Az utóbbi időben több vállalat is igyekezett megvetni a lábát a havidíjas műsorszolgáltatás terén. Még az Apple is úgy gondolta, hogy nagy jövő előtt álló dologról van szó, és most a Facebook is ebbe az irányba mozdul – derül ki az Engadget cikkéből.

A közösségi oldal a már Magyarországon is működő tévés funkcióján, a Watchon keresztül tervez olyan műsorokat elérhetővé tenni, melyek fizetés ellenében lesznek megtekinthetők. Már partnereik is vannak: a cégnek négy amerikai szolgáltatóval sikerült megegyeznie, de később alighanem másokat is szeretnének saját felületükre csábítani.

A fizetős Facebook Watch létezését a vállalat szóvivője megerősítette. A Watchot nem tervezik átalakítani, így az oldal közösségi mozinézős funkciója sem vész el, sőt: a Facebook szerint épp ez adja a fejlesztés esszenciáját, hiszen az előfizetők nem csak minőségi tartalmakhoz jutnak hozzá, az adások közben a felhasználók megvitathatják, "kielemezhetik" a látottakat.

A szóvivő azt ugyanakkor határozottan cáfolta, hogy a Facebook Watchot a későbbiekben kizárólag pénzért lehetne igénybe venni. A cég egy valóban új modell bevezetése után érdeklődik, de ez szerinte nem azt jelenti, hogy a jövőben fizetős videók lepik el az oldalt. Ígérte: a vállalat az ingyenes (de reklámokkal átszőtt) tartalmakra a ezután is nagy hangsúlyt fektet.

Ami a dolog pénzügyi részét illeti: a műsorok eltérő árazásúak, az autók és motorok szerelmeseinek kitalált MotorTrend havi szinten 4,99 dollárt kér az adásokért. Egy másik csatorna kicsit olcsóbban, 3,99-ért fogható. Mindez hazai viszonylatban kb. 1200-1600 forint körüli összegeket jelent.

Nagy kérdés, hogy az amerikai próbaidőszak után melyik országban mikor élesíthetik az újdonságot.

