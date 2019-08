Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb49eb1d-494d-446c-9b58-37db82aabfad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány napon át feküdt az egyik brit tó mélyén az az iPhone X-es, amit egy környéken dolgozó férfi ejtett a vízbe. A búvárok akadtak rá a mobilra.","shortLead":"Néhány napon át feküdt az egyik brit tó mélyén az az iPhone X-es, amit egy környéken dolgozó férfi ejtett a vízbe...","id":"20190814_apple_iphone_x_okostelefon_buvar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb49eb1d-494d-446c-9b58-37db82aabfad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92426d88-6fcb-4519-bc57-270d88405ee2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_apple_iphone_x_okostelefon_buvar","timestamp":"2019. augusztus. 14. 13:03","title":"iPhone X-re bukkantak egy tó fenekén a brit búvárok, igencsak meglepődtek, amikor bekapcsolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d7621e-9136-4332-96ba-fed1bc89cbff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két holland férfinál összesen százmillió forint értékű kábítószert találtak.","shortLead":"A két holland férfinál összesen százmillió forint értékű kábítószert találtak.","id":"20190813_Ismert_futo_lehet_az_egyik_Szigeten_elkapott_holland_diler","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38d7621e-9136-4332-96ba-fed1bc89cbff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ec7b60-d3fa-491f-be14-bb377b0167aa","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Ismert_futo_lehet_az_egyik_Szigeten_elkapott_holland_diler","timestamp":"2019. augusztus. 13. 11:47","title":"Ismert futó lehet az egyik Szigeten elkapott holland díler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab963ceb-a396-474f-aac5-a8759384740e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai Rezvani bemutatta a Tank X modell második generációját, amelynél továbbra sem találni nagyon megdöbbentőbb autót. ","shortLead":"Az amerikai Rezvani bemutatta a Tank X modell második generációját, amelynél továbbra sem találni nagyon megdöbbentőbb...","id":"20190813_Teljesen_orult_jarmu_a_Rezvani_kozuti_tankja_de_mukodik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab963ceb-a396-474f-aac5-a8759384740e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dd3d189-6732-4dc6-b01d-fb7697da6026","keywords":null,"link":"/cegauto/20190813_Teljesen_orult_jarmu_a_Rezvani_kozuti_tankja_de_mukodik","timestamp":"2019. augusztus. 13. 10:23","title":"Teljesen őrült jármű a Rezvani közúti harckocsija, de ettől jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa8abcf5-6542-4364-8d4e-e73660c1023b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ráhel, a kormányfő lánya mellett a vő, Tiborcz István is felsejlik a háttérben.","shortLead":"Ráhel, a kormányfő lánya mellett a vő, Tiborcz István is felsejlik a háttérben.","id":"20190814_OsztrksajtazOrbncsaldisrdekeltaFerttkrliberuhzsban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa8abcf5-6542-4364-8d4e-e73660c1023b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217a41f1-2d1d-492d-b979-e58c8c809011","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190814_OsztrksajtazOrbncsaldisrdekeltaFerttkrliberuhzsban","timestamp":"2019. augusztus. 14. 12:59","title":"Osztrák sajtó: az Orbán család is érdekelt a Fertő tó körüli beruházásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4603e7eb-d8ce-40e9-b4bb-f43e8fc16e01","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190813_Novak_Katalinnak_most_mar_nagyon_kellene_egy_igazi_nagy_csaladi_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4603e7eb-d8ce-40e9-b4bb-f43e8fc16e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d6578f3-eff7-4c1f-a7fa-e9450136df93","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Novak_Katalinnak_most_mar_nagyon_kellene_egy_igazi_nagy_csaladi_auto","timestamp":"2019. augusztus. 13. 07:21","title":"Novák Katalinnak most már nagyon kellene egy igazi nagy családi autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851fc990-819a-4fa0-af5b-e1b7a09017ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az építőipart pörgeti a kormány az egyházak támogatásával.","shortLead":"Az építőipart pörgeti a kormány az egyházak támogatásával.","id":"20190813_A_felere_esett_az_egyhazak_tamogatasa_de_meg_igy_is_tizezreket_kapnak_a_hivok_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=851fc990-819a-4fa0-af5b-e1b7a09017ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b3425b1-c15c-418f-b847-59e17135dc98","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_A_felere_esett_az_egyhazak_tamogatasa_de_meg_igy_is_tizezreket_kapnak_a_hivok_utan","timestamp":"2019. augusztus. 13. 08:53","title":"A felére esett az egyházak támogatása, de még így is tízezreket kapnak a hívők után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"554b5834-8fea-497b-9c05-f5d1c17c1e19","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Százhetven éve, 1849. augusztus 13-án adta meg magát az Arad vármegyei világosi vár alatt, a szőlősi mezőn az utolsó ütőképes magyar haderő, a teljhatalommal felruházott Görgei Artúr vezette feldunai magyar hadsereg Rüdiger (Rigyiger) orosz lovassági tábornoknak, ezzel elbukott a szabadságharc.","shortLead":"Százhetven éve, 1849. augusztus 13-án adta meg magát az Arad vármegyei világosi vár alatt, a szőlősi mezőn az utolsó...","id":"20190813_A_vilagosi_fegyverletetel_170_eve_tortent_gorgei_artur_szabadsagharc_kossuth_lajos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=554b5834-8fea-497b-9c05-f5d1c17c1e19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15bcdbbf-e566-4042-a68b-b212c4329401","keywords":null,"link":"/elet/20190813_A_vilagosi_fegyverletetel_170_eve_tortent_gorgei_artur_szabadsagharc_kossuth_lajos","timestamp":"2019. augusztus. 13. 06:55","title":"Görgei 170 éve tette le a fegyvert Világosnál, és azt remélte, a győztesek csak őt végzik ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfabd02d-5ee9-42a8-8b2a-61ce7862faf8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem haladt a nyomozás, a nyomravezetői díjat is visszavonták.","shortLead":"Nem haladt a nyomozás, a nyomravezetői díjat is visszavonták.","id":"20190813_A_szilsarkanyi_peniszfestonek_bottal_uthetik_a_nyomat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfabd02d-5ee9-42a8-8b2a-61ce7862faf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5d2bb57-c2e9-4ee5-be8d-1f432e0ca0f2","keywords":null,"link":"/elet/20190813_A_szilsarkanyi_peniszfestonek_bottal_uthetik_a_nyomat","timestamp":"2019. augusztus. 13. 13:39","title":"A szilsárkányi péniszfestőnek bottal üthetik a nyomát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]