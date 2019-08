Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Domokos László visszautasítja, hogy politikai megrendeléseket teljesítenek.","shortLead":"Domokos László visszautasítja, hogy politikai megrendeléseket teljesítenek.","id":"20190805_Elnoke_szerint_az_Allami_Szamvevoszek_is_lehetne_duhos_de_nem_ez_a_dolga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc0ae1b-3f28-4265-9fc4-977ea5fa2237","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Elnoke_szerint_az_Allami_Szamvevoszek_is_lehetne_duhos_de_nem_ez_a_dolga","timestamp":"2019. augusztus. 05. 07:05","title":"Elnöke szerint az Állami Számvevőszék is lehetne dühös, de nem ez a dolga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc311fa4-ed28-4e46-9314-efb64becb432","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A keveset futott kereklámpás régi szovjet járgány mellé még az első tulajdonos tankolási feljegyzései is járnak. ","shortLead":"A keveset futott kereklámpás régi szovjet járgány mellé még az első tulajdonos tankolási feljegyzései is járnak. ","id":"20190804_idogep_a_javabol_eredeti_merkur_papirokkal_arulnak_egy_remek_ezerkettes_ladat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc311fa4-ed28-4e46-9314-efb64becb432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ee8623-8953-4145-b32a-23e48d00da65","keywords":null,"link":"/cegauto/20190804_idogep_a_javabol_eredeti_merkur_papirokkal_arulnak_egy_remek_ezerkettes_ladat","timestamp":"2019. augusztus. 04. 06:41","title":"Időgép a javából: eredeti Merkur papírokkal árulnak egy remek ezerkettes Ladát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"007285b8-1268-4e90-8c8d-1da5ac934662","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A próbáknál be is mondják, hogy ez egy próba. ","shortLead":"A próbáknál be is mondják, hogy ez egy próba. ","id":"20190804_Ne_kell_megijedni_megint_csak_szirenaproba_lesz_hetfon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=007285b8-1268-4e90-8c8d-1da5ac934662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62f3ab79-6abf-413d-ac38-847a15654a85","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Ne_kell_megijedni_megint_csak_szirenaproba_lesz_hetfon","timestamp":"2019. augusztus. 04. 19:52","title":"Nem kell megijedni, megint csak szirénapróba lesz hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ebb73f-f54d-49c6-b610-3b1c50f93123","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Sztrájkot hirdettek az olasz autósztráda kapuknál dolgozók vasárnapra és hétfőre, útidíjat azonban így is fizetni kell az áthaladó járművek után.\r

","shortLead":"Sztrájkot hirdettek az olasz autósztráda kapuknál dolgozók vasárnapra és hétfőre, útidíjat azonban így is fizetni kell...","id":"20190804_Olaszorszagban_autozik_Nem_lesz_konnyu_napja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7ebb73f-f54d-49c6-b610-3b1c50f93123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2253d3c-06d3-4c29-b7b2-557bcb56b8d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190804_Olaszorszagban_autozik_Nem_lesz_konnyu_napja","timestamp":"2019. augusztus. 04. 09:57","title":"Olaszországban autózik? Nem lesz könnyű napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1be2fa19-597a-4f95-9d2e-43bf4e6a2c64","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20190803_Alig_400_millio_forintert_hirdetnek_egy_piramisosgombahazas_termalfurdot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1be2fa19-597a-4f95-9d2e-43bf4e6a2c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab5ae313-b5c9-47cd-a8c5-d5d89580cd19","keywords":null,"link":"/kkv/20190803_Alig_400_millio_forintert_hirdetnek_egy_piramisosgombahazas_termalfurdot","timestamp":"2019. augusztus. 03. 12:05","title":"Alig 400 millió forintért hirdetnek egy piramisos-gombaházas termálfürdőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907dba4c-d691-460f-95b3-b34df4bd2761","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövőre már csak engedéllyel lehet elhalasztani a beiratkozást, azt azonban nem tudni, minek alapján. Ahogy az is rejtély, ki dönt a gyerekek iskolai érettségéről.","shortLead":"Jövőre már csak engedéllyel lehet elhalasztani a beiratkozást, azt azonban nem tudni, minek alapján. Ahogy az is...","id":"20190805_Hatevesen_iskolaba_kuldhetik_a_gyerekeket_csak_nem_tudni_ki_dont_errol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=907dba4c-d691-460f-95b3-b34df4bd2761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e11d90-ff41-4d8a-8aa7-ac80cdcda94e","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Hatevesen_iskolaba_kuldhetik_a_gyerekeket_csak_nem_tudni_ki_dont_errol","timestamp":"2019. augusztus. 05. 05:38","title":"Hatévesen iskolába küldhetik a gyerekeket, csak nem tudni, ki dönt erről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8fef636-5f9e-4858-94a5-f20193d79ffc","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A munkáltatóknak egyre nagyobb fejtörést okoz az Y generációs alkalmazottak megtartása. Az Y2Y szakértői ezeket a fiatalokat és munkáltatóikat támogatják a megfelelő megoldások megtalálásában.","shortLead":"A munkáltatóknak egyre nagyobb fejtörést okoz az Y generációs alkalmazottak megtartása. Az Y2Y szakértői ezeket...","id":"20190804_Y2Y_cegportre_coaching","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8fef636-5f9e-4858-94a5-f20193d79ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d71f34b9-f045-4026-b981-08f2dc7db706","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190804_Y2Y_cegportre_coaching","timestamp":"2019. augusztus. 04. 19:15","title":"Gyorsan továbblépnek az alkalmazottai? Ez segíthet megtartani őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925850d2-5856-4f25-b79b-44e121b7dd9d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szeretethez, szerelemhez való jog mindenkié, ahogy a Coca-Cola is – üzeni a cég.","shortLead":"A szeretethez, szerelemhez való jog mindenkié, ahogy a Coca-Cola is – üzeni a cég.","id":"20190805_CocaCola_Hiszunk_abban_hogy_mindannyian_egyenloek_vagyunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=925850d2-5856-4f25-b79b-44e121b7dd9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda81fb0-e65a-4dcd-900c-de08535d8d21","keywords":null,"link":"/elet/20190805_CocaCola_Hiszunk_abban_hogy_mindannyian_egyenloek_vagyunk","timestamp":"2019. augusztus. 05. 10:32","title":"Coca-Cola: Hiszünk abban, hogy mindannyian egyenlőek vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]