Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bef7e076-8a20-43db-a2e9-bf57de6d90d3","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"„Mi, az Egyenlítő Alapítvány tagjai tiltakozunk a CBA 2019 nyarán közzétett CBA Piros című reklámja ellen, és annak leállítását kérjük” – áll az alapítvány közleményében.","shortLead":"„Mi, az Egyenlítő Alapítvány tagjai tiltakozunk a CBA 2019 nyarán közzétett CBA Piros című reklámja ellen, és annak...","id":"20190813_Egyenlito_Alapitvany_serto_szexista_es_izlestelen_a_CBA_reklamja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bef7e076-8a20-43db-a2e9-bf57de6d90d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"848255c0-d52a-4dd4-9e53-bfc62ebaf923","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Egyenlito_Alapitvany_serto_szexista_es_izlestelen_a_CBA_reklamja","timestamp":"2019. augusztus. 13. 16:26","title":"Egyenlítő Alapítvány: Sértő, szexista és ízléstelen a CBA reklámja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A térség más országaiban dinamikusan nőnek a bérek.","shortLead":"A térség más országaiban dinamikusan nőnek a bérek.","id":"20190813_A_V4ek_kozott_is_a_magyar_berek_a_legalacsonyabbak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e75f5c1-0fa2-4acc-9272-49f041731015","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190813_A_V4ek_kozott_is_a_magyar_berek_a_legalacsonyabbak","timestamp":"2019. augusztus. 13. 21:10","title":"A V4-ek között is a magyar bérek a legalacsonyabbak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2768e-f279-42c0-87bc-6e95e81e3f20","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Holm 15A galaxis 700 millió fényévre van tőlünk, de a kutatók szerint nagyon furcsán viselkedik. Éppen ezért megnézték, mi lehet ennek az oka.","shortLead":"A Holm 15A galaxis 700 millió fényévre van tőlünk, de a kutatók szerint nagyon furcsán viselkedik. Éppen ezért...","id":"20190813_feketelyuk_holm_15a_galaxis_megfigyeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2768e-f279-42c0-87bc-6e95e81e3f20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e1ef93-7664-4ca2-864b-cbb6558d3f27","keywords":null,"link":"/tudomany/20190813_feketelyuk_holm_15a_galaxis_megfigyeles","timestamp":"2019. augusztus. 13. 09:33","title":"Gigantikus fekete lyukra bukkantak a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69f6f84-f163-44d7-b4b4-468295c48d07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Augusztus 25-re demonstrációt szerveznek állatvédők a kiskunhalasi bíróság elé, amely Balotaszálláson folytatódik ott, ahol megállították a saját kutyáját autója után kötő asszonyt. Mindenkit arra kérnek, legyen békés a megmozdulás, amivel arra akarják felhívni a figyelmet, hogy szigorúbban kell büntetni az állatkínzókat.\r

\r

","shortLead":"Augusztus 25-re demonstrációt szerveznek állatvédők a kiskunhalasi bíróság elé, amely Balotaszálláson folytatódik ott...","id":"20190814_Tuntetesen_kovetelik_hogy_a_balotaszallasi_kutyakinzo_keruljon_bortonbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a69f6f84-f163-44d7-b4b4-468295c48d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b63684f0-41cf-4781-bcf4-010726586429","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Tuntetesen_kovetelik_hogy_a_balotaszallasi_kutyakinzo_keruljon_bortonbe","timestamp":"2019. augusztus. 14. 13:56","title":"Tüntetésen követelik, hogy kerüljön börtönbe a balotaszállási kutyakínzó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea8e66cd-2930-418d-a384-acd0c8f7e89b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány megye kivételével bárhol eshet az elkövetkező órákban.","shortLead":"Néhány megye kivételével bárhol eshet az elkövetkező órákban.","id":"20190813_Eso_felhoszakadas_varhato_az_orszag_nagy_reszen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea8e66cd-2930-418d-a384-acd0c8f7e89b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"204bb942-607a-4b29-b652-740bdbff3f42","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Eso_felhoszakadas_varhato_az_orszag_nagy_reszen","timestamp":"2019. augusztus. 13. 16:45","title":"Még most tombolja ki magát a Szigeten, jön az eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f836adbe-4e14-4c1a-8eb3-b299269b2d69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Persze ezután is adózni kell, és bizonyos szabályok is vonatkoznak majd rá. ","shortLead":"Persze ezután is adózni kell, és bizonyos szabályok is vonatkoznak majd rá. ","id":"20190813_Jon_a_bitcoinban_kapott_fizetes_UjZelandon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f836adbe-4e14-4c1a-8eb3-b299269b2d69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7fcd97-e12c-4130-9d2a-7ddf3007ea15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190813_Jon_a_bitcoinban_kapott_fizetes_UjZelandon","timestamp":"2019. augusztus. 13. 17:35","title":"Jön a bitcoinban kapott fizetés Új-Zélandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Győztek a környezetvédelmi szempontok, nem postáznak.","shortLead":"Győztek a környezetvédelmi szempontok, nem postáznak.","id":"20190813_Az_IKEA_katalogusat_ne_a_postaladajaban_keresse","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2899aacc-563b-4107-9656-7b667c3d4b92","keywords":null,"link":"/kkv/20190813_Az_IKEA_katalogusat_ne_a_postaladajaban_keresse","timestamp":"2019. augusztus. 13. 08:34","title":"Az IKEA katalógusát ne a postaládájában keresse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6afc3ef6-ddd0-4a37-9602-e1e597cb59b1","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Gyurcsány Tamás átvette Dobrev Klárától a két Altus-cég vezetését. Az Altus Zrt.-t felszámolják, az Altus Portfólió Kft. feladata pénzügyi befektetések kezelése lesz.","shortLead":"Gyurcsány Tamás átvette Dobrev Klárától a két Altus-cég vezetését. Az Altus Zrt.-t felszámolják, az Altus Portfólió...","id":"20190814_Gyurcsany_fia_megkapta_a_csaladi_cegek_vezeteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6afc3ef6-ddd0-4a37-9602-e1e597cb59b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34db9154-36be-4929-8292-dd74a4122de1","keywords":null,"link":"/kkv/20190814_Gyurcsany_fia_megkapta_a_csaladi_cegek_vezeteset","timestamp":"2019. augusztus. 14. 14:35","title":"Gyurcsány fia megkapta a családi cégek vezetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]