó Andrea és Baranyi...","id":"20190729_Egyutt_ostoroztak_Ferencvarost_a_kerulet_ellenzeki_polgarmesterjeloltjei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61d4728b-3612-4d52-be0e-c4c591d8a7d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e9c40d8-f9f3-46a8-97ac-f1e942cc4123","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Egyutt_ostoroztak_Ferencvarost_a_kerulet_ellenzeki_polgarmesterjeloltjei","timestamp":"2019. július. 29. 19:36","title":"Együtt ostorozták Ferencvárost a kerület ellenzéki polgármesterjelöltjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fbb2511-6531-4c5a-b8e3-ef9c39d89b9d","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Egyre többen figyelnek oda arra, hogy kevesebb szemetet termeljenek, és ez üzleti szinten is meglátszik. A műanyagmentes hónap csak a Ligeti Bolt forgalmában 40 százalékos növekedést hozott, a cég árbevétele év végére ötszöröse lehet a tavalyinak. Tisztában vannak azonban azzal, hogy ez az életmód nem való mindenkinek.","shortLead":"Egyre többen figyelnek oda arra, hogy kevesebb szemetet termeljenek, és ez üzleti szinten is meglátszik...","id":"20190729_csomagolasmentes_bolt_muanyagmentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fbb2511-6531-4c5a-b8e3-ef9c39d89b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fefd145b-1270-434c-b31b-1447abb4438b","keywords":null,"link":"/kkv/20190729_csomagolasmentes_bolt_muanyagmentes","timestamp":"2019. július. 29. 11:35","title":"Aki nagyot nyert a műanyagmentes júliussal: ön vásárolna saját befőttes üvegbe?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8125822-5903-4fcb-b9ed-e77002e5aa11","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nyolcéves gyerek belehalt a sérüléseibe. ","shortLead":"A nyolcéves gyerek belehalt a sérüléseibe. ","id":"20190729_A_vonat_ala_lokott_egy_not_a_gyerekevel_egy_ferfi_Frankfurtban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8125822-5903-4fcb-b9ed-e77002e5aa11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21d95862-f85e-4708-a196-b16d51577512","keywords":null,"link":"/vilag/20190729_A_vonat_ala_lokott_egy_not_a_gyerekevel_egy_ferfi_Frankfurtban","timestamp":"2019. július. 29. 13:41","title":"A vonat alá lökött egy nőt a gyerekével egy férfi Frankfurtban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a4964cf-4b51-4ef4-9f3b-f1a83ac837a0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A pénzintézet tíz nappal ezelőtt észlelte, hogy támadás érte a számítógépes rendszerét, most közölték, mekkora a kár.","shortLead":"A pénzintézet tíz nappal ezelőtt észlelte, hogy támadás érte a számítógépes rendszerét, most közölték, mekkora a kár.","id":"20190730_capital_one_bank_adatlopas_hackertamadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a4964cf-4b51-4ef4-9f3b-f1a83ac837a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3bd6019-6995-48cf-8e9b-aa9c04ac6817","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_capital_one_bank_adatlopas_hackertamadas","timestamp":"2019. július. 30. 05:42","title":"Százmilliónál is több ember adataihoz fért hozzá egy amerikai bank rendszerében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08160276-d3d5-4594-a52f-3c0f45b95b8f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Politikai ellenfelei már az Egyesült Királyság végét vizionálják arra az esetre, ha megállapodás nélkül lépnek ki a britek az EU-ból. A kutatók csak nagyon durva gazdasági visszaesést. Johnson elszánt.","shortLead":"Politikai ellenfelei már az Egyesült Királyság végét vizionálják arra az esetre, ha megállapodás nélkül lépnek ki...","id":"20190730_Boris_Johnson_no_deal_brexit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08160276-d3d5-4594-a52f-3c0f45b95b8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d69bfc7-de01-4886-841f-d73c70e43986","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_Boris_Johnson_no_deal_brexit","timestamp":"2019. július. 30. 06:15","title":"Boris Johnson lehet Nagy-Britannia utolsó miniszterelnöke?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]