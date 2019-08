Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da17c2f3-7324-4762-9d53-b3f45b046195","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Írásbeli garanciát kérnek a Facebooktól, hogy nem lesz több ilyen.","shortLead":"Írásbeli garanciát kérnek a Facebooktól, hogy nem lesz több ilyen.","id":"20190815_A_magyar_adatvedelmi_hatosag_is_vizsgalja_hogy_a_Facebook_lehallgatja_a_beszelgeteseket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da17c2f3-7324-4762-9d53-b3f45b046195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d9de60b-126d-4a8b-9727-c563faa4497c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190815_A_magyar_adatvedelmi_hatosag_is_vizsgalja_hogy_a_Facebook_lehallgatja_a_beszelgeteseket","timestamp":"2019. augusztus. 15. 07:14","title":"A magyar adatvédelmi hatóság is vizsgálja, hogy a Facebook lehallgatja a beszélgetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69f6f84-f163-44d7-b4b4-468295c48d07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Augusztus 25-re demonstrációt szerveznek állatvédők a kiskunhalasi bíróság elé, amely Balotaszálláson folytatódik ott, ahol megállították a saját kutyáját autója után kötő asszonyt. Mindenkit arra kérnek, legyen békés a megmozdulás, amivel arra akarják felhívni a figyelmet, hogy szigorúbban kell büntetni az állatkínzókat.\r

\r

","shortLead":"Augusztus 25-re demonstrációt szerveznek állatvédők a kiskunhalasi bíróság elé, amely Balotaszálláson folytatódik ott...","id":"20190814_Tuntetesen_kovetelik_hogy_a_balotaszallasi_kutyakinzo_keruljon_bortonbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a69f6f84-f163-44d7-b4b4-468295c48d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b63684f0-41cf-4781-bcf4-010726586429","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Tuntetesen_kovetelik_hogy_a_balotaszallasi_kutyakinzo_keruljon_bortonbe","timestamp":"2019. augusztus. 14. 13:56","title":"Tüntetésen követelik, hogy kerüljön börtönbe a balotaszállási kutyakínzó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77c72c29-dad1-43f0-9365-d9efa0d68a94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az augusztusi mérések szerint a Jobbik és az MSZP is minimálisan növelte táborát, a Momentum stagnál. Érdekesség, hogy a Fidesznek még az országosnál is nagyobb előnye van, Budapesten viszont az ellenzék megelőzi a kormánypártot. ","shortLead":"Az augusztusi mérések szerint a Jobbik és az MSZP is minimálisan növelte táborát, a Momentum stagnál. Érdekesség...","id":"20190815_Zavecz_Hullamzik_a_Fidesz_a_DK_a_legerosebb_ellenzeki_part","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77c72c29-dad1-43f0-9365-d9efa0d68a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f98ac12-47b6-4ddd-b55e-97c53d73f7f8","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Zavecz_Hullamzik_a_Fidesz_a_DK_a_legerosebb_ellenzeki_part","timestamp":"2019. augusztus. 15. 15:27","title":"Závecz: hullámzik a Fidesz, a DK a legerősebb ellenzéki párt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d196c07-8c9e-4fa0-b3e8-6da140d3936d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy iraki férfit és egy szír nőt gyanúsít a Repülőtéri Rendőri Igazgatóság embercsempészéssel és közokirat-hamisítással, mert két fiút és két lányt más nevére kiállított útlevéllel utaztattak. Őrizetbe vételük mellett gyorsított eljárást kezdeményeztek velük szemben.","shortLead":"Egy iraki férfit és egy szír nőt gyanúsít a Repülőtéri Rendőri Igazgatóság embercsempészéssel és...","id":"20190815_Ferihegyen_buktak_le_a_gyerekcsempeszek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d196c07-8c9e-4fa0-b3e8-6da140d3936d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c59ed2a9-0be6-4bed-95ab-c14148398a67","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Ferihegyen_buktak_le_a_gyerekcsempeszek","timestamp":"2019. augusztus. 15. 09:27","title":"Ferihegyen buktak le a gyerekcsempészek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ecc832b-667b-45d3-b17a-89d64c4b768e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Lássuk be, amit az elmúlt két hónapban itt a szervezetek jelentős része leművelt, az egy kabaré volt” – indokolta a Momentum, miért csukták rá az ajtót a DK-ra, a Jobbikra, a Párbeszédre és a Márki-Zay Péter fémjelezte Mindenki Magyarországa Mozgalomra.","shortLead":"„Lássuk be, amit az elmúlt két hónapban itt a szervezetek jelentős része leművelt, az egy kabaré volt” – indokolta...","id":"20190814_Tovabb_bomlott_az_ellenzeki_egyseg_Bekescsaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ecc832b-667b-45d3-b17a-89d64c4b768e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d55c767-a9a2-4526-b722-70c286ed82ff","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Tovabb_bomlott_az_ellenzeki_egyseg_Bekescsaban","timestamp":"2019. augusztus. 14. 16:10","title":"Tovább bomlott az ellenzéki egység Békéscsabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ffdea7a-7d9a-40a4-8e92-6fd09f099ef5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kurz kancellár átvert – állítja a Szabadságpárt lebukott vezére, aki az Ibiza-gate során veszítette el a politikai befolyását Ausztriában. Heinz-Christian Strache az orosz Rt.com-nak nyilatkozott bukásának hátteréről.","shortLead":"Kurz kancellár átvert – állítja a Szabadságpárt lebukott vezére, aki az Ibiza-gate során veszítette el a politikai...","id":"20190814_Strache_ibiza_interju_rt_kurz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ffdea7a-7d9a-40a4-8e92-6fd09f099ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d312183-55ec-473f-8bd1-603aed5814b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190814_Strache_ibiza_interju_rt_kurz","timestamp":"2019. augusztus. 14. 07:15","title":"Strache hosszú szünet után ismét megszólalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a6ba64-bd94-4520-a2b3-96586868b280","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alaposan megvizsgálta a Huawei 5G-s telefonját, és annak chipjeit az IHS Markit. Kiderült, a kínaiak modemje gyengébb és drágább is a konkurens Qualcomménál.","shortLead":"Alaposan megvizsgálta a Huawei 5G-s telefonját, és annak chipjeit az IHS Markit. Kiderült, a kínaiak modemje gyengébb...","id":"20190815_huawei_mate_20x_5g_balong_5000_modemchip_5g_s_halozat_telefon_qualcomm_x50","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87a6ba64-bd94-4520-a2b3-96586868b280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"428c08e9-07ca-463f-b526-376859244f16","keywords":null,"link":"/tudomany/20190815_huawei_mate_20x_5g_balong_5000_modemchip_5g_s_halozat_telefon_qualcomm_x50","timestamp":"2019. augusztus. 15. 13:03","title":"Szétszedték a Huawei 5G-s telefonját, és nem ájultak el attól, amit találtak benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62c49600-1ecf-42a7-a4a0-99674845a178","c_author":"Argyelán József, Bankmonitor","category":"gazdasag","description":"A nyár vége felé sok szülő szembesül azzal, hogy vészesen közeleg a szünet vége. Már most érdemes átnézni mire van szükség, mit kellene pótolni az iskolakezdésig. Ezek a kiadások akár meghaladhatják egy elsős gyermeknél a 100 ezer forintot. Sokan vannak, akik ezt az összeget csak hitelből tudják kifizetni, de melyik hitelt érdemes választani? ","shortLead":"A nyár vége felé sok szülő szembesül azzal, hogy vészesen közeleg a szünet vége. Már most érdemes átnézni mire van...","id":"20190815_iskolakezdes_bankmonitor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62c49600-1ecf-42a7-a4a0-99674845a178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76ffdfde-5e54-45e4-86d5-18a86c794b78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190815_iskolakezdes_bankmonitor","timestamp":"2019. augusztus. 15. 06:48","title":"Több mint 100 ezer forintba kerülhet egy átlagos családnak a tanévkezdet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]