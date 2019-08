Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"658e8727-0680-4072-b5b7-4d5a96557970","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook egy hongkongi és egy szingapúri fejlesztőt perelt be, mert az androidos alkalmazásukkal kárt okoztak.","shortLead":"A Facebook egy hongkongi és egy szingapúri fejlesztőt perelt be, mert az androidos alkalmazásukkal kárt okoztak.","id":"20190807_facebook_android_alkalmazas_lionmobi_jedimobi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=658e8727-0680-4072-b5b7-4d5a96557970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc8aca40-e82c-4703-b22c-cb4dcf463a96","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_facebook_android_alkalmazas_lionmobi_jedimobi","timestamp":"2019. augusztus. 07. 11:03","title":"Pert indított a Facebook két fejlesztő ellen, és ez nagyon fontos lépés a jövőre nézve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A balotaszállási nő nem értette, miért csinálnak az állatmentő aktivisták olyan nagy drámát a dologból. 