Az elektronikus eszközök szinte mindegyikére igaz, hogy helytelen működés esetén az újraindítás segíthet a problémán. Valami hasonló áll fenn az Airbus néhány A350-esénél is, ezeket viszont 149 óránként (azaz kb. hetente egyszer) muszáj ki-, majd bekapcsolni, különben beüthet a baj.

A furcsa jelenséget egy szoftverhiba okozza. Mindezt nem most, 2017-ben fedezte fel az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA), amely kötelezte is a társaságokat arra, hogy tartsák be a szigorú időkorlátot, s tegyék meg az újraindítást. Mindez természetesen csak félmegoldás, hiszen az lenne a jó, ha a szoftvert a gyártó újabbra cserélné. Erre a friss hírek szerint mindenképp szükség lesz, az EASA ugyanis másra is rábukkant egy vizsgálat alkalmával.

Ez ráadásul sokkal nagyobb gondot okozhat az elektromos és elektronikus rendszerekben.

A szoftverfrissítést az A350-es néhány példányánál kell csak végrehajtani, az újabb A350-941-es gépeken már nem, ezek ugyanis már a gyártás során megkapták azt. A frissítés miatt azonban, írja a Gizmodo, nem elegendő leparkolni a légi járműveket, hiszen a procedúra ennél bonyolultabb, nem mellesleg időben is hosszabb, szemben a 149 óránkénti újraindításnál.

A légitársaságok egyébként nem szívesen vonnak ki a forgalomból javítás miatt gépeket, akkor sem, ha fontos szoftverfrissítést kellene végrehajtani rajtuk. Mindennek a telepítés utáni egyéb folyamatokhoz van köze: a karbantartás elvégeztével ugyanis minőségbiztosítási tesztek következnek, hogy a szakemberek megbizonyosodjanak róla, a frissítés megfelelően telepítve lett-e, és hogy a gép újból forgalomba állítható-e.

