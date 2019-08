Egyre több élethelyzetben választjuk a digitális megoldásokat, hiszen sokszor praktikus a világháló használata: a magyarok közel fele rendel ételt (52%), foglal szállást (45%) vagy intézi hivatalos ügyét (43%) az online térben. Mégis többségünk (82%) szerint túl sok területen tört be életünkbe az internet, ami veszélyeket is tartogat magában, sőt a szakértők szerint fizikai satnyuláshoz is vezethet a jelenség.

87 százalékunk szerint időt spórolunk, ha online intézzük ügyeinket és a digitális megoldásokkal kényelmesebbnek érezzük az életet. Sőt, úgy látjuk, hogy több előnye van az informatikai fejlődésnek, mint hátránya (82%), és sokunk annak is örülne, ha még gyorsabb lenne a digitalizáció (64%) – olvasható a Cofidis országos reprezentatív kutatásában.

A közlemény arról is szót ejt, hogy egy egyre erősebben megjelenő ellentmondásosság is megfigyelhető a netezési szokásainkban: a digitális megoldások segítségével ugyan időt szabadítunk fel, de ezt gyakran például céltalan szörfölésre és sorozatnézésre fordítjuk. Azaz: foglyul ejt minket az online világ. Ráadásul a digitális világba menekülés sokszor kéz a kézben jár mentális betegségekkel: a University of Texas kutatása szerint a sorozatmaratonok összefüggést mutatnak a depresszióval, és minél magányosabb valaki,

annál nagyobb valószínűséggel bilincseli magát a képernyő elé.

„Kérdés, hogy ez az időmegtakarítást célzó kényelem mikor okozza a fizikai satnyulást, mikor lesz az átlagember számára is világos, hogy jobban járna, ha a kényelmét már nem fokozná, nem mással végeztetne el munkafolyamatokat, hanem maga élvezné az általa jól elvégzett munka gyümölcsét” – fejtegeti a veszélyeket Törőcsik Mária fogyasztói magatartással foglalkozó professzor.

De a pszichés hatások mellett van egy másik árnyoldala is az internetnek, ez pedig a kiberbiztonság. Ezen a területen kifejezetten magas az emberek félelemérzete. A KPMG friss kutatása szerint a fogyasztók 71 százaléka fél attól, hogy a kereskedelmi cégek visszaélnek a személyes adataikkal, és 68 százalékuk aggódik amiatt, hogy személyes adatai mások kezében kompromittálódnak, azaz hekkerek szerzik meg őket.

Ugyanakkor bíztató, hogy tisztán látjuk a veszélyeket: a kutatás szerint a magyarok többsége (82%) szerint túl sok területre tört be az életünkbe az internet. Kérdés, hogy ez a felismerés vajon hosszú távon befolyásolja-e szokásainkat.

