[{"available":true,"c_guid":"09346d9b-ef66-41e2-b5fc-08ecbaf8314c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Instagramján mutogatja a sztár, most épp mibe invesztált jó sok pénzt. ","shortLead":"Instagramján mutogatja a sztár, most épp mibe invesztált jó sok pénzt. ","id":"20190511_Utasszallitot_vett_maganak_a_hires_rapper_Drake_magangepet_csinal_belole","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09346d9b-ef66-41e2-b5fc-08ecbaf8314c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8702fe0e-b3f3-432c-b843-45354c532016","keywords":null,"link":"/cegauto/20190511_Utasszallitot_vett_maganak_a_hires_rapper_Drake_magangepet_csinal_belole","timestamp":"2019. május. 11. 13:50","title":"Utasszállítót vett magának a híres rapper, Drake, magángépet csinál belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c058ee48-c3c1-4e6f-a0fc-e030ca756195","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"85 évesen vasárnap elhunyt Vass Éva kétszeres Jászai Mari-díjas színésznő, érdemes és kiváló művész.","shortLead":"85 évesen vasárnap elhunyt Vass Éva kétszeres Jászai Mari-díjas színésznő, érdemes és kiváló művész.","id":"20190512_Vajon_lesz_e_meg_eronk_egymasra_mosolyogni_onfeledten__Meghalt_Vass_Eva_szineszno","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c058ee48-c3c1-4e6f-a0fc-e030ca756195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2a226e-630e-4a7b-9aca-c53bdd76a4a0","keywords":null,"link":"/kultura/20190512_Vajon_lesz_e_meg_eronk_egymasra_mosolyogni_onfeledten__Meghalt_Vass_Eva_szineszno","timestamp":"2019. május. 12. 17:47","title":"\"Vajon lesz e még erőnk egymásra mosolyogni önfeledten?\" - Meghalt Vass Éva színésznő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint hárommilliárd forint adót csalt el egy kávé, cukor, csokoládé és energiaital kereskedelmével foglalkozó csoport.","shortLead":"Az ügyészség szerint hárommilliárd forint adót csalt el egy kávé, cukor, csokoládé és energiaital kereskedelmével...","id":"20190513_Adocsalo_bunszervezet_ellen_emeltek_vadat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2642c055-492b-4d49-8d1b-ca7275e53492","keywords":null,"link":"/itthon/20190513_Adocsalo_bunszervezet_ellen_emeltek_vadat","timestamp":"2019. május. 13. 09:56","title":"3 milliárdot elcsaló bűnszervezet tagjai ellen emeltek vádat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d1033a8-bfb6-400e-86ce-b65be7be0037","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A fogyókúrák, életmódváltások virágkorát éljük, mégis egyre több a túlsúlyos és evési zavarokkal élő. Valóban ennyire akaratgyengék lennénk? Vagy más okuk van a sorozatos kudarcoknak?","shortLead":"A fogyókúrák, életmódváltások virágkorát éljük, mégis egyre több a túlsúlyos és evési zavarokkal élő. Valóban ennyire...","id":"20190512_Hogyan_nyerjuk_vissza_a_kontrollt_az_etkezesben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d1033a8-bfb6-400e-86ce-b65be7be0037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25be79f6-3b1b-4fdb-9753-1edfd4f97652","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190512_Hogyan_nyerjuk_vissza_a_kontrollt_az_etkezesben","timestamp":"2019. május. 12. 20:15","title":"Hogyan nyerjük vissza a kontrollt az étkezésben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"093889be-66cc-40b8-b68e-7337ea87db28","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Hamilton győzött, ez már az ötödik kettős Mercedes-siker idén.","shortLead":"Hamilton győzött, ez már az ötödik kettős Mercedes-siker idén.","id":"20190512_Kettos_Mercedessiker_a_Spanyol_Nagydijon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=093889be-66cc-40b8-b68e-7337ea87db28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a067efb-485c-4be6-8f57-ff3cc35869e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190512_Kettos_Mercedessiker_a_Spanyol_Nagydijon","timestamp":"2019. május. 12. 17:02","title":"Kettős Mercedes-siker a Spanyol Nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433a9144-a45c-425f-b15c-bddbdb7ca5e3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Könnygázt vetettek be albán rendőrök a miniszterelnöki hivatalra gyújtópalackokat hajigáló tüntetők ellen.\r

\r

","shortLead":"Könnygázt vetettek be albán rendőrök a miniszterelnöki hivatalra gyújtópalackokat hajigáló tüntetők ellen.\r

\r

","id":"20190512_Molotovkoktellal_dobaltak_az_alban_miniszterelnoki_hivatalt_es_a_parlamentet_a_tuntetok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=433a9144-a45c-425f-b15c-bddbdb7ca5e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be8ae7c3-9400-43f2-adb0-b980a5542b87","keywords":null,"link":"/vilag/20190512_Molotovkoktellal_dobaltak_az_alban_miniszterelnoki_hivatalt_es_a_parlamentet_a_tuntetok","timestamp":"2019. május. 12. 09:04","title":"Molotov-koktéllal dobálták az albán miniszterelnöki hivatalt és a parlamentet a tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5367529-089d-4d4d-b11f-92cc6c5ec471","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Magyarországon az emberek többségének kevés barátja van, és a társadalomi folyamatok is arra mutatnak: a helyzet csak rosszabb lesz. Barátságkutatókkal beszélgettünk arról, miért állunk ilyen rosszul, hogy függ össze a társadalmi kohézió a barátsággal, és tisztáztuk: lehet-e valakinek 5000 barátja?","shortLead":"Magyarországon az emberek többségének kevés barátja van, és a társadalomi folyamatok is arra mutatnak: a helyzet csak...","id":"20190511_Nem_annyira_baratok_kozt__igy_vesztik_el_barataikat_a_magyarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5367529-089d-4d4d-b11f-92cc6c5ec471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5cfdff5-d3b3-4220-988e-05c2a7e43af3","keywords":null,"link":"/itthon/20190511_Nem_annyira_baratok_kozt__igy_vesztik_el_barataikat_a_magyarok","timestamp":"2019. május. 11. 20:00","title":"Magyarok vagyunk, elfogynak a barátaink, és csak a telefont nyomkodjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7301d7eb-5e1c-4c85-8623-bae76dd53593","c_author":"MTA","category":"vilag","description":"Az első kerekeket nem sikerült leereszteni, így a hátsó futóművön landolt a gép, anélkül, hogy bárki megsérült volna.","shortLead":"Az első kerekeket nem sikerült leereszteni, így a hátsó futóművön landolt a gép, anélkül, hogy bárki megsérült volna.","id":"20190512_Video_Bravurosan_tett_le_egy_orrfutomu_nelkuli_utasszallito_gepet_egy_mianmari_pilota","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7301d7eb-5e1c-4c85-8623-bae76dd53593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd797f04-303c-4993-b2b9-838e046dd74e","keywords":null,"link":"/vilag/20190512_Video_Bravurosan_tett_le_egy_orrfutomu_nelkuli_utasszallito_gepet_egy_mianmari_pilota","timestamp":"2019. május. 12. 12:46","title":"Videó: Bravúrosan tett le egy orrfutómű nélküli utasszállítót egy mianmari pilóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]