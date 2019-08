Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9943578b-3834-43ee-a47f-c818dc65c313","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Születésnapot ünnepelnek, ezért ingyenpólókat és -cipőket osztogat az Adidas, aki nem elég gyors, lemaradhat – így szól az a valótlan felhívás, amely a Facebook magyar részén is terjed már. Az átverés a trükkösebb fajtából való, ha rákattint, a pénze bánhatja.","shortLead":"Születésnapot ünnepelnek, ezért ingyenpólókat és -cipőket osztogat az Adidas, aki nem elég gyors, lemaradhat – így szól...","id":"20190807_adidas_netes_atveres_edzocipo_polo_kamu_nyeremenyjatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9943578b-3834-43ee-a47f-c818dc65c313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b786c13-a721-4a4a-9604-bc95f779aa66","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_adidas_netes_atveres_edzocipo_polo_kamu_nyeremenyjatek","timestamp":"2019. augusztus. 07. 17:54","title":"Ügyesen összerakott átverés terjed a Facebookon az Adidas nevével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b869df27-4892-4f70-8959-36411e216f02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számos kritikus sebezhetőséget fedeztek fel az androidos telefonok lelkének számító Qualcomm lapkakészletekben. Nagyon sokan kerülhetnek bajba emiatt.","shortLead":"Számos kritikus sebezhetőséget fedeztek fel az androidos telefonok lelkének számító Qualcomm lapkakészletekben. Nagyon...","id":"20190807_kritikus_sebezhetosegeket_talaltak_qualcomm_lapkakeszletekben_androidos_eszkozok_veszelyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b869df27-4892-4f70-8959-36411e216f02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4204976-276e-480b-a4c3-c7b0f1e4426f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_kritikus_sebezhetosegeket_talaltak_qualcomm_lapkakeszletekben_androidos_eszkozok_veszelyben","timestamp":"2019. augusztus. 07. 18:33","title":"Frissítsen, ahogy lehet, több millió androidos került veszélybe a Qualcomm miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64dbb34f-5b20-466e-b552-660d21007db1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha a Szigetre hívnák, hogy a nagyszínpadról beszéljen a klímaváltozásról, elvállalná.","shortLead":"Ha a Szigetre hívnák, hogy a nagyszínpadról beszéljen a klímaváltozásról, elvállalná.","id":"20190807_Balint_gazda_a_klimavaltozasrol_Az_ember_ezt_nem_tudja_megvaltoztatni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64dbb34f-5b20-466e-b552-660d21007db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6123330-d4a4-4ba0-8cfc-925dea54c75b","keywords":null,"link":"/elet/20190807_Balint_gazda_a_klimavaltozasrol_Az_ember_ezt_nem_tudja_megvaltoztatni","timestamp":"2019. augusztus. 07. 14:57","title":"Bálint gazda a klímaváltozásról: Az ember ezt nem tudja megváltoztatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy autó felborult az ütközés után.","shortLead":"Egy autó felborult az ütközés után.","id":"20190806_Baleset_tortent_a_Nepligetnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e50408-89f1-4565-97f2-6a1b4f147979","keywords":null,"link":"/cegauto/20190806_Baleset_tortent_a_Nepligetnel","timestamp":"2019. augusztus. 06. 17:02","title":"Baleset történt a Népligetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a5dcd4-0ef3-4e54-98cd-e05a04900586","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eredetileg januárban kellett volna átadni őket, de az új határidő is lejárt augusztus végén. ","shortLead":"Eredetileg januárban kellett volna átadni őket, de az új határidő is lejárt augusztus végén. ","id":"20190807_Csuszik_a_Garancsifele_lakasok_atadasa_a_Kopaszigatnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8a5dcd4-0ef3-4e54-98cd-e05a04900586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f7da59-22d8-4089-a63d-886b617a2b6c","keywords":null,"link":"/kkv/20190807_Csuszik_a_Garancsifele_lakasok_atadasa_a_Kopaszigatnal","timestamp":"2019. augusztus. 07. 15:04","title":"Csúszik a Garancsi-féle lakások átadása a Kopaszi-gátnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9fdaa1-d200-4f11-aea5-d2b32060c539","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az osztrák kormány győzelmével ért véget a hatóságok és a Hitler ausztriai szülőházát birtokló család közötti jogi vita. Ez pedig azt jelenti, hogy a Braunau am Innben lévő házat úgy átalakítják, hogy arra rá sem lehet majd ismerni. A cél, hogy az épület ne legyen a neonácik zarándokhelye.","shortLead":"Az osztrák kormány győzelmével ért véget a hatóságok és a Hitler ausztriai szülőházát birtokló család közötti jogi...","id":"20190806_Nem_lesz_naci_zarandokhelyi_Hitler_szulohazabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d9fdaa1-d200-4f11-aea5-d2b32060c539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed9448a-f4eb-4102-b224-3cb67f6bf15f","keywords":null,"link":"/vilag/20190806_Nem_lesz_naci_zarandokhelyi_Hitler_szulohazabol","timestamp":"2019. augusztus. 06. 15:09","title":"Nem lesz náci zarándokhely Hitler szülőházából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99719a76-3478-4b01-8056-a9d9a0091434","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"November végére vagy december elejére. Az akadémiai kutatóhálózatot átvevő Eötvös Loránd Kutatási Hálózat viszont már szeptemberben átveszi az MTA hálózatát.","shortLead":"November végére vagy december elejére. Az akadémiai kutatóhálózatot átvevő Eötvös Loránd Kutatási Hálózat viszont már...","id":"20190807_Rendkivuli_kozgyulest_hiv_ossze_az_MTA","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99719a76-3478-4b01-8056-a9d9a0091434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fca43436-e386-4051-8efc-62fffa94c3cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Rendkivuli_kozgyulest_hiv_ossze_az_MTA","timestamp":"2019. augusztus. 07. 14:29","title":"Rendkívüli közgyűlést hív össze az MTA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49dc5e5f-5aa7-4c46-9b78-fe1f43bd2cd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt budapesti finn nagykövet véleménycikkére rímelve írt olvasói levelet Kertész János hálózatkutató, akadémikus, CEU-oktató. ","shortLead":"A volt budapesti finn nagykövet véleménycikkére rímelve írt olvasói levelet Kertész János hálózatkutató, akadémikus...","id":"20190806_MTAkutato_Fejezze_be_az_EU_a_korrupt_es_autoriter_magyar_kormany_penzeleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49dc5e5f-5aa7-4c46-9b78-fe1f43bd2cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1660b9fa-7bab-4bc7-95f2-e3a8f76faf67","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_MTAkutato_Fejezze_be_az_EU_a_korrupt_es_autoriter_magyar_kormany_penzeleset","timestamp":"2019. augusztus. 06. 14:59","title":"MTA-kutató: Fejezze be az EU a korrupt és autoriter magyar kormány pénzelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]