A Samsung idei mobilos csúcsragadozója, a Galaxy Note10+ már elérhető jó pár üzletben, és az interneten is. Kézbe is vették gyorsan a mobileszközök szétszedésére (teardown) szakosodott iFixit munkatársai, de előtte még gyorsan összefoglalták a készülék főbb, mindenképpen elismerésre méltó specifikációit.

6,8”-es AMOLED Infinity O kijelző, 3040 x 1440 pixeles felbontással – ez a Samsung eddigi legnagyobb, legfényesebb, legpontosabb színhűségű okostelefon-kijelzője.

Az AMOLED kijelző hátoldala © iFixit

A Qualcomm Snapdragon 855 lapkakészlet mellé 12 GB RAM és 256 GB natív tárhely társul. Tekintélyes az akkumulátor, 4300 mAh-s. Függőleges elrendezésű, négyszeres kamera került a hátoldalra (16 MP ultraszéles, 12 MP széles látószögű OIS-szel, 12 MP-es telefotó OIS-szel, VGA DepthVision kamera).

Íme a négy kamera © iFixit

A szelfikamera 10 MP-es. Az ultrahangos ujjlenyomat-olvasó a kijelző alá került. Van még S Pen Bluetooth-kapcsolattal, és IP68 por- és vízállóság minősítés.

Előkerül a továbbfejlesztett S Pen © iFixit

Ettől más ez a telefon: sárga szín mutatja a Qualcomm X50 5G modemet © iFixit

Mint a teardown során kiderült, az újdonság sok mindent kölcsönvett az iPhone-ok tervezési elveiből, például – akárcsak az iPhone X-nél – itt is a készülék felső részére került az alaplap. Ez lehetővé teszi, hogy az akkumulátor szélesebb legyen, viszont pluszkábelekre van szükség, és ez akadályozza az akkuhoz való hozzáférést. Nem örültek túlzottan az iFixit-esek, hogy valamennyi javítás érinti a telefon törékeny, üveg hátlapját, amit viszont ragasztással rögzítettek. Az akkut is ragasztó tartja a helyén, bele is lehet izzadni a cseréjébe.

[Minden mást megelőzött: a legjobb kamerás telefon most már a Samsung Galaxy Note 10+]

Mindent elmond a javítás nehézkességéről, hogy a maximálisan adható 10 pontból (a legkönnyebb javíthatóság) a Note10+ mindössze három pontot kapott. Egyetlen dolgot tudtak csak a javára írni javíthatósági szempontból: az azonos méretű Phillips kötőelemeket.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.