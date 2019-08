Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b69d8abe-2af1-47d7-9a49-5c1c8c72e282","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A debreceni nőt egyszer akció közben fel is vette egy ipari kamera. ","shortLead":"A debreceni nőt egyszer akció közben fel is vette egy ipari kamera. ","id":"20190801_Kifizette_az_debreceni_no_az_autosokat_aki_15_kocsit_karcolt_vegig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b69d8abe-2af1-47d7-9a49-5c1c8c72e282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f2a5f9-7f21-4cbd-98a3-e6d50889d2e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190801_Kifizette_az_debreceni_no_az_autosokat_aki_15_kocsit_karcolt_vegig","timestamp":"2019. augusztus. 01. 08:23","title":"15 autót karcolt végig egy nő, most kártalanította az autósokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A cég okoseszközöket gyártó üzletága érte el a legnagyobb eredményt az amerikai szankciók ellenére is. ","shortLead":"A cég okoseszközöket gyártó üzletága érte el a legnagyobb eredményt az amerikai szankciók ellenére is. ","id":"20190730_Hiaba_a_Huwei_elleni_hadjarat_meg_mindig_ugy_viszik_a_telefonjaikat_mint_a_cukrot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a965d76-6103-4dea-b991-34f6fd93fcb0","keywords":null,"link":"/kkv/20190730_Hiaba_a_Huwei_elleni_hadjarat_meg_mindig_ugy_viszik_a_telefonjaikat_mint_a_cukrot","timestamp":"2019. július. 30. 16:15","title":"Hiába a Huawei elleni hadjárat, még mindig úgy viszik a telefonjaikat, mint a cukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df4c0d61-16a2-457d-9f13-0f45e159f356","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"L. Simon László kiállt a Quimby mellett, és finoman lehúzta Szentesi Zöldi László írását. ","shortLead":"L. Simon László kiállt a Quimby mellett, és finoman lehúzta Szentesi Zöldi László írását. ","id":"20190731_Fideszes_kepviselo_tette_helyre_a_kormanymedia_megmondoemberet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df4c0d61-16a2-457d-9f13-0f45e159f356&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb313a3d-afc2-4630-8b4f-b3057e7b7a03","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Fideszes_kepviselo_tette_helyre_a_kormanymedia_megmondoemberet","timestamp":"2019. július. 31. 10:07","title":"Fideszes képviselő tette helyre a kormánymédia megmondóemberét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ac1419-c151-416f-af24-7d9c4c82601e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kilenc helyszínről lövik majd fel a tűzijátékot. ","shortLead":"Kilenc helyszínről lövik majd fel a tűzijátékot. ","id":"20190731_222_millioba_kerul_iden_az_augusztus_20i_tuzijatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31ac1419-c151-416f-af24-7d9c4c82601e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8bc6ea3-f50d-4326-ab24-62a52e1d0da8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_222_millioba_kerul_iden_az_augusztus_20i_tuzijatek","timestamp":"2019. július. 31. 18:55","title":"222 millióba kerül idén az augusztus 20-i tűzijáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"760a6ec2-28e9-40ac-9589-8c3ebe271130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy friss felmérés kiderítette, hogy melyik iPhone-nak sikerült elnyernie a legjobban az amerikai felhasználók elismerését az előző negyedévben.","shortLead":"Egy friss felmérés kiderítette, hogy melyik iPhone-nak sikerült elnyernie a legjobban az amerikai felhasználók...","id":"20190730_cirp_felmeres_iphone_xr_a_legnepszerubb_iphone_modell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=760a6ec2-28e9-40ac-9589-8c3ebe271130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17bc6226-eb7e-4917-9085-6d03574a694d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_cirp_felmeres_iphone_xr_a_legnepszerubb_iphone_modell","timestamp":"2019. július. 30. 13:03","title":"Véleményt mondtak az amerikaiak: ez most a legjobb iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f98b64-e2c0-4882-b1aa-7b4a1f856563","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak azért, mert hajléktalan.","shortLead":"Csak azért, mert hajléktalan.","id":"20190730_Megint_orizetbe_vett_egy_hajlektalant_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1f98b64-e2c0-4882-b1aa-7b4a1f856563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f15199db-8308-4fe1-b620-c187787b1590","keywords":null,"link":"/itthon/20190730_Megint_orizetbe_vett_egy_hajlektalant_a_rendorseg","timestamp":"2019. július. 30. 15:24","title":"Megint őrizetbe vett egy hajléktalant a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2228b00f-9989-4da0-955a-0ff85992a93a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Androidos készülékeket érint egy nemrég feltárt sebezhetőség, amelynek kihasználásához elég, ha a felhasználó lejátszik egy átalakított videót.","shortLead":"Androidos készülékeket érint egy nemrég feltárt sebezhetőség, amelynek kihasználásához elég, ha a felhasználó lejátszik...","id":"20190801_android_sebezhetoseg_rce_videolejatszas_tavoli_kodfuttatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2228b00f-9989-4da0-955a-0ff85992a93a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0254f751-5b4e-441a-8aba-db7673411544","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_android_sebezhetoseg_rce_videolejatszas_tavoli_kodfuttatas","timestamp":"2019. augusztus. 01. 09:03","title":"Legyen óvatos, egyetlen videó lejátszásával nagy veszélybe sodorhatja androidos telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b418ce86-520a-4326-ace0-5fff4f95f620","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nicaraguában az idén nyolcan haltak meg, és becslések szerint 55 ezren betegedtek meg a kór miatt.","shortLead":"Nicaraguában az idén nyolcan haltak meg, és becslések szerint 55 ezren betegedtek meg a kór miatt.","id":"20190801_Rohamosan_terjed_a_denguelaz_Nicaraguaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b418ce86-520a-4326-ace0-5fff4f95f620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e822a0-d292-4671-8368-ce01b90e6685","keywords":null,"link":"/vilag/20190801_Rohamosan_terjed_a_denguelaz_Nicaraguaban","timestamp":"2019. augusztus. 01. 07:45","title":"Rohamosan terjed a dengue-láz Nicaraguában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]