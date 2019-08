Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1ae2ca7-25c3-403b-845a-f8ace8a77e75","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az erősen limitált szériás Pagani gyakorlott sofőrt kíván, hiszen sok száz lóerős teljesítménye csak és kizárólag a hátsó kerekeket hajtja.","shortLead":"Az erősen limitált szériás Pagani gyakorlott sofőrt kíván, hiszen sok száz lóerős teljesítménye csak és kizárólag...","id":"20190802_1_milliard_forintba_kerul_a_legujabb_olasz_hiperauto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1ae2ca7-25c3-403b-845a-f8ace8a77e75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c8aad77-a480-4a6e-98b9-8c0bec140283","keywords":null,"link":"/cegauto/20190802_1_milliard_forintba_kerul_a_legujabb_olasz_hiperauto","timestamp":"2019. augusztus. 02. 14:21","title":"1 milliárd forintba kerül a legújabb olasz hiperautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157054e7-b6b4-4e9f-a45d-af78a55787a4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Elsősorban a jegybanki aranykészletek növelésének köszönhetően három éve a legmagasabbra, 2181,7 tonnára nőtt az arany kereslete az első fél évben.","shortLead":"Elsősorban a jegybanki aranykészletek növelésének köszönhetően három éve a legmagasabbra, 2181,7 tonnára nőtt az arany...","id":"20190803_arany_aranytartalk_conclude_jegybank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=157054e7-b6b4-4e9f-a45d-af78a55787a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef866e7-a3eb-4902-a2d1-34def5b92f8e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190803_arany_aranytartalk_conclude_jegybank","timestamp":"2019. augusztus. 03. 17:57","title":"Régen akartak ennyire sokan aranyat venni a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc00187-c434-40d4-bf09-b46fbeab728c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az észak-amerikai kosárlabda-bajnokságban (NBA) szereplő Golden State Warriors új, négyéves megállapodást köt egyik alapemberével, Draymond Greennel.","shortLead":"Az észak-amerikai kosárlabda-bajnokságban (NBA) szereplő Golden State Warriors új, négyéves megállapodást köt egyik...","id":"20190803_Itt_az_ujabb_szazmillio_dollaros_szerzodes_az_NBAben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecc00187-c434-40d4-bf09-b46fbeab728c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1a950ec-9b37-4361-90a0-1f9aa0470be9","keywords":null,"link":"/sport/20190803_Itt_az_ujabb_szazmillio_dollaros_szerzodes_az_NBAben","timestamp":"2019. augusztus. 03. 20:13","title":"Itt az újabb százmillió dolláros szerződés az NBA-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12eaa868-a989-485e-903a-d83dd9887b7d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Malcomról van szó, aki tavaly megállapodott az AS Romával, mégis a Barcelonának adták el.","shortLead":"Malcomról van szó, aki tavaly megállapodott az AS Romával, mégis a Barcelonának adták el.","id":"20190802_A_Barcelona_tavaly_pofatlanul_lenyulta_a_brazilt_hogy_aztan_alig_jatszatva_most_elkuldje_Oroszorszagba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12eaa868-a989-485e-903a-d83dd9887b7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b20131ee-aa97-422b-b1aa-8872670be2b3","keywords":null,"link":"/sport/20190802_A_Barcelona_tavaly_pofatlanul_lenyulta_a_brazilt_hogy_aztan_alig_jatszatva_most_elkuldje_Oroszorszagba","timestamp":"2019. augusztus. 02. 16:47","title":"A Barcelona tavaly pofátlanul lenyúlta a brazilt, hogy aztán alig játszatva most elküldje Oroszországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01b7c2a-3740-4bd4-8e92-7e10ef7f6b08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190803_Elmosott_az_eso_egy_vasuti_palyat_Somogyban_napokig_nem_jarnak_a_vonatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b01b7c2a-3740-4bd4-8e92-7e10ef7f6b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"198b9415-993b-4437-a5e1-45fa37fda86e","keywords":null,"link":"/itthon/20190803_Elmosott_az_eso_egy_vasuti_palyat_Somogyban_napokig_nem_jarnak_a_vonatok","timestamp":"2019. augusztus. 03. 10:20","title":"Elmosott az eső egy vasúti pályát Somogyban, napokig nem járnak a vonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08793093-bd73-424f-a129-f84385937c26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy független szegedi fejlesztőstúdió készítette el a teljes magyarországi vasúti menetrendet tartalmazó chatbotot. A Viber üzemeltetőinek megtetszett a megoldás, így most – egy matricacsomaggal megtoldva – beemelték azt az itthon is népszerű üzenetküldő alkalmazásba.","shortLead":"Egy független szegedi fejlesztőstúdió készítette el a teljes magyarországi vasúti menetrendet tartalmazó chatbotot...","id":"20190802_viber_sihuhu_chatbot_mav_vasuti_meneterend_zalehy_roborobo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08793093-bd73-424f-a129-f84385937c26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b1dd1c-f80b-4dc6-8a84-26b1230ce9a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190802_viber_sihuhu_chatbot_mav_vasuti_meneterend_zalehy_roborobo","timestamp":"2019. augusztus. 02. 09:03","title":"Új funkció jött a Viberbe, kifejezetten a magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14da0855-2518-4c68-ad7e-6d2870c50e4e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A második szabadedzést félbe is kellett szakítani Alexander Albon balesete miatt.","shortLead":"A második szabadedzést félbe is kellett szakítani Alexander Albon balesete miatt.","id":"20190802_Hungaroring_Gasly_volt_az_esoben_a_leggyorsabb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14da0855-2518-4c68-ad7e-6d2870c50e4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4891dcd-78e2-43ee-aa4a-15633933d72e","keywords":null,"link":"/sport/20190802_Hungaroring_Gasly_volt_az_esoben_a_leggyorsabb","timestamp":"2019. augusztus. 02. 18:58","title":"Hungaroring: Gasly volt az esőben a leggyorsabb, Albon a falnak csapódott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5902d1f9-9666-4962-a38d-51f6ecb2cc9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tudni, hogy történt az eset. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy történt az eset. ","id":"20190804_Baleset_Pontoon_Duna_parti_sziklak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5902d1f9-9666-4962-a38d-51f6ecb2cc9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"589ac9aa-7543-43f5-a55f-a91854fae81b","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Baleset_Pontoon_Duna_parti_sziklak","timestamp":"2019. augusztus. 04. 08:17","title":"Baleset történt a Pontoonnál, a Duna-parti sziklákra esett egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]