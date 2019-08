Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42d043a8-dcef-425d-b287-96d2f89760ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tipikus amerikai bandamódszerrel végeztek velük.","shortLead":"Tipikus amerikai bandamódszerrel végeztek velük.","id":"20190731_Lelottek_ket_anyat_Chiacagoban_akik_eppen_bekesen_tuntettek_a_bunozes_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42d043a8-dcef-425d-b287-96d2f89760ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d895377-4a83-430d-989b-dc14521f503d","keywords":null,"link":"/elet/20190731_Lelottek_ket_anyat_Chiacagoban_akik_eppen_bekesen_tuntettek_a_bunozes_ellen","timestamp":"2019. július. 31. 14:02","title":"Lelőttek két anyát Chicagóban, akik éppen békésen tüntettek a bűnözés ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kiadatással kapcsolatban léphetnek fel bonyadalmak, ha a férfi nem egyezik bele az egyszerűsített eljárásba.\r

\r

","shortLead":"A kiadatással kapcsolatban léphetnek fel bonyadalmak, ha a férfi nem egyezik bele az egyszerűsített eljárásba.\r

\r

","id":"20190801_Akar_honapokig_is_Nemetorszagban_maradhat_a_kobanyai_gyilkossag_velt_elkovetoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc77c4b-ea0b-4dac-b931-c91888b4405a","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Akar_honapokig_is_Nemetorszagban_maradhat_a_kobanyai_gyilkossag_velt_elkovetoje","timestamp":"2019. augusztus. 01. 15:53","title":"Akár hónapokig is Németországban maradhat a kőbányai gyilkosság vélt elkövetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08793093-bd73-424f-a129-f84385937c26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy független szegedi fejlesztőstúdió készítette el a teljes magyarországi vasúti menetrendet tartalmazó chatbotot. A Viber üzemeltetőinek megtetszett a megoldás, így most – egy matricacsomaggal megtoldva – beemelték azt az itthon is népszerű üzenetküldő alkalmazásba.","shortLead":"Egy független szegedi fejlesztőstúdió készítette el a teljes magyarországi vasúti menetrendet tartalmazó chatbotot...","id":"20190802_viber_sihuhu_chatbot_mav_vasuti_meneterend_zalehy_roborobo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08793093-bd73-424f-a129-f84385937c26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b1dd1c-f80b-4dc6-8a84-26b1230ce9a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190802_viber_sihuhu_chatbot_mav_vasuti_meneterend_zalehy_roborobo","timestamp":"2019. augusztus. 02. 09:03","title":"Új funkció jött a Viberbe, kifejezetten a magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee6f76e-e6b7-4374-aeaa-874eaad9ed77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség megvásárolja az eddig kisebbségi tulajdonában álló, földgáztárolást végző MMBF Földgáztároló Zrt.-t.","shortLead":"A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség megvásárolja az eddig kisebbségi tulajdonában álló, földgáztárolást végző...","id":"20190801_Felprivatizalja_a_bizonsagi_gaztarozot_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aee6f76e-e6b7-4374-aeaa-874eaad9ed77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10fdbdf1-9996-4025-be21-635fe5647b9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_Felprivatizalja_a_bizonsagi_gaztarozot_a_kormany","timestamp":"2019. augusztus. 01. 11:39","title":"Félprivatizálja a biztonsági gáztározót a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f74eafd8-a8b9-42ff-acc3-ce49f5d238f7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az uniós rangsor végén is komolyabb változások történtek. ","shortLead":"Az uniós rangsor végén is komolyabb változások történtek. ","id":"20190801_A_magyar_gazdasag_behozta_lemaradasat_Lengyelorszaggal_szemben_es_utolerheti_Portugaliat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f74eafd8-a8b9-42ff-acc3-ce49f5d238f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3754f623-2350-4676-8403-c66632a4a5c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_A_magyar_gazdasag_behozta_lemaradasat_Lengyelorszaggal_szemben_es_utolerheti_Portugaliat","timestamp":"2019. augusztus. 01. 13:59","title":"A magyar gazdaság behozta lemaradását Lengyelországgal szemben, és utolérheti Portugáliát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f1a0405-910d-44d9-a3b7-d8675f030154","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"De még ennyiért is kelendőek a lakások.","shortLead":"De még ennyiért is kelendőek a lakások.","id":"20190802_Ketmillio_forintra_nott_a_luxuslakasok_negyzetmeterara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f1a0405-910d-44d9-a3b7-d8675f030154&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbff341d-93d8-4b6e-af2b-d1ef5d405e36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190802_Ketmillio_forintra_nott_a_luxuslakasok_negyzetmeterara","timestamp":"2019. augusztus. 02. 06:55","title":"Kétmillió forintra nőtt a luxuslakások négyzetméterára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfc68c10-86f7-4b1d-b68d-a168d0769b65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jól lakhatott az a komodói varánusz, amely egy videó tanúsága szerint néhány nyeléssel eltüntetett egy egész majmot.","shortLead":"Jól lakhatott az a komodói varánusz, amely egy videó tanúsága szerint néhány nyeléssel eltüntetett egy egész majmot.","id":"20190802_komodoi_varanusz_majom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfc68c10-86f7-4b1d-b68d-a168d0769b65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"712773ac-83c5-4590-8be3-02f698315e18","keywords":null,"link":"/tudomany/20190802_komodoi_varanusz_majom","timestamp":"2019. augusztus. 02. 11:33","title":"A hét horrorvideóján egy komodói varánusz egészben nyel le egy kifejlett majmot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa29fe6a-0eca-4a3e-a14c-ba1521880039","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem mindig működik Putyin propagandája, a 35 évnél fiatalabb oroszok például nem hisznek a híradóknak, jókorát zuhant a tévék iránti bizalom.","shortLead":"Nem mindig működik Putyin propagandája, a 35 évnél fiatalabb oroszok például nem hisznek a híradóknak, jókorát zuhant...","id":"20190801_Az_oroszok_alig_tobb_mint_fele_hiszi_mar_csak_el_hogy_a_hirekben_igazat_mondanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa29fe6a-0eca-4a3e-a14c-ba1521880039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f57de1d-d133-43b8-8205-ea9301ac8501","keywords":null,"link":"/vilag/20190801_Az_oroszok_alig_tobb_mint_fele_hiszi_mar_csak_el_hogy_a_hirekben_igazat_mondanak","timestamp":"2019. augusztus. 01. 16:35","title":"Az oroszok alig több, mint fele hiszi már csak el, hogy a hírekben igazat mondanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]