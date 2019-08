Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"224e6553-0db5-4e9e-bddb-118a4a9f0204","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jól állunk a PET-palackok feldolgozásával is.","shortLead":"Jól állunk a PET-palackok feldolgozásával is.","id":"20190809_Tobb_muanyagot_gyartottunk_es_tobbet_is_hasznositottunk_ujra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=224e6553-0db5-4e9e-bddb-118a4a9f0204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad9230d4-9ade-4229-a87e-81c6cd401111","keywords":null,"link":"/kkv/20190809_Tobb_muanyagot_gyartottunk_es_tobbet_is_hasznositottunk_ujra","timestamp":"2019. augusztus. 09. 09:21","title":"Több műanyagot gyártottunk, és többet is hasznosítottunk újra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"612714f0-9d95-43b0-9bd3-d019245daeb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cikk szerzője közben közzétett egy bocsánatkérést, amiben minden érzékenyítő plakátot elítél.","shortLead":"A cikk szerzője közben közzétett egy bocsánatkérést, amiben minden érzékenyítő plakátot elítél.","id":"20190807_Birosagra_megy_a_MEOSZ_a_Pesti_Sracok_toloszekezos_cikke_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=612714f0-9d95-43b0-9bd3-d019245daeb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0313e8d3-fbe6-4fb9-a556-9fc101b84366","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Birosagra_megy_a_MEOSZ_a_Pesti_Sracok_toloszekezos_cikke_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 07. 19:04","title":"Bíróságra megy a MEOSZ a Pesti Srácok tolószékezős cikke miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d640de-9134-4bed-b12c-a3f0681aabed","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz Központi Választási Bizottság szerint nem volt hiteles a támogató aláírások egy része. ","shortLead":"Az orosz Központi Választási Bizottság szerint nem volt hiteles a támogató aláírások egy része. ","id":"20190807_Tovabbra_sem_jegyzik_be_az_ellenzeki_jelolteket_Moszkvaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05d640de-9134-4bed-b12c-a3f0681aabed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"744c4f1b-4c63-429f-bed7-1d65bdc36dc8","keywords":null,"link":"/vilag/20190807_Tovabbra_sem_jegyzik_be_az_ellenzeki_jelolteket_Moszkvaban","timestamp":"2019. augusztus. 07. 18:40","title":"Továbbra sem jegyzik be az ellenzéki jelölteket Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66665fb2-3670-4e45-8778-b0987bdf17fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan indul a fizetős parkolás Újbudának azon a szakaszain is, ahol a főváros kezeli az utakat.","shortLead":"Hamarosan indul a fizetős parkolás Újbudának azon a szakaszain is, ahol a főváros kezeli az utakat.","id":"20190808_El_lehet_felejteni_tobb_fontos_helyen_a_XI_keruletben_az_eddig_ingyenes_parkolast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66665fb2-3670-4e45-8778-b0987bdf17fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea12fac-1f0d-4d9f-a043-68a602674593","keywords":null,"link":"/cegauto/20190808_El_lehet_felejteni_tobb_fontos_helyen_a_XI_keruletben_az_eddig_ingyenes_parkolast","timestamp":"2019. augusztus. 08. 09:08","title":"Vége az ingyenes parkolásnak a Műgyetemnél is ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30af906a-edf3-406c-9e84-fdf643e51acd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország nagyjából harmadára adták ki a figyelmeztetést a rossz idő miatt.","shortLead":"Az ország nagyjából harmadára adták ki a figyelmeztetést a rossz idő miatt.","id":"20190808_Vihar_es_felhoszakadas_erkezik_de_van_ahol_marad_a_hosegriado_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30af906a-edf3-406c-9e84-fdf643e51acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"965a5734-3feb-4fd0-a683-f9c8b9d25db4","keywords":null,"link":"/itthon/20190808_Vihar_es_felhoszakadas_erkezik_de_van_ahol_marad_a_hosegriado_is","timestamp":"2019. augusztus. 08. 05:53","title":"Vihar és felhőszakadás érkezik, de van, ahol marad a hőségriadó is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af5baf00-5265-4cd7-badc-43cac6ced662","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Századvég nyerte az innovációs minisztérium 1,3 milliárdos megbízását, aminek keretében a határon túli magyarok magyarországi helyzethez való viszonyulásait is vizsgálni fogják.","shortLead":"A Századvég nyerte az innovációs minisztérium 1,3 milliárdos megbízását, aminek keretében a határon túli magyarok...","id":"20190808_13_milliardert_vizsgaljak_a_hataron_tuli_magyarok_viszonyulasait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af5baf00-5265-4cd7-badc-43cac6ced662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65ec0ec3-38e1-4d7a-89b4-62fac9cc6d99","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190808_13_milliardert_vizsgaljak_a_hataron_tuli_magyarok_viszonyulasait","timestamp":"2019. augusztus. 08. 15:32","title":"1,3 milliárdért vizsgálja Századvég, hogy látják a világot a határon túli magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"802fb1c0-c88c-4780-894a-cd5b0c41bd65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, ennek már sosem lesz vége: újra beperelték az Apple-t egy olyan akciója miatt, amit szinte már el is felejtettünk. A régebbi iPhone-ok szándékos lassításáról van szó.","shortLead":"Úgy tűnik, ennek már sosem lesz vége: újra beperelték az Apple-t egy olyan akciója miatt, amit szinte már el is...","id":"20190808_apple_per_iphone_lassitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=802fb1c0-c88c-4780-894a-cd5b0c41bd65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6686402-f7d5-4127-b2ff-582fe5392b86","keywords":null,"link":"/tudomany/20190808_apple_per_iphone_lassitasa","timestamp":"2019. augusztus. 08. 12:03","title":"A történelem egyik legnagyobb becsapása: ismét beperelték az Apple-t az iPhone-ok lassítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf1b8f1-5978-4d29-9edd-f73062114306","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pótlóbuszokra kell várni.","shortLead":"Pótlóbuszokra kell várni.","id":"20190809_Nem_jarnak_a_vonatok_Szeged_es_Kiskunfelegyhaza_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eaf1b8f1-5978-4d29-9edd-f73062114306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4510fdfe-4c0e-4df4-b3f9-519c77a8f060","keywords":null,"link":"/itthon/20190809_Nem_jarnak_a_vonatok_Szeged_es_Kiskunfelegyhaza_kozott","timestamp":"2019. augusztus. 09. 06:46","title":"Nem járnak a vonatok Szeged és Kiskunfélegyháza között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]