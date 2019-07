Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5650705a-9399-4bbc-849a-27541d7ffe43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltók libegővel érkeztek a nő segítségére, akit utána a libegővel vittek biztonságos helyre. ","shortLead":"A tűzoltók libegővel érkeztek a nő segítségére, akit utána a libegővel vittek biztonságos helyre. ","id":"20190729_Video_Libegovel_mentettek_meg_egy_bajba_jutott_kirandulot_a_tuzoltok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5650705a-9399-4bbc-849a-27541d7ffe43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef2637c9-a9c9-4dc9-8fae-798f22104522","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Video_Libegovel_mentettek_meg_egy_bajba_jutott_kirandulot_a_tuzoltok","timestamp":"2019. július. 29. 10:11","title":"Videó: Libegővel mentettek meg egy bajba jutott kirándulót a tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6210987b-9c6b-4a9a-9aab-331e64d6212c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két éve még a csúcson volt, most teljessé vált az egykori NER-csillag bukása.","shortLead":"Két éve még a csúcson volt, most teljessé vált az egykori NER-csillag bukása.","id":"20190729_Eladta_egykor_piacvezeto_cegeit_a_NER_pikszisebol_kiesett_Kuna_Tibor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6210987b-9c6b-4a9a-9aab-331e64d6212c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a995bae-70ad-42e5-a292-12e8fd255772","keywords":null,"link":"/kkv/20190729_Eladta_egykor_piacvezeto_cegeit_a_NER_pikszisebol_kiesett_Kuna_Tibor","timestamp":"2019. július. 29. 11:02","title":"Eladta egykor piacvezető cégeit a NER piksziséből kiesett Kuna Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d49d738-2e06-48ea-9877-9e52aeedb5f9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Szerdán döntötte meg Michael Phelps 10 éves világrekordját Milák Kristóf 200 méter pillangón a kvangdzsui világbajnokságon, a sikert még nem tudta feldolgozni. ","shortLead":"Szerdán döntötte meg Michael Phelps 10 éves világrekordját Milák Kristóf 200 méter pillangón a kvangdzsui...","id":"20190728_Milakot_is_sokkolta_hogy_legyozte_Phelpst","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d49d738-2e06-48ea-9877-9e52aeedb5f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f363b96-7937-4640-9d05-28089e2deb3f","keywords":null,"link":"/sport/20190728_Milakot_is_sokkolta_hogy_legyozte_Phelpst","timestamp":"2019. július. 28. 10:35","title":"Milákot is sokkolta, hogy megdöntötte Phelps rekordját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190728_Ime_a_hatos_lotto_nyeroszamai_es_nyeremenyei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b28d45a8-d41d-4320-8a4d-a9e0300ed4b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190728_Ime_a_hatos_lotto_nyeroszamai_es_nyeremenyei","timestamp":"2019. július. 28. 18:39","title":"Íme a hatos lottó nyerőszámai és nyereményei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e70b5e81-d6cd-4fc0-9c2f-cc771d8d459c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lefoglalt ingóságokra a napokban írnak ki aukciót.","shortLead":"A lefoglalt ingóságokra a napokban írnak ki aukciót.","id":"20190729_Vegrehajtok_jelentek_meg_a_lugos_orvos_hazaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e70b5e81-d6cd-4fc0-9c2f-cc771d8d459c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5afe9af0-f7ca-4abc-aa0c-676fe4f573b8","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Vegrehajtok_jelentek_meg_a_lugos_orvos_hazaban","timestamp":"2019. július. 29. 18:43","title":"Végrehajtók jelentek meg a lúgos orvos házában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f8c427f-d045-421d-a9f7-f2c4f8efddf5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokan kiakadnak azon, hogy igénytelenek az emberek, és szemetelnek, de ilyen helyzetben hova tegye a szemetét az autós? Ha valaki hasonlót lát, küldjön képet! ","shortLead":"Sokan kiakadnak azon, hogy igénytelenek az emberek, és szemetelnek, de ilyen helyzetben hova tegye a szemetét az autós...","id":"20190729_Csordultig_telt_kukak_mar_hetfo_delelott_az_M5os_pihenojeben_Hova_rakjuk_a_szemetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f8c427f-d045-421d-a9f7-f2c4f8efddf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a26c38-dee9-4912-b2cd-b721e429261b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190729_Csordultig_telt_kukak_mar_hetfo_delelott_az_M5os_pihenojeben_Hova_rakjuk_a_szemetet","timestamp":"2019. július. 29. 11:56","title":"Csordultig telt kukák már hétfő délelőtt az M5-ös pihenőjében. Hova rakjuk a szemetet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd77add-b1e5-442c-bc31-139d89bbd188","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Erősen, 40 millió dolláros jegybevétellel indult Quentin Tarantino Volt egyszer egy Hollywood című új filmje, de nem tudta megelőzi Az oroszlánkirályt az észak-amerikai kasszasikerlistán.\r

\r

","shortLead":"Erősen, 40 millió dolláros jegybevétellel indult Quentin Tarantino Volt egyszer egy Hollywood című új filmje, de nem...","id":"20190728_Tarantino_orulhet_meg_a_Kill_Bill_sem_aratott_akkorat_az_elso_heten_mint_az_uj_filmje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfd77add-b1e5-442c-bc31-139d89bbd188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d046a6b-bc24-49f5-a043-b1da2abdb39b","keywords":null,"link":"/kultura/20190728_Tarantino_orulhet_meg_a_Kill_Bill_sem_aratott_akkorat_az_elso_heten_mint_az_uj_filmje","timestamp":"2019. július. 28. 20:30","title":"Tarantino örülhet: még a Kill Bill sem aratott akkorát az első héten, mint az új filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08160276-d3d5-4594-a52f-3c0f45b95b8f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Politikai ellenfelei már az Egyesült Királyság végét vizionálják arra az esetre, ha megállapodás nélkül lépnek ki a britek az EU-ból. A kutatók csak nagyon durva gazdasági visszaesést. Johnson elszánt.","shortLead":"Politikai ellenfelei már az Egyesült Királyság végét vizionálják arra az esetre, ha megállapodás nélkül lépnek ki...","id":"20190730_Boris_Johnson_no_deal_brexit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08160276-d3d5-4594-a52f-3c0f45b95b8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d69bfc7-de01-4886-841f-d73c70e43986","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_Boris_Johnson_no_deal_brexit","timestamp":"2019. július. 30. 06:15","title":"Boris Johnson lehet Nagy-Britannia utolsó miniszterelnöke?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]