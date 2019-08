Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6ea3a4d-433b-42f0-870b-2d7ee874e196","c_author":"Bauer Tamás ","category":"itthon","description":"Amíg az ellenzék nem talál saját világképet, Orbánnak igaza lesz, mert a kérdéseket is ő teszi fel.","shortLead":"Amíg az ellenzék nem talál saját világképet, Orbánnak igaza lesz, mert a kérdéseket is ő teszi fel.","id":"20190805_Bauer_Tamas_Sikerszoveg_Tusnadfurdon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6ea3a4d-433b-42f0-870b-2d7ee874e196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d5e619-ddec-4a5e-bc66-6ff2c0b9a867","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Bauer_Tamas_Sikerszoveg_Tusnadfurdon","timestamp":"2019. augusztus. 05. 17:07","title":"Bauer Tamás: Sikerszöveg Tusnádfürdőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f9a7bfd-8905-416b-904c-ebbde7edf3e0","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas operaénekes Nepálban meditál, Japánban tanít, segíti a Pető Intézetet és ékszert tervez. Elismeri, hogy vannak sztárallűrjei, de nem tartja magát hisztisnek. HVG-portré.","shortLead":"A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas operaénekes Nepálban meditál, Japánban tanít, segíti a Pető Intézetet és ékszert...","id":"201931_rost_andrea","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f9a7bfd-8905-416b-904c-ebbde7edf3e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41253a04-5782-4ab5-83c6-3b945ddc9824","keywords":null,"link":"/kultura/201931_rost_andrea","timestamp":"2019. augusztus. 04. 20:00","title":"Rost Andrea: Egy Vezúv van a lelkemben, és drámai helyzetekben kitör ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d31a77-46ba-4ce5-9d30-cba64c9431dd","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„Ha megszületik a külső szem, akkor az ember teljesen másképp viszonyul a saját problémáihoz, félelmeihez, a testéhez” – mondja az ország legismertebb stylistja, aki hivatalból segíti hozzá az embereket a pozitív önértékeléshez. A sajátját megtalálni nem volt könnyű, de úgy érzi, mostanra sikerült. ","shortLead":"„Ha megszületik a külső szem, akkor az ember teljesen másképp viszonyul a saját problémáihoz, félelmeihez, a testéhez”...","id":"20190804_Lakatos_Mark_Onbizalombol_sosem_lehet_tul_sok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1d31a77-46ba-4ce5-9d30-cba64c9431dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94e550ea-17e6-46e9-bf96-f677f5a5a520","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190804_Lakatos_Mark_Onbizalombol_sosem_lehet_tul_sok","timestamp":"2019. augusztus. 04. 20:15","title":"Lakatos Márk: „Önbizalomból sosem lehet túl sok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"614fa6e3-ded3-4dea-947d-ff9a68d449be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon messze van még a vége. ","shortLead":"Nagyon messze van még a vége. ","id":"20190804_Igy_all_most_a_romaiparti_szabadstrand_ugye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=614fa6e3-ded3-4dea-947d-ff9a68d449be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc66f5d3-2dc3-4ec2-8be4-c097ad6275aa","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Igy_all_most_a_romaiparti_szabadstrand_ugye","timestamp":"2019. augusztus. 04. 16:31","title":"Így áll most a római-parti szabadstrand ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ee8fa6-247d-4c9f-aaa7-86acca721582","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a jelenlegi legerősebb, androidos mobilokba szánt processzort kapja meg a hamarosan érkező Nubia Z20, de nem ez lesz az egyetlen meglepetés.","shortLead":"A jelek szerint a jelenlegi legerősebb, androidos mobilokba szánt processzort kapja meg a hamarosan érkező Nubia Z20...","id":"20190805_nubia_z20_okostelefon_specifikacio_tenaa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7ee8fa6-247d-4c9f-aaa7-86acca721582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac042adb-797e-4334-9df7-1b109824877c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190805_nubia_z20_okostelefon_specifikacio_tenaa","timestamp":"2019. augusztus. 05. 11:03","title":"Ez érdekes telefonnak ígérkezik: két képernyővel jöhet a Nubia új mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a277920-194c-44d6-a229-0eb129d4861d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lehet, hogy a Volkswagen vagy a Toyota a legnagyobb példányszámban eladott autómárka a világon, de a rapperek nem róluk álmodoznak. A nagy felnis Merc „bling-bling” sokkal gyakoribb.","shortLead":"Lehet, hogy a Volkswagen vagy a Toyota a legnagyobb példányszámban eladott autómárka a világon, de a rapperek nem róluk...","id":"20190805_A_rapperek_dalszovegeiben_is_szepen_jon_fol_a_Tesla_de_azert_meg_inkabb_a_Merci_a_favorit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a277920-194c-44d6-a229-0eb129d4861d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89e5cc66-b944-497c-b4c5-6b93564ea5f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190805_A_rapperek_dalszovegeiben_is_szepen_jon_fol_a_Tesla_de_azert_meg_inkabb_a_Merci_a_favorit","timestamp":"2019. augusztus. 05. 12:24","title":"A rapperek dalszövegeiben is jön föl a Tesla, de azért még inkább a Merci megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7058a0d3-9a74-4a26-afd7-f787e5dca3ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hosszú cikket szentelt a kormányközeli napilap a zöldségdrágulásnak.","shortLead":"Hosszú cikket szentelt a kormányközeli napilap a zöldségdrágulásnak.","id":"20190805_A_Magyar_Nemzet_szerint_bosszusak_a_haziasszonyok_mert_dragabban_rotyoghat_a_lecso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7058a0d3-9a74-4a26-afd7-f787e5dca3ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"139ae551-e123-4ed0-a141-5d43e0b63de2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190805_A_Magyar_Nemzet_szerint_bosszusak_a_haziasszonyok_mert_dragabban_rotyoghat_a_lecso","timestamp":"2019. augusztus. 05. 06:33","title":"A Magyar Nemzet szerint bosszúsak a háziasszonyok, mert „drágábban rotyoghat a lecsó”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b9d3d3-a710-48ac-9c67-277d181336c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Baleset-megelőzési videót készített a vasúttársaság az átjárók biztonságáról.","shortLead":"Baleset-megelőzési videót készített a vasúttársaság az átjárók biztonságáról.","id":"20190805_A_Mav_maga_mutatta_meg_milyen_ha_egy_vonat_benez_a_kocsiablakon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5b9d3d3-a710-48ac-9c67-277d181336c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea57e383-ee24-4e24-bcd7-48c6f70cf96f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190805_A_Mav_maga_mutatta_meg_milyen_ha_egy_vonat_benez_a_kocsiablakon","timestamp":"2019. augusztus. 05. 10:23","title":"A MÁV maga mutatta meg milyen, ha egy vonat benéz a kocsiablakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]