[{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állapota már stabil.","shortLead":"Az állapota már stabil.","id":"20190728_Villamcsapas_utan_egy_15_eves_fiut_ujra_kellett_eleszteni_a_csepeli_strandon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"287b55c0-7951-44ec-bfff-d25129ac765c","keywords":null,"link":"/itthon/20190728_Villamcsapas_utan_egy_15_eves_fiut_ujra_kellett_eleszteni_a_csepeli_strandon","timestamp":"2019. július. 28. 16:22","title":"Villámcsapás miatt egy 15 éves fiút újra kellett éleszteni a csepeli strandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed2f8b24-5770-4589-861f-998a41d8de2d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A teherautó is a kombájnt előzte, de hárman más sokan voltak az úttesten. ","shortLead":"A teherautó is a kombájnt előzte, de hárman más sokan voltak az úttesten. ","id":"20190727_Elozesben_levo_teherautot_elozott_volna_az_Audi_ami_egy_kombajnvagokesenek_rohant_Kisdarocnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed2f8b24-5770-4589-861f-998a41d8de2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4273b9fd-6e20-4a0e-84de-6e6ac1b05267","keywords":null,"link":"/cegauto/20190727_Elozesben_levo_teherautot_elozott_volna_az_Audi_ami_egy_kombajnvagokesenek_rohant_Kisdarocnal","timestamp":"2019. július. 27. 11:20","title":"Előzésben lévő teherautót előzött volna az Audi, egy kombájn vágókésének rohant Kisdarócnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79a2cb46-de7d-4cdb-b90a-68887f3d6b82","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy galéria omlott le.","shortLead":"Egy galéria omlott le.","id":"20190727_Szerencsejuk_volt_a_magyaroknak_ezert_nem_lett_bajuk_a_delkoreai_ejszakai_klubban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79a2cb46-de7d-4cdb-b90a-68887f3d6b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1669082-4e59-46e7-a6cb-74dadc085d63","keywords":null,"link":"/sport/20190727_Szerencsejuk_volt_a_magyaroknak_ezert_nem_lett_bajuk_a_delkoreai_ejszakai_klubban","timestamp":"2019. július. 27. 21:52","title":"Szerencséjük volt a magyaroknak, ezért nem lett bajuk a dél-koreai éjszakai klubban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee79846-8400-4d82-ae08-06e8e608cef1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kemoterápiára váró betegek hajnali 5-től állnak sorba, hogy aztán 7-től sorszámot húzhassanak a vizsgálatokra. Mindeközben egy szűk lépcsőházban, összezsúfolva várakoznak.","shortLead":"A kemoterápiára váró betegek hajnali 5-től állnak sorba, hogy aztán 7-től sorszámot húzhassanak a vizsgálatokra...","id":"20190726_ombudsman_orszagos_onkologiai_intezet_kemoterapia_rakos_beteg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cee79846-8400-4d82-ae08-06e8e608cef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aab22f4-7dfc-4fca-8033-d15615aa18b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_ombudsman_orszagos_onkologiai_intezet_kemoterapia_rakos_beteg","timestamp":"2019. július. 26. 22:03","title":"Vizsgálatot indít az ombudsman az Országos Onkológiai Intézetben uralkodó állapotok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e899e26b-0237-489c-a489-76c6c95226b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szerencsétlenség Kazincbarcikán történt.","shortLead":"A szerencsétlenség Kazincbarcikán történt.","id":"20190727_Idobe_telt_mire_azonositani_tudtak_a_ferfit_akin_ejjel_athajtott_egy_kisteherauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e899e26b-0237-489c-a489-76c6c95226b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a11471-9524-4e99-beb8-af1266e5123f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190727_Idobe_telt_mire_azonositani_tudtak_a_ferfit_akin_ejjel_athajtott_egy_kisteherauto","timestamp":"2019. július. 27. 17:56","title":"Időbe telt, mire azonosítani tudták a férfit, akin éjjel áthajtott egy kisteherautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dba90c6-ce91-4494-b943-ee9a28760513","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Bálint György 1919. július 28-án született – napra pontosan száz évvel ezelőtt. Ma is aktív, a közéletben is, a kertben is. Ez utóbbi az igazi terepe. A második világháborúban megjárt két megsemmisítő tábort is, az mentette meg az életét, hogy értett a kertészkedéshez. Azt vallja, hogy ne múljon el nap munka nélkül. A klímaváltozás aggasztja, van is egy tanácsa, mit tehetünk egy ilyen világban.","shortLead":"Bálint György 1919. július 28-án született – napra pontosan száz évvel ezelőtt. Ma is aktív, a közéletben is, a kertben...","id":"20190728_100_eves_lett_Balint_gazda__Allitolag_kedvelnek_az_emberek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5dba90c6-ce91-4494-b943-ee9a28760513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"360272ac-45b6-4b4a-bbf3-96dc764f2d02","keywords":null,"link":"/itthon/20190728_100_eves_lett_Balint_gazda__Allitolag_kedvelnek_az_emberek","timestamp":"2019. július. 28. 10:00","title":"100 éves lett Bálint gazda – „Állítólag kedvelnek az emberek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2a54d4-ce15-4246-9248-34e406b6c27a","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Személyre szabott üzenettel szólítják meg a felhasználókat azok a weboldalak, melyeket egy kártékony program nyit meg a böngészőben. Nyereményt ígérnek, valójában az adatainkra és a pénzünkre utaznak. Aki nem elég figyelmes, azt több százezer forinttal is megrövidíthetik.","shortLead":"Személyre szabott üzenettel szólítják meg a felhasználókat azok a weboldalak, melyeket egy kártékony program nyit meg...","id":"20190728_chrome_bongeszo_atiranyit_nyeremenyjatek_oldal_upc_telekom_kamu_nyeremeny_bankkartya_adatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb2a54d4-ce15-4246-9248-34e406b6c27a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aa55f84-ea3b-440c-9d59-d0b89a11ff84","keywords":null,"link":"/tudomany/20190728_chrome_bongeszo_atiranyit_nyeremenyjatek_oldal_upc_telekom_kamu_nyeremeny_bankkartya_adatok","timestamp":"2019. július. 28. 14:03","title":"Vigyázzon, ravasz vírus söpör végig a magyar neten, a pénzét lopja el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab1d8f6-d424-49af-93bc-013d84dfaf02","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A tűzoltókat házakhoz, pincékhez riasztották. ","shortLead":"A tűzoltókat házakhoz, pincékhez riasztották. ","id":"20190727_Debrecenben_all_a_viz_a_villamossinen_a_sok_eso_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cab1d8f6-d424-49af-93bc-013d84dfaf02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad371da-a319-4902-b3a7-78839ceaba93","keywords":null,"link":"/itthon/20190727_Debrecenben_all_a_viz_a_villamossinen_a_sok_eso_miatt","timestamp":"2019. július. 27. 18:07","title":"Debrecenben áll a víz a villamossínen a sok eső miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]