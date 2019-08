Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27a8d7e3-c4d3-4030-89e8-77f26cf6420a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több androidos felhasználó is arról számol be a közösségi oldalakon, hogy készülékük a megszokottnál gyorsabban fogyasztja az energiát. A hibát egy rendellenesen működő szolgáltatás okozza.","shortLead":"Több androidos felhasználó is arról számol be a közösségi oldalakon, hogy készülékük a megszokottnál gyorsabban...","id":"20190813_google_play_szolgtaltasok_android_akkumulator_gyorsan_merul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27a8d7e3-c4d3-4030-89e8-77f26cf6420a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90bb9a00-4ccf-47fe-b05e-2104cf1d04f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190813_google_play_szolgtaltasok_android_akkumulator_gyorsan_merul","timestamp":"2019. augusztus. 13. 19:03","title":"Furcsa hiba van egyes androidos telefonokon, gyorsabban merülnek, mint kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9797af8d-7fa7-4ad2-bb60-dafab58825a0","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A rendőrség által felkért hajózási szakértők jelentésében semmi nem utal arra, hogy a Hableány kapitánya megpróbálta volna elkerülni az ütközést. Neki volt elsőbbsége, nem számított arra, hogy a másik hajó letarolja. A lapunk birtokába került dokumentumból az is kiderül, hogy a két hajó között nem volt kommunikáció a május végi tragédia előtt. ","shortLead":"A rendőrség által felkért hajózási szakértők jelentésében semmi nem utal arra, hogy a Hableány kapitánya megpróbálta...","id":"20190813_hableany_szakertoi_jelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9797af8d-7fa7-4ad2-bb60-dafab58825a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd9bb271-16f6-483f-9f82-f807afdad098","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_hableany_szakertoi_jelentes","timestamp":"2019. augusztus. 13. 06:30","title":"Szakértői jelentés: a Hableány kapitánya sem érzékelte a vészhelyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d64a754b-5c29-4d25-bdd7-6ddbc2d98de0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kipufogókból a szokottnál is többször tör elő sűrű, sötét füst. ","shortLead":"A kipufogókból a szokottnál is többször tör elő sűrű, sötét füst. ","id":"20190814_A_csucsra_jaratott_klimakat_nem_birjak_a_buszok_oreg_motorjai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d64a754b-5c29-4d25-bdd7-6ddbc2d98de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a9ed6b-2ec0-4fd8-8b50-210554fb091c","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_A_csucsra_jaratott_klimakat_nem_birjak_a_buszok_oreg_motorjai","timestamp":"2019. augusztus. 14. 09:21","title":"A csúcsra járatott klímákat nem bírják a buszok öreg motorjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12291349-c57c-44ef-8db7-947995253291","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A várost közel 30 éve vezeti függetlenként Gémesi.","shortLead":"A várost közel 30 éve vezeti függetlenként Gémesi.","id":"20190813_Fideszes_es_MSZPs_kihivoja_is_lesz_Gemesi_Gyorgynek_Godollon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12291349-c57c-44ef-8db7-947995253291&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed40b7be-a095-406c-a733-5867cdabaca0","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Fideszes_es_MSZPs_kihivoja_is_lesz_Gemesi_Gyorgynek_Godollon","timestamp":"2019. augusztus. 13. 12:31","title":"Fideszes és MSZP-s kihívója is lesz Gémesi Györgynek Gödöllőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a3e31e0-fb5d-451d-906f-c4d493697f74","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eltelt negyed évszázad azóta, hogy levetítették a tévében a Jóbarátok első részét. Angliában méltón ünneplik a 25. évfordulót. ","shortLead":"Eltelt negyed évszázad azóta, hogy levetítették a tévében a Jóbarátok első részét. Angliában méltón ünneplik a 25...","id":"20190813_A_magyar_mozik_figyelmebe_ajanljuk_a_briteknel_nagyvasznon_vetitik_minden_idok_legjobb_sitcomjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a3e31e0-fb5d-451d-906f-c4d493697f74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc19c36d-269a-4dbb-952a-e81139181e21","keywords":null,"link":"/elet/20190813_A_magyar_mozik_figyelmebe_ajanljuk_a_briteknel_nagyvasznon_vetitik_minden_idok_legjobb_sitcomjat","timestamp":"2019. augusztus. 13. 12:09","title":"A magyar mozik figyelmébe ajánljuk: a briteknél nagyvásznon vetítik minden idők legjobb sitcomját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd46d591-6e03-474e-9456-898413c17691","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kasmír miatt egyre nagyobb a feszültség. ","shortLead":"Kasmír miatt egyre nagyobb a feszültség. ","id":"20190814_Surgosen_ossze_akarja_hivni_az_ENSZ_BTt_Pakisztan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd46d591-6e03-474e-9456-898413c17691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a200150d-393e-4fca-82b9-914070818067","keywords":null,"link":"/vilag/20190814_Surgosen_ossze_akarja_hivni_az_ENSZ_BTt_Pakisztan","timestamp":"2019. augusztus. 14. 08:20","title":"Sürgősen össze akarja hívni az ENSZ BT-t Pakisztán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe46183-caf8-4b32-81ad-84da7dd985bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírta azt a rendeletet, amely alapján egyszerűsített eljárással kaphatnak ukrán állampolgárságot az Ukrajnát védelmező külföldi állampolgárságú vagy hontalan személyek, illetve a politikai üldöztetés áldozatává vált orosz állampolgárok. Az intézkedés egyértelmű válasz arra, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz útlevél megszerzésének könnyítését ajánlotta valamennyi kelet-ukrajnai polgárnak.","shortLead":"Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírta azt a rendeletet, amely alapján egyszerűsített eljárással kaphatnak ukrán...","id":"20190813_Ukrajna_visszavag__soron_kivul_kapnak_allampolgarsagot_az_uldozott_orosz_polgarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbe46183-caf8-4b32-81ad-84da7dd985bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f70a9929-ae18-497c-83ba-9f7f77dbfe1e","keywords":null,"link":"/vilag/20190813_Ukrajna_visszavag__soron_kivul_kapnak_allampolgarsagot_az_uldozott_orosz_polgarok","timestamp":"2019. augusztus. 13. 18:30","title":"Ukrajna visszavág – soron kívül kapnak állampolgárságot az üldözött oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc774f7b-1891-4dfa-9d0b-407392dd93e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddigi tesztekkel elégedettek voltak a szakemberek, ezért úgy vélik, 2022-ben már célba is vehetik vele a Marsot.","shortLead":"Az eddigi tesztekkel elégedettek voltak a szakemberek, ezért úgy vélik, 2022-ben már célba is vehetik vele a Marsot.","id":"20190814_hordozhato_atomreaktor_kilopower_nasa_nuklearis_eromu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc774f7b-1891-4dfa-9d0b-407392dd93e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d6197d7-c481-416f-b39a-7f2f036d16d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_hordozhato_atomreaktor_kilopower_nasa_nuklearis_eromu","timestamp":"2019. augusztus. 14. 11:33","title":"Annyira jól áll a hordozható atomreaktor fejlesztése, hogy hamarosan elindulhat a Marsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]