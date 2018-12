Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset Jakabszálláson, az 54-es főút és a Petőfi Sándor utca kereszteződésénél történt.","shortLead":"A baleset Jakabszálláson, az 54-es főút és a Petőfi Sándor utca kereszteződésénél történt.","id":"20181212_busz_kisbusz_baleset_serultek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae009ba2-c8cc-418b-bdad-b6fa8a044068","keywords":null,"link":"/cegauto/20181212_busz_kisbusz_baleset_serultek","timestamp":"2018. december. 12. 22:42","title":"Busz és kisbusz ütközött, többen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2737321d-4532-4942-aeb0-569df1048fae","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy amerikai tanulmány szerint a szülők és gyermekeik többet beszélgetnek az általuk használt mobileszközök működéséről, mint az azokon megtekintett tartalmakról.\r

\r

","shortLead":"Egy amerikai tanulmány szerint a szülők és gyermekeik többet beszélgetnek az általuk használt mobileszközök...","id":"20181213_mobileszkozok_gyerek_mobilja_szulok_felugyelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2737321d-4532-4942-aeb0-569df1048fae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2acb9ba-8103-4233-964b-8fe0f167e9d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_mobileszkozok_gyerek_mobilja_szulok_felugyelet","timestamp":"2018. december. 13. 16:03","title":"Kedves szülők, nem jól csinálják! Sokan félreértik, miről kéne beszélgetni a gyerekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84526c05-a50b-4e05-957f-f8e7ba79d39c","c_author":"Szántó Péter","category":"kkv","description":"Manapság egyre többen gondolkoznak saját vállalkozás indításában, mert azt hiszik, szabadúszónak lenni könnyű: az ember kávézókban vagy coworking irodákban üldögél, vlogol és blogol, és menő eseményekre jár, ezzel is építve a személyes márkáját. Ráadásul mindez csak a jéghegy csúcsa, ha a vállalkozásalapítással kapcsolatos tévhiteket nézzük.\r

","shortLead":"Manapság egyre többen gondolkoznak saját vállalkozás indításában, mert azt hiszik, szabadúszónak lenni könnyű: az ember...","id":"20181212_Hanyszor_kezdunk_bele_egy_vallalkozas_megvalositasaba_mielott_feladjuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84526c05-a50b-4e05-957f-f8e7ba79d39c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c001d8c-e958-4c58-8bdf-464ab041a81a","keywords":null,"link":"/kkv/20181212_Hanyszor_kezdunk_bele_egy_vallalkozas_megvalositasaba_mielott_feladjuk","timestamp":"2018. december. 12. 13:40","title":"Hányszor kezdünk bele egy vállalkozás megvalósításába, mielőtt feladjuk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aeab3a4-f6bc-4606-a09c-e6a52ab2af17","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megfordítanám című dalukhoz készített egy dögös klipet a KIES.","shortLead":"Megfordítanám című dalukhoz készített egy dögös klipet a KIES.","id":"20181212_Megforditanam_veled_a_vilagot__KIES_klippremier","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9aeab3a4-f6bc-4606-a09c-e6a52ab2af17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"451934ff-66b5-46c1-bf42-5993c3618dbc","keywords":null,"link":"/kultura/20181212_Megforditanam_veled_a_vilagot__KIES_klippremier","timestamp":"2018. december. 12. 17:00","title":"„Megfordítanám veled a világot” – KIES klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a308969-3c8b-4864-a460-2549baaf02b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lényege, hogy nem kell a telefont, vagy a kijelzőt nézegetni, külön eszköz jelez. ","shortLead":"A lényege, hogy nem kell a telefont, vagy a kijelzőt nézegetni, külön eszköz jelez. ","id":"20181212_traffi_hunter_okosalkalmazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a308969-3c8b-4864-a460-2549baaf02b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daae8255-2d6a-4132-a798-f0786ad2752d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181212_traffi_hunter_okosalkalmazas","timestamp":"2018. december. 12. 12:19","title":"Megint kitaláltak valamit a traffipaxok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd1a4c6-6995-4aca-97ab-2ddd7dbd1b0c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába vadászhat Mészáros Lőrinc családja tizenhétezer hektáron Fejér megyében, nekik ez nem elég. Békés megyében négyezer hektárra tennék rá a kezüket, minden jogi eszközt bevetettek, de mégsem nekik áll a zászló.","shortLead":"Hiába vadászhat Mészáros Lőrinc családja tizenhétezer hektáron Fejér megyében, nekik ez nem elég. Békés megyében...","id":"20181213_Meszarosek_kisgombocenek_a_torkan_megakadt_a_belmegyeri_vadaszparadicsom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fd1a4c6-6995-4aca-97ab-2ddd7dbd1b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a2292c0-cf8c-47de-a77e-64abb9531254","keywords":null,"link":"/kkv/20181213_Meszarosek_kisgombocenek_a_torkan_megakadt_a_belmegyeri_vadaszparadicsom","timestamp":"2018. december. 13. 12:41","title":"„Pintér Sándor, Csányi is jött vadászni az elmúlt hetekben, már nem sokáig járhatnak Bélmegyerre”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee78a85d-832f-44c7-a6d8-e5641ee6b1bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó érkezőben lévő villanymotoros roadstere padlógázra szó szerint az ülésbe préseli az embert.","shortLead":"Az amerikai gyártó érkezőben lévő villanymotoros roadstere padlógázra szó szerint az ülésbe préseli az embert.","id":"20181213_orult_gyorsulas_ilyen_reakciokat_valt_ki_a_2_masodperc_alatti_tesla_katapultalas__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee78a85d-832f-44c7-a6d8-e5641ee6b1bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12d6fbf-56ca-41a3-a8f3-a4342c96e45c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181213_orult_gyorsulas_ilyen_reakciokat_valt_ki_a_2_masodperc_alatti_tesla_katapultalas__video","timestamp":"2018. december. 13. 06:41","title":"Őrült gyorsulás: ilyen reakciókat vált ki a 2 másodperc alatti Tesla-katapultálás – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5099195-a70d-4fc6-9aa2-1aa2aeaf399f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Forró témák várhatók a Fővárosi Közgyűlés mai rendkívüli ülésén. ","shortLead":"Forró témák várhatók a Fővárosi Közgyűlés mai rendkívüli ülésén. ","id":"20181212_Az_ejegyrendszerrol_es_a_patkanyhelyzetrol_is_targyalnak_ma_a_fovarosi_kepviselok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5099195-a70d-4fc6-9aa2-1aa2aeaf399f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a62e166-c5da-4916-b515-eee848fd57ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181212_Az_ejegyrendszerrol_es_a_patkanyhelyzetrol_is_targyalnak_ma_a_fovarosi_kepviselok","timestamp":"2018. december. 12. 08:27","title":"Az e-jegyrendszerről és a patkányhelyzetről is tárgyalnak ma a fővárosi képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]