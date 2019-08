Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d6d0a8d-cdef-4395-bf8f-05d4ad45925e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Átalakítják a közúti közlekedés szabályait Németországban, a KRESZ tervezett új elemeit augusztus 15-én, csütörtökön mutatták be Berlinben.","shortLead":"Átalakítják a közúti közlekedés szabályait Németországban, a KRESZ tervezett új elemeit augusztus 15-én, csütörtökön...","id":"20190815_KRESZreform_a_duplaparkolo_autosok_30_ezer_forintos_birsagra_szamithatnak_Nemetorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d6d0a8d-cdef-4395-bf8f-05d4ad45925e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bebdba5c-e075-420e-91b4-ffc687c246d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190815_KRESZreform_a_duplaparkolo_autosok_30_ezer_forintos_birsagra_szamithatnak_Nemetorszagban","timestamp":"2019. augusztus. 15. 14:59","title":"KRESZ-reform: a duplaparkoló autósok 30 ezer forintos bírságra számíthatnak Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f64e805-f5bd-41df-930a-d256c11710ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Vesták és a Nivák mellé hamarosan teljesen hangtalan elektromos autók gördülnek majd be a szalonokba. ","shortLead":"A Vesták és a Nivák mellé hamarosan teljesen hangtalan elektromos autók gördülnek majd be a szalonokba. ","id":"20190815_meglepetes_kinai_villanyautok_bukkannak_fel_a_nemet_lada_kereskedesekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f64e805-f5bd-41df-930a-d256c11710ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e22899-239b-4992-8701-fce13870b384","keywords":null,"link":"/cegauto/20190815_meglepetes_kinai_villanyautok_bukkannak_fel_a_nemet_lada_kereskedesekben","timestamp":"2019. augusztus. 15. 06:41","title":"Meglepetés: kínai villanyautók bukkannak fel a német Lada-kereskedésekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6dd0ac4-c53c-4df6-a089-15c466c33247","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megbízható források szerint magasabb árfekvésű családi csomaggal kísérletezik Európa egy részén a Spotify. A szolgáltatás így gyűjti a visszajelzéseket egy esetleg áremelés hatásairól.","shortLead":"Megbízható források szerint magasabb árfekvésű családi csomaggal kísérletezik Európa egy részén a Spotify...","id":"20190816_spotify_csaladi_csomag_ar_dragulas_streaming_szolgaltato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6dd0ac4-c53c-4df6-a089-15c466c33247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acef7afe-375f-448f-bbb1-86756a224826","keywords":null,"link":"/tudomany/20190816_spotify_csaladi_csomag_ar_dragulas_streaming_szolgaltato","timestamp":"2019. augusztus. 16. 10:03","title":"Rossz előjel: drágább lesz a Spotify egyik népszerű csomagja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e82306f-8a6e-4d0c-82f0-6d1aedff792f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt polgármester-jelölt és műsorvezető most is csak egymondatos választ küldött az Indexnek. ","shortLead":"A volt polgármester-jelölt és műsorvezető most is csak egymondatos választ küldött az Indexnek. ","id":"20190814_Az_elovalasztas_ota_eltunt_Kalman_Olga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e82306f-8a6e-4d0c-82f0-6d1aedff792f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c846637-18c1-404d-b4b1-4fa2abaaa064","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Az_elovalasztas_ota_eltunt_Kalman_Olga","timestamp":"2019. augusztus. 14. 16:23","title":"Az előválasztás óta eltűnt Kálmán Olga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"112c462d-8890-4d0c-8708-967ede6d1bcc","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Bártfai-Mager Andrea kapta meg a volt háttérintézményt, de nem ez az egyetlen átalakítás. ","shortLead":"Bártfai-Mager Andrea kapta meg a volt háttérintézményt, de nem ez az egyetlen átalakítás. ","id":"20190815_Elvettek_az_Emmitol_a_Varosliget_Ingatlanfejleszto_Zrtt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=112c462d-8890-4d0c-8708-967ede6d1bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3798105-a216-43f2-8dc8-758e917bc504","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Elvettek_az_Emmitol_a_Varosliget_Ingatlanfejleszto_Zrtt","timestamp":"2019. augusztus. 15. 19:00","title":"Elvették az Emmitől a Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ec90565-8c6a-4fc0-a131-a92095f6a043","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntektől augusztus 20-ig (ami hétfő) nagyon megváltozik a budapesti tömegközlekedés. ","shortLead":"Péntektől augusztus 20-ig (ami hétfő) nagyon megváltozik a budapesti tömegközlekedés. ","id":"20190816_Fovarosi_tomegkozlekedes_negy_napig_semmi_sem_lesz_ugyanaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ec90565-8c6a-4fc0-a131-a92095f6a043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5fecef9-c999-4320-8f6c-2205697b194a","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Fovarosi_tomegkozlekedes_negy_napig_semmi_sem_lesz_ugyanaz","timestamp":"2019. augusztus. 16. 10:34","title":"Fővárosi tömegközlekedés: négy napig semmi sem lesz ugyanaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a7d480-82e5-4e02-a632-28dab46297de","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai képviselőház elnöke azt hangoztatta, hogy a britek kilépése nem sodorhatja veszélybe az északír békemegállapodást. ","shortLead":"Az amerikai képviselőház elnöke azt hangoztatta, hogy a britek kilépése nem sodorhatja veszélybe az északír...","id":"20190814_Brexit_az_amerikai_kepviselohaz_nem_szavaz_meg_semmilyen_kereskedelmi_egyezmenyt_ha_nem_lesz_megallapodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71a7d480-82e5-4e02-a632-28dab46297de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"491e341c-dc84-41c8-8ece-3c4bac333273","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190814_Brexit_az_amerikai_kepviselohaz_nem_szavaz_meg_semmilyen_kereskedelmi_egyezmenyt_ha_nem_lesz_megallapodas","timestamp":"2019. augusztus. 14. 18:23","title":"Brexit: az amerikai képviselőház nem szavaz meg semmilyen kereskedelmi egyezményt, ha nem lesz megállapodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c876dd-7195-4f24-a793-4d3e50a0da0d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Orbán-rezsimet az ingathatja meg, ha 2020 után csökkennek az elosztható források, ezért érdekek sérülnek – mondja a HVG-nek adott interjúban Békesi László, aki pénzügyminiszterként Magyarország két kritikus időszakában is a gazdaságpolitika fő irányítója volt.","shortLead":"Az Orbán-rezsimet az ingathatja meg, ha 2020 után csökkennek az elosztható források, ezért érdekek sérülnek – mondja...","id":"20190814_Bekesi_Laszlo_A_tarsadalom_jelentos_resze_erdekelt_abban_hogy_a_rezsim_fennmaradjon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66c876dd-7195-4f24-a793-4d3e50a0da0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85370558-5877-4094-a259-2ce1bb85b0bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190814_Bekesi_Laszlo_A_tarsadalom_jelentos_resze_erdekelt_abban_hogy_a_rezsim_fennmaradjon","timestamp":"2019. augusztus. 14. 13:07","title":"Békesi László: A társadalom jelentős része érdekelt abban, hogy a rezsim fennmaradjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]