Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f3a3c80-bd40-400b-ae08-3c27f64f70db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Luxuséttermekre és szállodákra költötte Robert de Niro produkciós cégének egy volt dolgozója a vállalat pénzét, miközben szinte semmit nem dolgozott. Hatmillió dollárt fizethet, ha bebizonyosodnak a vádak.","shortLead":"Luxuséttermekre és szállodákra költötte Robert de Niro produkciós cégének egy volt dolgozója a vállalat pénzét...","id":"20190821_Negy_nap_alatt_55_Jobaratokreszt_nezett_meg_munkaidoben_most_perelik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f3a3c80-bd40-400b-ae08-3c27f64f70db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef482cc8-26f0-4660-856c-fa862b4ddc14","keywords":null,"link":"/elet/20190821_Negy_nap_alatt_55_Jobaratokreszt_nezett_meg_munkaidoben_most_perelik","timestamp":"2019. augusztus. 21. 08:43","title":"Négy nap alatt 55 Jóbarátok-részt nézett meg munkaidőben, most perelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"989ba69c-1f39-4969-a7e3-3af4337b6665","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A digitális technológiával kapcsolatos egyik leggyakrabban említett kockázat az online zaklatás, amely online eszköz használatával megvalósuló, ellenséges, ismétlődő, bántalmazó magatartást jelent. ","shortLead":"A digitális technológiával kapcsolatos egyik leggyakrabban említett kockázat az online zaklatás, amely online eszköz...","id":"20190822_Igy_elozhetjuk_meg_hogy_a_gyerekeinket_bantsak_a_neten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=989ba69c-1f39-4969-a7e3-3af4337b6665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff099f17-3ac8-4650-be11-d14523059415","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190822_Igy_elozhetjuk_meg_hogy_a_gyerekeinket_bantsak_a_neten","timestamp":"2019. augusztus. 22. 12:15","title":"Így előzhetjük meg, hogy a gyerekeinket bántsák a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb33c683-34c1-4491-ac1f-dd9bf4319020","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A főváros több kerületében is azelőtt kezdték plakátolni az októberi önkormányzati választásokra, mielőtt eldördült volna a kampánypisztoly. Hiába kérdeztük őket a mikéntekről, alig akadt olyan helyhatóság, amely válaszolt volna. A szakértő szerint szabályozatlan a terület, amit könnyen ki tudnak használni az önkormányzatok. ","shortLead":"A főváros több kerületében is azelőtt kezdték plakátolni az októberi önkormányzati választásokra, mielőtt eldördült...","id":"20190822_onkormanyzat_valasztas_kampany_polgarmester_partpolitika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb33c683-34c1-4491-ac1f-dd9bf4319020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00434c4c-d82a-4b6a-b980-fa41291e3a53","keywords":null,"link":"/kkv/20190822_onkormanyzat_valasztas_kampany_polgarmester_partpolitika","timestamp":"2019. augusztus. 22. 14:40","title":"Kampányolás a zavarosban: Budapesten bármit lehet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee74f09b-b8e8-4fca-8e40-a8d4cda5e795","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mit hozott az uniós és kormányzati aranyeső Felcsúton, Bicskén, a támogatásokat mágnesként vonzó Pannónia szíve térségben? Presztízsberuházásokat, csillagászati sporttámogatásokat, omladozó családsegítő központot és bebetonozott kormánybarát településvezetőket, állapítja meg a HVG hetilap.","shortLead":"Mit hozott az uniós és kormányzati aranyeső Felcsúton, Bicskén, a támogatásokat mágnesként vonzó Pannónia szíve...","id":"20190821_Ott_jartunk_ahol_aranykolbaszbol_van_a_kerites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee74f09b-b8e8-4fca-8e40-a8d4cda5e795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd09364c-74a1-4148-b1f4-500608063d8f","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Ott_jartunk_ahol_aranykolbaszbol_van_a_kerites","timestamp":"2019. augusztus. 21. 10:41","title":"Ott jártunk, ahol aranykolbászból van a kerítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"905e2a36-d98a-42a4-9948-b107e290cb21","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tíznél több embert ért villámcsapás a Wielki Giewont (Nagy-Giewont) hegycsúcs környékén. ","shortLead":"Tíznél több embert ért villámcsapás a Wielki Giewont (Nagy-Giewont) hegycsúcs környékén. ","id":"20190822_Villamcsapasok_oltek_meg_tobb_turazot_a_lengyel_Tatraban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=905e2a36-d98a-42a4-9948-b107e290cb21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e3a6703-59b2-4ffd-a567-eb190f0006be","keywords":null,"link":"/vilag/20190822_Villamcsapasok_oltek_meg_tobb_turazot_a_lengyel_Tatraban","timestamp":"2019. augusztus. 22. 16:24","title":"Villámcsapások öltek meg több túrázót a lengyel Tátrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A dánok inkább viccnek vették az ötletet, pedig úgy tűnik, Trump komolyan gondolta.","shortLead":"A dánok inkább viccnek vették az ötletet, pedig úgy tűnik, Trump komolyan gondolta.","id":"20190821_Trump_lemondta_a_daniai_utjat_mert_nem_engedik_hogy_megvegye_Gronlandot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03dbbb1e-d9ef-4be9-803b-174cacc3378b","keywords":null,"link":"/vilag/20190821_Trump_lemondta_a_daniai_utjat_mert_nem_engedik_hogy_megvegye_Gronlandot","timestamp":"2019. augusztus. 21. 05:24","title":"Trump lemondta a dániai útját, mert nem engedik, hogy megvegye Grönlandot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ac60fc0-f031-49c2-9e5d-831eb5c58284","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Addig mesterkedik, amíg a csiga megeteti magát egy madárral.","shortLead":"Addig mesterkedik, amíg a csiga megeteti magát egy madárral.","id":"20190821_Zombiva_teszi_a_csigakat_a_fejukbe_koltozo_fereg__undorito_videoval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ac60fc0-f031-49c2-9e5d-831eb5c58284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d92af89a-bd8f-42a1-8c85-819453412f3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190821_Zombiva_teszi_a_csigakat_a_fejukbe_koltozo_fereg__undorito_videoval","timestamp":"2019. augusztus. 21. 15:05","title":"Zombivá teszi a csigákat a fejükbe költöző féreg - undorító videóval!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20b519fc-9a1e-42cc-abc4-5b11c79bfaa6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bár a hétvégén eltűnt két barlangász felszerelését sikerült megtalálnia a mentőcsapatnak, életjelet azonban a két férfitől továbbra sem kaptak - közölte a tátrai hegyi mentők (TOPR) parancsnoka, Jan Krzysztof.","shortLead":"Bár a hétvégén eltűnt két barlangász felszerelését sikerült megtalálnia a mentőcsapatnak, életjelet azonban a két...","id":"20190820_Megtalaltak_a_Tatraban_eltunt_barlangaszok_felszereleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20b519fc-9a1e-42cc-abc4-5b11c79bfaa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9efc40d6-e548-48ac-90c0-ad82fb8dc827","keywords":null,"link":"/vilag/20190820_Megtalaltak_a_Tatraban_eltunt_barlangaszok_felszereleset","timestamp":"2019. augusztus. 20. 18:01","title":"Megtalálták a Tátrában eltűnt barlangászok felszerelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]