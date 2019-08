Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"989ba69c-1f39-4969-a7e3-3af4337b6665","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A digitális technológiával kapcsolatos egyik leggyakrabban említett kockázat az online zaklatás, amely online eszköz használatával megvalósuló, ellenséges, ismétlődő, bántalmazó magatartást jelent. ","shortLead":"A digitális technológiával kapcsolatos egyik leggyakrabban említett kockázat az online zaklatás, amely online eszköz...","id":"20190822_Igy_elozhetjuk_meg_hogy_a_gyerekeinket_bantsak_a_neten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=989ba69c-1f39-4969-a7e3-3af4337b6665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff099f17-3ac8-4650-be11-d14523059415","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190822_Igy_elozhetjuk_meg_hogy_a_gyerekeinket_bantsak_a_neten","timestamp":"2019. augusztus. 22. 12:15","title":"Így előzhetjük meg, hogy a gyerekeinket bántsák a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cefd3159-a3b4-4f06-a742-1c297ede35d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A panel megfizethetőbb, így gyorsabban eladható.","shortLead":"A panel megfizethetőbb, így gyorsabban eladható.","id":"20190821_70_nap_eladni_egy_panellakast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cefd3159-a3b4-4f06-a742-1c297ede35d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"154dcba1-0b0e-4b59-ad92-83014dd4a548","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190821_70_nap_eladni_egy_panellakast","timestamp":"2019. augusztus. 21. 13:52","title":"Két hónap alatt is elkel egy panel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f0db5f2-f637-4ae4-a278-b46dbacf7be8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Állítólag fizetés nélkül távoztak, az étterem tulajdonosa ezen nagyon felhúzta magát.","shortLead":"Állítólag fizetés nélkül távoztak, az étterem tulajdonosa ezen nagyon felhúzta magát.","id":"20190821_A_vendegeire_torte_a_szelvedot_az_alban_ettermes_ugy_bepoccent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f0db5f2-f637-4ae4-a278-b46dbacf7be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad89ac2b-45e7-4256-bb7c-0055dccbbe3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_A_vendegeire_torte_a_szelvedot_az_alban_ettermes_ugy_bepoccent","timestamp":"2019. augusztus. 21. 13:47","title":"A vendégeire törte a szélvédőt az albán éttermes, úgy bepöccent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b05ead-3acc-4ec7-ab76-bf1c82bfe3e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csoportos pert indítottak a Google ellen azok az amerikai felhasználók, akik hangszóró-, illetve mikrofonhibát tapasztaltak Pixel telefonjukban. Még azok is kapnak némi pénzt, akiknek amúgy semmi bajuk a telefonjukkal.","shortLead":"Csoportos pert indítottak a Google ellen azok az amerikai felhasználók, akik hangszóró-, illetve mikrofonhibát...","id":"20190821_csoportos_per_a_google_ellen_pixel_telefonok_hangszoro_es_mikrofon_hibaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2b05ead-3acc-4ec7-ab76-bf1c82bfe3e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a9bb5fe-394a-485a-9626-03f983f8f37a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190821_csoportos_per_a_google_ellen_pixel_telefonok_hangszoro_es_mikrofon_hibaja","timestamp":"2019. augusztus. 21. 17:03","title":"Dollármilliókat kell visszafizetnie a Google-nek, mert rossz volt a telefonok hangszórója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383806d6-6543-4d55-8735-c795eba2e2dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai Demokrata Párt három képviselője nyílt levélben állt ki az Auróra nevű budapesti szórakozóhely mellett, amely számos civil szervezetnek az otthona is egyben.","shortLead":"Az amerikai Demokrata Párt három képviselője nyílt levélben állt ki az Auróra nevű budapesti szórakozóhely mellett...","id":"20190820_Amerikai_demokrata_politikusok_nyilt_levelet_irtak_az_Aurora_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=383806d6-6543-4d55-8735-c795eba2e2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9071bd7e-6292-4bbd-b9ab-cfaca7f346b1","keywords":null,"link":"/itthon/20190820_Amerikai_demokrata_politikusok_nyilt_levelet_irtak_az_Aurora_ugyeben","timestamp":"2019. augusztus. 20. 20:33","title":"Amerikai demokrata politikusok nyílt levelet írtak az Auróra ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82461eb8-e884-4dfe-8e8f-74ca378a8f9f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez nem állatmese, hanem a valóság: a gazdik megutaztathatták a szamarukat és a kecskéjüket a vonaton.","shortLead":"Ez nem állatmese, hanem a valóság: a gazdik megutaztathatták a szamarukat és a kecskéjüket a vonaton.","id":"20190820_Egy_szamar_es_egy_kecske_is_felszallt_a_vonatra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82461eb8-e884-4dfe-8e8f-74ca378a8f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"266c5e8b-2068-4bca-ad68-4768207877f7","keywords":null,"link":"/elet/20190820_Egy_szamar_es_egy_kecske_is_felszallt_a_vonatra","timestamp":"2019. augusztus. 20. 18:33","title":"Különleges utasai voltak egy MÁV-szerelvénynek: egy szamár és egy kecske vonatozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5706b16-1dcf-480e-99ba-33c3b1214c48","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak szerettem volna vezetni kicsit - mondta sírva a rendőröknek.","shortLead":"Csak szerettem volna vezetni kicsit - mondta sírva a rendőröknek.","id":"20190821_nemetorszag_autopalya_8_eves_kisfiu_vezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5706b16-1dcf-480e-99ba-33c3b1214c48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1b7bb8-7865-4eae-bbe3-20c01afe4051","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_nemetorszag_autopalya_8_eves_kisfiu_vezet","timestamp":"2019. augusztus. 21. 16:31","title":"140-nel repesztett egy 8 éves német kisfiú az autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d35981a-ccfd-4150-9cbc-fe46f055a3db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hiába kért segítséget egy anyukától, a nő arrébb ment. ","shortLead":"Hiába kért segítséget egy anyukától, a nő arrébb ment. ","id":"20190821_Rosszul_lett_egy_17_eves_cukorbeteg_lany_magara_hagytak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d35981a-ccfd-4150-9cbc-fe46f055a3db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6cf5cb7-eb5b-43a5-916c-ad2a364a754a","keywords":null,"link":"/elet/20190821_Rosszul_lett_egy_17_eves_cukorbeteg_lany_magara_hagytak","timestamp":"2019. augusztus. 21. 20:26","title":"Rosszul lett egy 17 éves cukorbeteg lány, magára hagyták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]