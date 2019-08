Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4e181cd-bf18-4486-ac21-24b574f0f74e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nagyszínpadon a rapperek, az A38 sátorban a rasztások viszik a prímet (képzavar 1), de felüti fejét (képzavar 2) a diszkó-funk és a feminizmus is. Programajánló.","shortLead":"A nagyszínpadon a rapperek, az A38 sátorban a rasztások viszik a prímet (képzavar 1), de felüti fejét (képzavar 2...","id":"20190811_Jamaika_a_jamaikaiake_de_vasarnap_felig_a_Sziget_is_az_ovek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4e181cd-bf18-4486-ac21-24b574f0f74e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26b0dac5-b650-4561-8f78-3e1949599f13","keywords":null,"link":"/kultura/20190811_Jamaika_a_jamaikaiake_de_vasarnap_felig_a_Sziget_is_az_ovek","timestamp":"2019. augusztus. 11. 08:30","title":"Jamaika a jamaikaiaké, de vasárnap félig a Sziget is az övék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d47a9f-2c15-423a-aa27-07d2655de3c2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gomolygó füst a szomszédos Teneriféről is látható.","shortLead":"A gomolygó füst a szomszédos Teneriféről is látható.","id":"20190811_Sulyos_erdotuz_pusztit_a_magyarok_kozt_is_nepszeru_Gran_Canaria_hegyeiben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83d47a9f-2c15-423a-aa27-07d2655de3c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a738b0e8-4b56-454e-a49a-51ffdbfb1c68","keywords":null,"link":"/vilag/20190811_Sulyos_erdotuz_pusztit_a_magyarok_kozt_is_nepszeru_Gran_Canaria_hegyeiben","timestamp":"2019. augusztus. 11. 15:16","title":"Súlyos erdőtűz pusztít a magyarok közt is népszerű Gran Canaria hegyeiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Óriási volt a dugó.","shortLead":"Óriási volt a dugó.","id":"20190810_Ket_balesetben_het_auto_rohant_egymasba_az_M1esen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d053785a-4138-44c2-9c4b-08df146efec9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190810_Ket_balesetben_het_auto_rohant_egymasba_az_M1esen","timestamp":"2019. augusztus. 10. 16:11","title":"Két balesetben hét autó rohant egymásba az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e9aa86-5e86-40fa-94c5-6d7902802f48","c_author":"Illényi Balázs","category":"tudomany","description":"Minden ötödik uniós lakos – zömmel vidéken élők – másodrendű polgárrá vált amiatt, hogy jelentősen elmarad a tervektől a széles sávú internet kiépítése. A magyarországi helyzet nem rossz, de azért hagy kívánnivalót maga után.","shortLead":"Minden ötödik uniós lakos – zömmel vidéken élők – másodrendű polgárrá vált amiatt, hogy jelentősen elmarad a tervektől...","id":"201926__akadozo_szeles_sav__hatranyos_videk__vakfoltok__ketsebesseges_europa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2e9aa86-5e86-40fa-94c5-6d7902802f48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6fb8722-4471-4805-b0e3-23c3b55f6db7","keywords":null,"link":"/tudomany/201926__akadozo_szeles_sav__hatranyos_videk__vakfoltok__ketsebesseges_europa","timestamp":"2019. augusztus. 11. 13:00","title":"Rosszul jár, aki nem tud magának gyors internetet beszereltetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b34c498-39fe-4e77-8134-be4ad31e5f9a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszervezeti elnök szerint még a börtönben is jobb körülmények vannak.","shortLead":"A szakszervezeti elnök szerint még a börtönben is jobb körülmények vannak.","id":"20190811_poloska_vizeletes_matrac_bkv_munkasszallo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b34c498-39fe-4e77-8134-be4ad31e5f9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e8ee86-94ad-46d2-a784-ff4df9a3e192","keywords":null,"link":"/kkv/20190811_poloska_vizeletes_matrac_bkv_munkasszallo","timestamp":"2019. augusztus. 11. 09:34","title":"Poloska és vizeletes matrac várja a BKV munkásszállójára érkezőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a0f5b8-8afd-4bdc-abb0-7ebbb8e8679b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Augusztus-szeptember környékén ismét megjelennek a poloskák, nem kis bosszúságot okozva a lakosságnak. De lehet-e tudni, mekkora számban jönnek majd? Várható-e invázió? A szakember válaszol.","shortLead":"Augusztus-szeptember környékén ismét megjelennek a poloskák, nem kis bosszúságot okozva a lakosságnak. De lehet-e...","id":"20190811_poloska_poloskainvazio_poloskairtas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34a0f5b8-8afd-4bdc-abb0-7ebbb8e8679b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584df80e-a7c5-430a-b1b8-f8159f6cf414","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_poloska_poloskainvazio_poloskairtas","timestamp":"2019. augusztus. 11. 14:46","title":"Az eddiginél is nagyobb poloskainvázió közeleg?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d264a5-147b-4331-a339-cb19fd8c8ecc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A thaiföldi Alexander Albon a Red Bull csapatánál versenyez a Forma-1-es idény további részében. A Toro Rosso-istállónál megüresedett helyét a francia Pierre Gasly foglalja el.","shortLead":"A thaiföldi Alexander Albon a Red Bull csapatánál versenyez a Forma-1-es idény további részében. A Toro...","id":"20190812_Uj_felallas_a_Red_Bullnal_Albon_atveszi_Gasly_helyet_mar_a_Belga_Nagydijon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99d264a5-147b-4331-a339-cb19fd8c8ecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54677dcb-2d24-4a9a-8ef2-e12b52f3d36f","keywords":null,"link":"/sport/20190812_Uj_felallas_a_Red_Bullnal_Albon_atveszi_Gasly_helyet_mar_a_Belga_Nagydijon","timestamp":"2019. augusztus. 12. 13:04","title":"Új felállás a Red Bullnál: Albon átveszi Gasly helyét már a Belga Nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82ee5b6a-134b-4783-8af8-9316e9a602b3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tíz éve voltak együtt, igazi se vele, se nélküle kapcsolatban.","shortLead":"Tíz éve voltak együtt, igazi se vele, se nélküle kapcsolatban.","id":"20190812_Miley_Cyrus_es_Liam_Hemsworth_egy_evig_sem_birtak_egymas_mellett_valnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82ee5b6a-134b-4783-8af8-9316e9a602b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93cca4f8-9e8c-44cc-af15-1380e03b579e","keywords":null,"link":"/elet/20190812_Miley_Cyrus_es_Liam_Hemsworth_egy_evig_sem_birtak_egymas_mellett_valnak","timestamp":"2019. augusztus. 12. 10:36","title":"Miley Cyrus és Liam Hemsworth egy évig sem bírták együtt: válnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]