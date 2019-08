Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"695d8c21-4edb-46cb-9cc2-8f995c09a427","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Megműtötték Kenderesi Tamás úszó térdét.","shortLead":"Megműtötték Kenderesi Tamás úszó térdét.","id":"20190808_Hatastalanitottak_a_ketyego_bombat_Kenderesi_Tamas_terdeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=695d8c21-4edb-46cb-9cc2-8f995c09a427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8788414-1228-49f0-a8c9-2628328434e0","keywords":null,"link":"/sport/20190808_Hatastalanitottak_a_ketyego_bombat_Kenderesi_Tamas_terdeben","timestamp":"2019. augusztus. 08. 15:23","title":"Hatástalanították a „ketyegő bombát” Kenderesi Tamás térdében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa92b932-8515-4675-b35e-e87262356a72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több floridai is videóra vette, ahogy a hajnali égboltot egy különleges, világos csóva szelte ketté.","shortLead":"Több floridai is videóra vette, ahogy a hajnali égboltot egy különleges, világos csóva szelte ketté.","id":"20190809_florida_felho_raketakiloves_atlas_v_atlas_5","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa92b932-8515-4675-b35e-e87262356a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba19a032-b5e0-4059-9f2c-988fc711451d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190809_florida_felho_raketakiloves_atlas_v_atlas_5","timestamp":"2019. augusztus. 09. 15:03","title":"Videó: Furcsa felhő jelent meg Florida felett, de ezúttal sem az ufók voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8e6385-09f2-4d21-a82e-98af210b2040","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Részt kíván venni a jegybank kötvényvásárlási programjában a T-Systems felvásárlására készülő, Mészáros Lőrinc üzleti köréhez tartozó 4iG. A cég közgyűlése szeptember 5-én dönt 30 milliárd forintnyi vállalati kötvény kibocsátásáról, ebből 20 milliárdot vehet meg az MNB.","shortLead":"Részt kíván venni a jegybank kötvényvásárlási programjában a T-Systems felvásárlására készülő, Mészáros Lőrinc üzleti...","id":"20190808_A_4iG_bejelentette_hogyan_akar_penzt_szerezni_a_TSystemsre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f8e6385-09f2-4d21-a82e-98af210b2040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5404b2b-6452-4e13-bbf3-2c21e92fbef3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190808_A_4iG_bejelentette_hogyan_akar_penzt_szerezni_a_TSystemsre","timestamp":"2019. augusztus. 08. 14:00","title":"A 4iG bejelentette, hogyan akar pénzt szerezni a T-Systemsre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c08409c1-3df2-44b4-b0f9-d61b99e5f9be","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Lim Hjo Dzsun egy edzésen - nők jelenlétében - letolta egy csapattársa nadrágját.","shortLead":"Lim Hjo Dzsun egy edzésen - nők jelenlétében - letolta egy csapattársa nadrágját.","id":"20190809_Szexualis_zaklatas_miatt_eltiltottak_a_Liu_fiverek_egyik_legnagyobb_rivalisat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c08409c1-3df2-44b4-b0f9-d61b99e5f9be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaac2bc8-7c80-42eb-93d2-66b130d07fb4","keywords":null,"link":"/sport/20190809_Szexualis_zaklatas_miatt_eltiltottak_a_Liu_fiverek_egyik_legnagyobb_rivalisat","timestamp":"2019. augusztus. 09. 13:18","title":"Szexuális zaklatás miatt eltiltották a Liu fivérek egyik legnagyobb riválisát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1661d87-7747-4409-8d86-71f29163e3fb","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Még ebben az évben úgy módosíthatják a trafiktörvényt, hogy a dohányboltosok és a nagykereskedők az eddiginél is jobban függjenek az államtól, utóbbi pedig lényegében megkerülhetetlen legyen ezen a piacon. Megnéztük alaposabban a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a nemdohányzók védelméről szóló törvénymódosítási javaslatot. ","shortLead":"Még ebben az évben úgy módosíthatják a trafiktörvényt, hogy a dohányboltosok és a nagykereskedők az eddiginél is jobban...","id":"20190809_trafik_lazar_janos_dohanyzas_dohanyipar_kereskedes_trafiktorveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1661d87-7747-4409-8d86-71f29163e3fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eefc53c5-3a68-45f1-a46b-aee98daa4bfd","keywords":null,"link":"/kkv/20190809_trafik_lazar_janos_dohanyzas_dohanyipar_kereskedes_trafiktorveny","timestamp":"2019. augusztus. 09. 06:30","title":"Az új trafiktörvénnyel lesz csak igazán aranybánya a dohánykereskedelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083f3ab2-da60-4a2d-9315-23817eb97c3a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány évvel ezelőtt még a Mátrix és más fantasztikus filmek témája volt, hogy az emberi agyat közvetlenül a számítógépekre csatlakoztassák. Ma már ígéretes kutatásokról beszélhetünk.","shortLead":"Néhány évvel ezelőtt még a Mátrix és más fantasztikus filmek témája volt, hogy az emberi agyat közvetlenül...","id":"20190808_agy_szamitogep_interfesz_mesterseges_intelligencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=083f3ab2-da60-4a2d-9315-23817eb97c3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdfe9485-65ec-41f6-9c47-042e57431d27","keywords":null,"link":"/tudomany/20190808_agy_szamitogep_interfesz_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. augusztus. 08. 15:33","title":"Mátrixból valóság: összekapcsolnák az emberi agyat a számítógéppel és az internettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35bdbbe1-6f8d-42f0-90ac-51c814eeb716","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerencséje van, hogy még él – mondta egy rendőr arról a húszas éveiben járó férfiről, aki golyóálló mellényben, felfegyverkezve sétálgatott egy Missouri államban lévő Walmart áruházban. A férfit egy tűzoltó állította meg: pisztolyt szegezett rá, s sakkban tartotta a rendőrök megérkezéséig.","shortLead":"Szerencséje van, hogy még él – mondta egy rendőr arról a húszas éveiben járó férfiről, aki golyóálló mellényben...","id":"20190809_Golyoallo_mellenyben_es_fegyverrel_setalo_ferfi_okozott_panikot_az_USAban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35bdbbe1-6f8d-42f0-90ac-51c814eeb716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"232a36a5-345e-4283-bef3-fa88ecff3529","keywords":null,"link":"/vilag/20190809_Golyoallo_mellenyben_es_fegyverrel_setalo_ferfi_okozott_panikot_az_USAban","timestamp":"2019. augusztus. 09. 18:21","title":"Golyóálló mellényben és fegyverrel sétáló férfi okozott pánikot az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai bíróság elutasította a Facebook fellebbezését abban a perben, amit az arcfelismerő rendszerük használata miatt indítottak ellenük. A tét nem kicsi.","shortLead":"Az amerikai bíróság elutasította a Facebook fellebbezését abban a perben, amit az arcfelismerő rendszerük használata...","id":"20190809_facebook_arcfelismeres_birosag_buntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a00f9a6f-5693-4426-a3ff-535a99d3e27e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190809_facebook_arcfelismeres_birosag_buntetes","timestamp":"2019. augusztus. 09. 13:03","title":"Újabb gigabüntetést kaphat a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]