[{"available":true,"c_guid":"613fc1ce-e61a-4e00-816e-05c285e2ad48","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár egyre többen férnek el a Sziget Fesztiválon, a vártnál kevesebb volt a látogató. ","shortLead":"Bár egyre többen férnek el a Sziget Fesztiválon, a vártnál kevesebb volt a látogató. ","id":"20190814_Kevesebbet_kaszalt_a_Sziget_az_idei_fesztivalon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=613fc1ce-e61a-4e00-816e-05c285e2ad48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f10b162d-c808-4c76-b95e-1898688a9e4d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190814_Kevesebbet_kaszalt_a_Sziget_az_idei_fesztivalon","timestamp":"2019. augusztus. 14. 08:36","title":"Kevesebbet kaszált a Sziget az idei fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65d72741-a8ef-4b33-a84c-5dab15a6dc29","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"A hatvanas évek hajnalán az amerikaiak többsége derűsen tekintett a jövőbe. John F. Kennedy meggyilkolása, a polgárjogi mozgalmak, a vietnami háború viszont olyan feszültséget teremtett, amely kettészakította a nemzetet. A legendás woodstocki fesztivál ötvenedik évfordulóján megnéztük, mi történt abban a forrongó évtizedben, amelynek mintegy szimbolikus lezárása minden idők legfontosabb zenei fesztiválja lett.","shortLead":"A hatvanas évek hajnalán az amerikaiak többsége derűsen tekintett a jövőbe. John F. Kennedy meggyilkolása, a polgárjogi...","id":"20190815_woodstock_50_hippik_hatvanas_evek_ellenkultura_amerika_vietnami_haboru_kennedy_johnson_polgarjogi_mozgalom_martin_luther_king_malcolm_x","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65d72741-a8ef-4b33-a84c-5dab15a6dc29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c866a5b1-02c0-43ee-b4a9-b1347d26de0d","keywords":null,"link":"/elet/20190815_woodstock_50_hippik_hatvanas_evek_ellenkultura_amerika_vietnami_haboru_kennedy_johnson_polgarjogi_mozgalom_martin_luther_king_malcolm_x","timestamp":"2019. augusztus. 15. 14:30","title":"Pattanásig feszült Amerika, és majdnem kitört a második polgárháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c1edfc-d4ec-4428-b93d-cccea71c1a7c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy másik svéd férfi ellen nemzetközi körözést adtak ki.","shortLead":"Egy másik svéd férfi ellen nemzetközi körözést adtak ki.","id":"20190814_Orizetbe_vettek_egy_sved_ferfit_akinek_koze_lehetett_a_koppenhagai_robbanashoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68c1edfc-d4ec-4428-b93d-cccea71c1a7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e53ed88-a861-445a-a09b-7d0faebd16cd","keywords":null,"link":"/vilag/20190814_Orizetbe_vettek_egy_sved_ferfit_akinek_koze_lehetett_a_koppenhagai_robbanashoz","timestamp":"2019. augusztus. 14. 11:19","title":"Őrizetbe vettek egy svéd férfit, akinek köze lehetett a koppenhágai robbanáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46925daa-0d54-48d3-8db7-8f6e8d35a686","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Sajátos helyi szokás lett Kaposváron, ahogy a májusban özönvízszerűen elázott iskola diákjainak családja és a kétségbeesett tanárok kívülről azt figyelik, dolgoznak-e a tönkrement épületen, lesz-e helyük, ahol becsöngetnek szeptemberben. Még az is felmerült, hogy az országban egyedülálló módon itt a nyári vakáció után kapásból iskolaszünettel indul a félév. Kérdés, hogy a helyi nagy beruházásoknál rendre befutó cégnek vajon miért nem volt elég egy egész nyár a károk elhárítására. Az önkormányzattól ezt hiába próbáltuk megtudni, a polgármester lapít.","shortLead":"Sajátos helyi szokás lett Kaposváron, ahogy a májusban özönvízszerűen elázott iskola diákjainak családja és...","id":"20190815_A_tablakon_kiviragzott_penesz_varja_a_szetaztatott_kaposvari_iskola_diakjait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46925daa-0d54-48d3-8db7-8f6e8d35a686&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c9ca33f-d2f8-4569-9967-fa555be9da9b","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_A_tablakon_kiviragzott_penesz_varja_a_szetaztatott_kaposvari_iskola_diakjait","timestamp":"2019. augusztus. 15. 11:27","title":"Táblákon kivirágzott penész várja a szétáztatott kaposvári iskola diákjait?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69f6f84-f163-44d7-b4b4-468295c48d07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Augusztus 25-re demonstrációt szerveznek állatvédők a kiskunhalasi bíróság elé, amely Balotaszálláson folytatódik ott, ahol megállították a saját kutyáját autója után kötő asszonyt. ","shortLead":"Augusztus 25-re demonstrációt szerveznek állatvédők a kiskunhalasi bíróság elé, amely Balotaszálláson folytatódik ott...","id":"20190814_Tuntetesen_kovetelik_hogy_a_balotaszallasi_kutyakinzo_keruljon_bortonbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a69f6f84-f163-44d7-b4b4-468295c48d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b63684f0-41cf-4781-bcf4-010726586429","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Tuntetesen_kovetelik_hogy_a_balotaszallasi_kutyakinzo_keruljon_bortonbe","timestamp":"2019. augusztus. 14. 13:56","title":"Tüntetésen követelik, hogy kerüljön börtönbe a balotaszállási kutyakínzó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba067fbf-4f3f-489a-ae68-480014f80925","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A világhírű amerikai zenész két közösségi éttermet is üzemeltet, ahol nincs konkrét ára a napi menünek. S ha valakinek egy árva petákja sincs az ebédre, az is jóllakhat. \r

