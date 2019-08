Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a27e4036-5c11-4f3c-a193-04588505a9c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vásárló vélhetően abban bízik, hogy néhány év múlva jelentős haszonnal adhat majd túl az autókon.","shortLead":"A vásárló vélhetően abban bízik, hogy néhány év múlva jelentős haszonnal adhat majd túl az autókon.","id":"20190813_egy_uzletember_kapasbol_ot_darab_425_millio_forintos_hipersportkocsit_vett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a27e4036-5c11-4f3c-a193-04588505a9c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5d6793b-8f48-4a5d-940e-5043c96b1f77","keywords":null,"link":"/cegauto/20190813_egy_uzletember_kapasbol_ot_darab_425_millio_forintos_hipersportkocsit_vett","timestamp":"2019. augusztus. 13. 13:21","title":"Egy üzletember kapásból öt darab 425 millió forintos hipersportkocsit vett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a936c5b-3068-4fa9-9c76-9057915e7eda","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A havasi lótusz egy ritka és veszélyeztetett faját fedezték fel kínai tudósok a szecsuáni Volung természetvédelmi területen.



","shortLead":"A havasi lótusz egy ritka és veszélyeztetett faját fedezték fel kínai tudósok a szecsuáni Volung természetvédelmi...","id":"20190812_havasi_lotusz_ismeretlen_faj_kina_csengdu_volung","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a936c5b-3068-4fa9-9c76-9057915e7eda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a26f2836-677d-4a62-890b-acd940e3c7b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_havasi_lotusz_ismeretlen_faj_kina_csengdu_volung","timestamp":"2019. augusztus. 12. 21:03","title":"4700 méter magasan bukkantak rá egy eddig nem ismert növényre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a3bf4f3-708c-4105-9116-10902a75d63a","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A videórögzítési és -vágási funkciók körének bővítését szánja a Galaxy Note10 és Note10+ egyik fontos újításának a Samsung. Az újításokról ugyan írni is lehet, de sokkal jobban be lehet mutatni a funkciókat néhány videórészlettel.","shortLead":"A videórögzítési és -vágási funkciók körének bővítését szánja a Galaxy Note10 és Note10+ egyik fontos újításának...","id":"20190812_samsung_galaxy_note10_videozas_videos_funkciok_videovagas_super_steady","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a3bf4f3-708c-4105-9116-10902a75d63a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253b0d52-162c-49cb-90be-e39b59b76666","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_samsung_galaxy_note10_videozas_videos_funkciok_videovagas_super_steady","timestamp":"2019. augusztus. 12. 11:33","title":"Ilyen videókat lehet csinálni a Samsung Galaxy Note10-zel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d67a0b4-092c-4e52-a06b-01926893034a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A XVII. kerületi fideszes polgármester maga helyett alpolgármesterét ajánlotta a választók figyelmébe.","shortLead":"A XVII. kerületi fideszes polgármester maga helyett alpolgármesterét ajánlotta a választók figyelmébe.","id":"20190813_Betegsege_miatt_nem_indul_ujra_polgarmesternek_a_fideszes_Riz_Levente","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d67a0b4-092c-4e52-a06b-01926893034a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"909f4be9-d98b-4ef6-bc61-820358392b14","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Betegsege_miatt_nem_indul_ujra_polgarmesternek_a_fideszes_Riz_Levente","timestamp":"2019. augusztus. 13. 08:31","title":"Betegsége miatt nem indul újra polgármesternek a fideszes Riz Levente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9032e5a-cde8-44c5-bea8-2b3e2bfebbdb","c_author":"Szlavkovics Rita","category":"gazdasag","description":"Küzdenek a magyar fűszerpaprikások a kínaiakkal. A feldolgozókat már nem is tudják ellátni, azok zömmel az importból készült pirospaprikát vásárolják. A vevők meg gyakran háborognak, ha egy magyar cég külföldit dolgoz fel vagy forgalmaz. ","shortLead":"Küzdenek a magyar fűszerpaprikások a kínaiakkal. A feldolgozókat már nem is tudják ellátni, azok zömmel az importból...","id":"20190813_fuszerpaprika_pirospaprika_import_termelo_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9032e5a-cde8-44c5-bea8-2b3e2bfebbdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8beab665-a313-4a7d-9f94-ab12975e5c77","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190813_fuszerpaprika_pirospaprika_import_termelo_tamogatas","timestamp":"2019. augusztus. 13. 16:45","title":"Magyar fűszerpaprika? Örülhet, ha nem kínai kerül a pörköltbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4603e7eb-d8ce-40e9-b4bb-f43e8fc16e01","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190813_Novak_Katalinnak_most_mar_nagyon_kellene_egy_igazi_nagy_csaladi_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4603e7eb-d8ce-40e9-b4bb-f43e8fc16e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d6578f3-eff7-4c1f-a7fa-e9450136df93","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Novak_Katalinnak_most_mar_nagyon_kellene_egy_igazi_nagy_csaladi_auto","timestamp":"2019. augusztus. 13. 07:21","title":"Novák Katalinnak most már nagyon kellene egy igazi nagy családi autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67406607-b930-464f-8826-36b2d1fac477","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú már távozott az iskolájából, de újabb rendőrségi eljárást indítottak ellene. A szülők szerint abnormális, ami Ákos ellen zajlik.","shortLead":"A fiú már távozott az iskolájából, de újabb rendőrségi eljárást indítottak ellene. A szülők szerint abnormális, ami...","id":"20190813_Ket_eve_uldozi_az_igazgatono_bosszuja_a_fiut_aki_hitleres_videokkal_gunyolodott_tanarain","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67406607-b930-464f-8826-36b2d1fac477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e3f88b1-f858-4cac-a17f-fbe438c4cf5f","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Ket_eve_uldozi_az_igazgatono_bosszuja_a_fiut_aki_hitleres_videokkal_gunyolodott_tanarain","timestamp":"2019. augusztus. 13. 17:41","title":"Két éve üldözi az igazgatónő bosszúja a fiút, aki hitleres videókkal gúnyolódott tanárain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ffdea7a-7d9a-40a4-8e92-6fd09f099ef5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kurz kancellár átvert – állítja a Szabadságpárt lebukott vezére, aki az Ibiza-gate során veszítette el a politikai befolyását Ausztriában. Heinz-Christian Strache az orosz Rt.com-nak nyilatkozott bukásának hátteréről.","shortLead":"Kurz kancellár átvert – állítja a Szabadságpárt lebukott vezére, aki az Ibiza-gate során veszítette el a politikai...","id":"20190814_Strache_ibiza_interju_rt_kurz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ffdea7a-7d9a-40a4-8e92-6fd09f099ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d312183-55ec-473f-8bd1-603aed5814b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190814_Strache_ibiza_interju_rt_kurz","timestamp":"2019. augusztus. 14. 07:15","title":"Strache hosszú szünet után ismét megszólalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]