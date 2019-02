A politikától független előnyei is vannak a Galileónak. Az egyik az, hogy a GPS néhány méteres pontosságánál precízebb: már a tesztidőszakban is helyenként képes volt 30 centiméteres felbontásra. A terv az, hogy az önvezető autókra való tekintettel 20 centis pontosságot érnek el, és ezt ingyen szolgáltatják. Más kérdés, hogy katonai célokra a GPS és a Galileo egyaránt képes még pontosabb adatokkal szolgálni, illetve a Galileo vállalatoknak is ígér fizetős és pontosabb szolgáltatásokat. Az általános haszon természetesen az, hogy mind a négy hálózat világszerte igénybe vehető, és négy nyilván megbízhatóbb, mint három. Hogy lesz-e ötödik, az a Brexittel összefüggő kérdés. A GPS-hez hasonlóan a Galileo is sugároz katonai célú jeleket. Ha a britek valóban kilépnének az EU-ból, akkor kimaradnának ebből, és esetleg saját rendszert építenének ki – de ez csak elvi lehetőség. Valószínűbb, hogy szerződéses alapon használhatnák a Galileót. De az is valószínű, hogy – biztonsági megfontolások miatt – beszállítóként már nem jöhetnének számításba. © ESA Más navigációs műholdakhoz hasonlóan a Galileo egységei is nagyon pontos órajelet sugároznak. Ennek alapján lehet világszerte összehangolni például a távközlési hálózatokat vagy a banki rendszereket. Az EU tervei szerint a Galileónak ilyen célokra lesz majd különleges biztonságú fizetős szolgáltatása is, amely megbízhatóan azonosítja a műholdas jeleket, megakadályozva a zavaró adók (jamming) vagy a hamis jelek (spoofing) alkalmazására építő bűnös szándékokat. Ez nem puszta elmélet: kamionokat szoktak például eltéríteni olyan módszerekkel, hogy a műholdas követés ellenére is nyomuk vesszen. Az első, már működő Galileo-szolgáltatások egyike a kereső- és mentőszolgálat. A pontosabb jel révén tengeren vagy hegyekben több óráról állítólag tíz percre rövidíthető le a bajba jutottak helyének meghatározása, ha erre kitalált készülékek speciális jelet küldenek a helyszínről. Azt is tervezik, hogy később ezek a készülékek fogadni is képesek lennének azt a megnyugtató jelzést, hogy már úton van a mentőegység. Más navigációs műholdakhoz hasonlóan a Galileo egységei is nagyon pontos órajelet sugároznak. Ennek alapján lehet világszerte összehangolni például a távközlési hálózatokat vagy a banki rendszereket. Az EU tervei szerint a Galileónak ilyen célokra lesz majd különleges biztonságú fizetős szolgáltatása is, amely megbízhatóan azonosítja a műholdas jeleket, megakadályozva a zavaró adók (jamming) vagy a hamis jelek (spoofing) alkalmazására építő bűnös szándékokat. Ez nem puszta elmélet: kamionokat szoktak például eltéríteni olyan módszerekkel, hogy a műholdas követés ellenére is nyomuk vesszen. Az első, már működő Galileo-szolgáltatások egyike a kereső- és mentőszolgálat. A pontosabb jel révén tengeren vagy hegyekben több óráról állítólag tíz percre rövidíthető le a bajba jutottak helyének meghatározása, ha erre kitalált készülékek speciális jelet küldenek a helyszínről. Azt is tervezik, hogy később ezek a készülékek fogadni is képesek lennének azt a megnyugtató jelzést, hogy már úton van a mentőegység.