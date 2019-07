Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint százmilliót ér a dohány.","shortLead":"Több mint százmilliót ér a dohány.","id":"20190730_70_ezer_doboz_csempeszcigit_fogott_a_NAV","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d15b0a9-5584-4ac8-bb92-b4aa7edbef03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_70_ezer_doboz_csempeszcigit_fogott_a_NAV","timestamp":"2019. július. 30. 08:19","title":"70 ezer doboz csempészcigit fogott a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984e21f0-329f-4def-bfd2-cc6ac211c672","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Pár héten belül kétszer is fapados járattal utazott a kormányfő, aki korábban büszkén vállalta, hogy 30 éve veszi igénybe baráti üzletemberek magánrepülőit. Nemrég mutattuk be a fotót a milánói reptéren lekapott, utastársakkal vegyülő Orbánról, akit ezúttal akkor örökítettek meg, amikor az oroszországi nyaralásáról tért haza – ismét a Wizz Air járatát választva. ","shortLead":"Pár héten belül kétszer is fapados járattal utazott a kormányfő, aki korábban büszkén vállalta, hogy 30 éve veszi...","id":"20190731_Orban_Viktor_rakapott_a_fapados_jaratokra_a_maganrepulo_helyett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=984e21f0-329f-4def-bfd2-cc6ac211c672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d847c1c2-a991-4a1b-9412-01efb69e4d51","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Orban_Viktor_rakapott_a_fapados_jaratokra_a_maganrepulo_helyett","timestamp":"2019. július. 31. 06:15","title":"Megint egy fapados gépen fotózták le Orbán Viktort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60756a9b-7138-4e3f-83ed-a4df19716cc3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A platós autók egy kis tuninggal, máris az egyik legizgalmasabb kategóriává válnak az összes közül.","shortLead":"A platós autók egy kis tuninggal, máris az egyik legizgalmasabb kategóriává válnak az összes közül.","id":"20190731_Ez_a_platos_VW_Amarok_erosebb_mint_egy_Audi_S6","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60756a9b-7138-4e3f-83ed-a4df19716cc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6463cba-0707-45a3-8191-a5d054a59193","keywords":null,"link":"/cegauto/20190731_Ez_a_platos_VW_Amarok_erosebb_mint_egy_Audi_S6","timestamp":"2019. július. 31. 11:44","title":"Ez a platós VW Amarok erősebb, mint egy Audi S6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc2c7eca-2d3d-4fa9-b8b1-68d1a626f95e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan új automatát helyeztek üzembe Rómában, ami a bedobott üdítős palackokat leutazható metrójegyre váltja.","shortLead":"Olyan új automatát helyeztek üzembe Rómában, ami a bedobott üdítős palackokat leutazható metrójegyre váltja.","id":"20190730_roma_metrojegy_muanyaghulladek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc2c7eca-2d3d-4fa9-b8b1-68d1a626f95e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1909937e-8e5d-4352-8b7a-13c0cde42902","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_roma_metrojegy_muanyaghulladek","timestamp":"2019. július. 30. 08:03","title":"Ilyen kellene itthon is: Rómában műanyaghulladékkal is lehet fizetni a metrójegyért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdd60aa5-1d9f-447a-bcb1-f2794d53d87c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aktivált egy kényelmes funkciót a Google, amivel még gyorsabban rátalálhat a keresett termékre az interneten. Ehhez ráadásul csak egy képre van szüksége.","shortLead":"Aktivált egy kényelmes funkciót a Google, amivel még gyorsabban rátalálhat a keresett termékre az interneten. Ehhez...","id":"20190730_google_lens_kereso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdd60aa5-1d9f-447a-bcb1-f2794d53d87c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3bdd372-906d-43f3-af0d-65337bd023eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_google_lens_kereso","timestamp":"2019. július. 30. 15:03","title":"Imádni fogja a Google keresőjének újítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"986a9635-6905-471b-9144-2e20eed37eac","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Szentendrén rendezett Solar Decathlon Europe versenyen a Miskolci Egyetem konzorciumának projektje az 5. helyet szerezte meg, és különdíjakat is nyertek. ","shortLead":"A Szentendrén rendezett Solar Decathlon Europe versenyen a Miskolci Egyetem konzorciumának projektje az 5. helyet...","id":"20190730_Erzelmekre_reagalo_Kadarkockat_epitettek_a_miskolci_diakok_az_okoshazak_versenyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=986a9635-6905-471b-9144-2e20eed37eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e84909b4-173c-45be-8822-611d80e510dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_Erzelmekre_reagalo_Kadarkockat_epitettek_a_miskolci_diakok_az_okoshazak_versenyen","timestamp":"2019. július. 30. 19:37","title":"Érzelmekre reagáló Kádár-kockát építettek a miskolci diákok az okosházak versenyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a6bf3e-2183-412d-905c-e1188d9a5cca","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem jött be az ötlet, most fizetnie kell.","shortLead":"Nem jött be az ötlet, most fizetnie kell.","id":"20190730_Katy_Perry_egy_targyaloteremben_akarta_eloadni_a_Dark_Horset_hogy_cafolja_a_plagium_vadjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01a6bf3e-2183-412d-905c-e1188d9a5cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9515db44-d752-494f-9bd4-1d7874801195","keywords":null,"link":"/kultura/20190730_Katy_Perry_egy_targyaloteremben_akarta_eloadni_a_Dark_Horset_hogy_cafolja_a_plagium_vadjat","timestamp":"2019. július. 30. 11:46","title":"Katy Perry egy tárgyalóteremben akarta előadni a Dark Horse-t, hogy cáfolja a plágium vádját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d6f18c6-f397-45da-9b8d-aaa9bd936131","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Több embert kell alkalmazniuk a tejipari cégeknek a korszerűsítési támogatás fejében, ami sokszor feleslegesen növeli kiadásaikat. A termelők és a feldolgozók is nehéz helyzetben vannak, a kiút leginkább az, hogy külföldön értékesítik terméküket. De az a magyar fogyasztókat nem vigasztalja.","shortLead":"Több embert kell alkalmazniuk a tejipari cégeknek a korszerűsítési támogatás fejében, ami sokszor feleslegesen növeli...","id":"20190731_tejipar_tamogatas_arak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d6f18c6-f397-45da-9b8d-aaa9bd936131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f5ae880-7a9b-4c4a-a378-f458aca4344a","keywords":null,"link":"/kkv/20190731_tejipar_tamogatas_arak","timestamp":"2019. július. 31. 06:48","title":"A támogatások miatt is nőhetnek a tejárak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]