[{"available":true,"c_guid":"2e15b05f-4789-4858-9cb0-e57ec6072586","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Radikálisan lecsökkent a pénztárak nyitvatartási ideje. ","shortLead":"Radikálisan lecsökkent a pénztárak nyitvatartási ideje. ","id":"20190902_nyugati_palyaudvar_mav_jegypenztar_munkaerohiany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e15b05f-4789-4858-9cb0-e57ec6072586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"173d403d-972f-4258-98d2-cde140258df7","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_nyugati_palyaudvar_mav_jegypenztar_munkaerohiany","timestamp":"2019. szeptember. 02. 06:25","title":"Elmondta a MÁV, miért kell bezárni estére a Nyugati pénztárait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kisfiú 3 éves volt. ","shortLead":"A kisfiú 3 éves volt. ","id":"20190831_Blikk_LL_Junior_kisfiat_gazoltak_halalra_Zugloban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c77be44-d9a7-472d-8e76-3d325f5a4b7e","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Blikk_LL_Junior_kisfiat_gazoltak_halalra_Zugloban","timestamp":"2019. augusztus. 31. 20:43","title":"L.L Junior kisfiát gázolták halálra Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b05e2813-38da-4980-a6b7-9df751341c69","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A london-heathrow-i repülőtér nem csak forgalmas, üzemeltetését a környezet is megérzi. Klímavédők ezért azt tervezik, drónjaikkal a reptér közelébe mennek, hátha sikerül leállítani a működést.","shortLead":"A london-heathrow-i repülőtér nem csak forgalmas, üzemeltetését a környezet is megérzi. Klímavédők ezért azt tervezik...","id":"20190902_extinction_rebellion_heathrow_repuloter_klimavaltozas_dron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b05e2813-38da-4980-a6b7-9df751341c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4363d7d3-5497-4bfd-9bb3-bc73ace6b84d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190902_extinction_rebellion_heathrow_repuloter_klimavaltozas_dron","timestamp":"2019. szeptember. 02. 09:03","title":"Megakasztanák a Heathrow forgalmát, repülőbénító drónfelvonulást hirdettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a73e629-5670-4138-bfa2-376dc9129d19","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW brit márkájának környezettudatos modellje az eddiginél nagyobb akkumulátort kapott. ","shortLead":"A BMW brit márkájának környezettudatos modellje az eddiginél nagyobb akkumulátort kapott. ","id":"20190902_nagyobb_elektromos_hatotavval_bir_mostantol_a_hibrid_mini","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a73e629-5670-4138-bfa2-376dc9129d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c41d57-0fdf-463e-921f-6c4cb7fc175a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190902_nagyobb_elektromos_hatotavval_bir_mostantol_a_hibrid_mini","timestamp":"2019. szeptember. 02. 13:21","title":"Nagyobb elektromos hatótávval bír mostantól a hibrid Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c976a90-6f40-4f64-bedc-c051e0f473bd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Messi mellett versenyben a Puskás-díjért.","shortLead":"Messi mellett versenyben a Puskás-díjért.","id":"20190902_Dontos_Zsori_Daniel_a_legszebb_golok_FIFAversenyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c976a90-6f40-4f64-bedc-c051e0f473bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97f7ff20-2151-41be-bb7d-b3c3790c406a","keywords":null,"link":"/sport/20190902_Dontos_Zsori_Daniel_a_legszebb_golok_FIFAversenyen","timestamp":"2019. szeptember. 02. 13:45","title":"Döntős Zsóri Dániel a legszebb gólok FIFA-versenyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96124c9-b408-4141-bad4-059fdb415586","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem ez az első eset, hogy a háziállatokból gyilkos lesz. A mostani eset után egy szakember arra figyelmeztette a embereket, főleg az idősebbeket, hogy legyenek óvatosak a háziállatokkal.","shortLead":"Nem ez az első eset, hogy a háziállatokból gyilkos lesz. A mostani eset után egy szakember arra figyelmeztette...","id":"20190902_Kakasa_olt_meg_egy_idos_not_Ausztraliaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c96124c9-b408-4141-bad4-059fdb415586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ef4f259-8802-4130-95ea-396433040f3a","keywords":null,"link":"/elet/20190902_Kakasa_olt_meg_egy_idos_not_Ausztraliaban","timestamp":"2019. szeptember. 02. 11:20","title":"Kakasa ölt meg egy idős nőt Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9afcc68-26b0-486b-8138-448c9147227c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elrendelte a Budakörnyéki Járásbíróság annak a férfinak a letartóztatását, akit a ráckevei tömegverekedés után gyanúsítottak meg. ","shortLead":"Elrendelte a Budakörnyéki Járásbíróság annak a férfinak a letartóztatását, akit a ráckevei tömegverekedés után...","id":"20190901_Letartoztatjak_a_rackevei_tomegverekedes_miatt_elfogott_ferfit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9afcc68-26b0-486b-8138-448c9147227c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c965e0-b449-45e0-bf27-3713677d0f10","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_Letartoztatjak_a_rackevei_tomegverekedes_miatt_elfogott_ferfit","timestamp":"2019. szeptember. 01. 16:13","title":"Letartóztatják a ráckevei tömegverekedés miatt elfogott férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f209f137-59ff-4402-b94b-1eb30d431fea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megerősítette a Huawei, amit már korábban is sejteni lehetett: néhány hét múlva leleplezik a Mate 30 és Mate 30 Pro telefonokat.","shortLead":"Megerősítette a Huawei, amit már korábban is sejteni lehetett: néhány hét múlva leleplezik a Mate 30 és Mate 30 Pro...","id":"20190902_huawei_mate_30_mate_30pro_bemutato_szeptember_19","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f209f137-59ff-4402-b94b-1eb30d431fea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbdb49c0-4315-47c1-817d-c14d8d740678","keywords":null,"link":"/tudomany/20190902_huawei_mate_30_mate_30pro_bemutato_szeptember_19","timestamp":"2019. szeptember. 02. 08:33","title":"Itt a dátum: szeptember 19-én jön a Huawei idei legerősebb telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]