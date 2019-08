Igen boldogan távozott egy amerikai nő az arkansasi Crater of Diamonds State Parkból múlt pénteken, ahol családjával kirándultak, és ahol közben egy nagyon értékes drágakőre bukkant. A 27 éves Miranda Hollingshead éppen YouTube-videókat nézett a gyémántkeresésről, amikor egy fényes kődarabra lett figyelmes. Amiről aztán kiderült: egy közel 4 karátos (3,72) sárga gyémánt.

© Arkansas State Parks

A nemzeti park honlapján számolt be a felfedezésről. A bejegyzésben azt is megemlítették, hogy idén eddig 320 kisebb gyémántra bukkantak a látogatók (a parkba 10 dollárért cserébe lehet jegyet váltani, majd keresgélni), de ezek közül csupán 13 volt egykarátos. A park szerint Hollingsheadnek azért is volt szerencséje, mert a napokban sokat esett, a fellazult talaj miatt pedig könnyebben előkerülhetnek akár értékesebb drágakövek is.

A most megtalált kövecske akkora, mint egy rajzceruza radírja. A parkban legutóbb 2017 októberében találtak értékes drágakövet. Akkor egy amerikai tinédzser szúrt ki a homokban egy 7,44 karátos barna gyémántot.

Hollingshead sárga gyémántja © Arkansas State Parks

