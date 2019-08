Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f4ed6b2-d939-4613-b89f-1edc35b5eaec","c_author":"Kaufmann Balázs - Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Huszonöt fok felett már kötelező bekapcsolni a légkondit a BKV-s buszokon, ehhez képest előfordul, hogy az utastérben melegebb van, mint a belvárosi aszfalton. A szakszervezet becslései szerint a legmelegebb napokon csak a buszok 20 százaléka üzemel előírás szerint, a sofőrök pedig gyakran 8-9 órát ülnek a felforrósodott fülkében. Nekiindultunk a városnak, és videón is megörökítettük, milyen az év egyik legmelegebb napján tömegközlekedni a fővárosban. ","shortLead":"Huszonöt fok felett már kötelező bekapcsolni a légkondit a BKV-s buszokon, ehhez képest előfordul, hogy az utastérben...","id":"20190812_klima_tomegkozlekedes_budapest_hoseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f4ed6b2-d939-4613-b89f-1edc35b5eaec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13c2da1-63e3-4ebe-9d43-8385f5722e8c","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_klima_tomegkozlekedes_budapest_hoseg","timestamp":"2019. augusztus. 12. 17:33","title":"Budapest hőségriadó idején: 36 fok kint, 40 fok a BKV buszain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee27e4d1-1927-4491-b12c-2ce1daad1350","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lassan telítetté válik az okostelefonok piaca, ezért is fordulnak más, de azért kapcsolódó szegmens felé a gyártók, például a Huawei és a OnePlus is.","shortLead":"Lassan telítetté válik az okostelefonok piaca, ezért is fordulnak más, de azért kapcsolódó szegmens felé a gyártók...","id":"20190814_oneplus_okostelevizio_bemutato_szeptember","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee27e4d1-1927-4491-b12c-2ce1daad1350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374c6018-f67f-4446-9c65-0eb5ee7aa2bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_oneplus_okostelevizio_bemutato_szeptember","timestamp":"2019. augusztus. 14. 11:03","title":"Tévét dob piacra a OnePlus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bed8c76-53a1-428c-a4e0-d97e34fbea99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A laposföld-hívő Mike Hughes legutóbb egy hulladékból összerakott rakétában indult útjára, igaz, 571 méter után visszazuhant. Az őrült feltaláló most ismét kilövi magát, hátha ezúttal magasabbra jut.","shortLead":"A laposföld-hívő Mike Hughes legutóbb egy hulladékból összerakott rakétában indult útjára, igaz, 571 méter után...","id":"20190812_laposfold_hivok_mike_hughes_gozmeghajtasu_raketa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bed8c76-53a1-428c-a4e0-d97e34fbea99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b94098-8e72-495e-b37d-a9512b7d356a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_laposfold_hivok_mike_hughes_gozmeghajtasu_raketa","timestamp":"2019. augusztus. 12. 17:03","title":"A laposföld-hívő amerikai megint kilövi magát, hátha fentről rálát a világ szélére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"698084bc-ede9-4d4a-a246-40789cd69994","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A San Franciscó-i opera lemondta a koncertjét, a Los Angeles-i opera külső tanácsadókat kér fel a sztár elleni vádak kivizsgálására\r

","shortLead":"A San Franciscó-i opera lemondta a koncertjét, a Los Angeles-i opera külső tanácsadókat kér fel a sztár elleni vádak...","id":"20190814_Nehany_opera_mar_szabadulna_a_szexualis_zaklatassal_vadolt_Placido_Domingotol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=698084bc-ede9-4d4a-a246-40789cd69994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da7ddc3-6b51-4a05-bb71-11f9dea576cb","keywords":null,"link":"/elet/20190814_Nehany_opera_mar_szabadulna_a_szexualis_zaklatassal_vadolt_Placido_Domingotol","timestamp":"2019. augusztus. 14. 07:42","title":"Néhány opera már szabadulna a szexuális zaklatással vádolt Plácido Domingótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7396bd2-eaa0-4d58-a5db-c6f3dd5eacd9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az élővilágra állítólag nem veszélyes a sűrű fehér hab. ","shortLead":"Az élővilágra állítólag nem veszélyes a sűrű fehér hab. ","id":"20190813_Habzik_a_Garam_Szlovakiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7396bd2-eaa0-4d58-a5db-c6f3dd5eacd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b08e3fb5-648b-4453-b70b-869d5700fd10","keywords":null,"link":"/vilag/20190813_Habzik_a_Garam_Szlovakiaban","timestamp":"2019. augusztus. 13. 15:13","title":"Habzik a Garam Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb55951c-4a93-4a8d-9e28-db991be94e69","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190813_Marabu_FekNyuz_Mindenki_elnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb55951c-4a93-4a8d-9e28-db991be94e69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"662910df-7e5a-4a9d-8fab-6861fb45624b","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Marabu_FekNyuz_Mindenki_elnoke","timestamp":"2019. augusztus. 13. 17:00","title":"Marabu FékNyúz: Mindenki elnöke...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfabd02d-5ee9-42a8-8b2a-61ce7862faf8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem haladt a nyomozás, a nyomravezetői díjat is visszavonták.","shortLead":"Nem haladt a nyomozás, a nyomravezetői díjat is visszavonták.","id":"20190813_A_szilsarkanyi_peniszfestonek_bottal_uthetik_a_nyomat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfabd02d-5ee9-42a8-8b2a-61ce7862faf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5d2bb57-c2e9-4ee5-be8d-1f432e0ca0f2","keywords":null,"link":"/elet/20190813_A_szilsarkanyi_peniszfestonek_bottal_uthetik_a_nyomat","timestamp":"2019. augusztus. 13. 13:39","title":"A szilsárkányi péniszfestőnek bottal üthetik a nyomát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"430f495b-1a14-472d-bcd2-985f55a714c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bejelentette az őszi műsorterveit az RTL Klub. A legnagyobb hír, hogy érkezik a korábban már belengetett Love Island, a balfék rendőrökről szóló Jófiúk, folytatódnak a közönségkedvenc sorozatok, de új évaddal indul az X-Faktor is. ","shortLead":"Bejelentette az őszi műsorterveit az RTL Klub. A legnagyobb hír, hogy érkezik a korábban már belengetett Love Island...","id":"20190814_Rtl_klub_love_island_jofiuk_x_faktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=430f495b-1a14-472d-bcd2-985f55a714c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1012a1e-56d1-4640-88f9-2bbfa1032b63","keywords":null,"link":"/elet/20190814_Rtl_klub_love_island_jofiuk_x_faktor","timestamp":"2019. augusztus. 14. 12:25","title":"Ez jobb, mint a csok: ősszel indul az RTL-en a világ egyik legnépszerűbb párkereső show-ja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]