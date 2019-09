Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem csoda, ha senki sem találta el mindet.","shortLead":"Nem csoda, ha senki sem találta el mindet.","id":"20190831_otos_lotto_szerencsejatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb3a3046-434c-4157-aecb-9c4c603968ba","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_otos_lotto_szerencsejatek","timestamp":"2019. augusztus. 31. 19:58","title":"Négy is négyessel kezdődik az e héten kihúzott lottószámok közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3c6a157-cb5e-4856-9442-1e40e44906c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amerikai turisták egy csoportja nem ismerte fel a brit királyi család skóciai birtokán, Balmoralban sétáló II. Erzsébetet. Még azt is megkérdezték tőle, látta-e valaha az uralkodót.","shortLead":"Amerikai turisták egy csoportja nem ismerte fel a brit királyi család skóciai birtokán, Balmoralban sétáló II...","id":"20190831_Vicces_kedveben_volt_Erzsebet_kiralyno","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3c6a157-cb5e-4856-9442-1e40e44906c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d942b09f-7442-48b6-8f8b-c59f681ebcc6","keywords":null,"link":"/elet/20190831_Vicces_kedveben_volt_Erzsebet_kiralyno","timestamp":"2019. augusztus. 31. 15:56","title":"Vicces kedvében volt II. Erzsébet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták a 71-es főút érintett szakaszát. \r

","shortLead":"A helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták a 71-es főút érintett szakaszát. \r

","id":"20190901_balatongyorok_motoros_halalos_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aabf7d00-8114-4b41-ac2c-e2edbf2a2372","keywords":null,"link":"/cegauto/20190901_balatongyorok_motoros_halalos_baleset","timestamp":"2019. szeptember. 01. 12:30","title":"Meghalt egy motoros Balatongyörökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48193d26-bf05-405a-a818-96996acc6565","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Balhé volt szombaton Matolcsy Gyöngyi polgármester balatonakarattyai aláírásgyűjtése közben. Egy LMP-s azt állítja, megtámadták, míg a polgármester szerint őket érte inzultus. ","shortLead":"Balhé volt szombaton Matolcsy Gyöngyi polgármester balatonakarattyai aláírásgyűjtése közben. Egy LMP-s azt állítja...","id":"20190901_LMP_nem_hagyjuk_annyiban_a_frakcio_munkatarsaval_szembeni_agressziot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48193d26-bf05-405a-a818-96996acc6565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd6347a-23b8-4625-bba7-76d004857237","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_LMP_nem_hagyjuk_annyiban_a_frakcio_munkatarsaval_szembeni_agressziot","timestamp":"2019. szeptember. 01. 16:47","title":"Feljentést tesz az LMP Matolcsy Gyöngyi emberei ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45ef1a03-9224-4be8-9837-aee944f5606d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tudósok látványos vulkánkitöréseket, lávaömléseket és hamuesőt figyeltek meg a Stromboli szigetén lévő vulkánon. ","shortLead":"A tudósok látványos vulkánkitöréseket, lávaömléseket és hamuesőt figyeltek meg a Stromboli szigetén lévő vulkánon. ","id":"20190831_stromboli_vulkan_kitores_lava_hamu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45ef1a03-9224-4be8-9837-aee944f5606d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d9ae54-2b46-4ace-8788-c4e9faeb35e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190831_stromboli_vulkan_kitores_lava_hamu","timestamp":"2019. augusztus. 31. 09:18","title":"Fortyog a Stromboli, száz év óta nem volt ilyen aktív – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a40bc37-469a-48d1-92d5-98e6c4529e5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alotti Nasri a 48 éves férfi halála után mondott fel a Zalai Szent Rafael Kórházban. Súlyos állításokat fogalmazott meg, volt kollégái nyílt levélben vágtak vissza.","shortLead":"Alotti Nasri a 48 éves férfi halála után mondott fel a Zalai Szent Rafael Kórházban. Súlyos állításokat fogalmazott...","id":"20190831_szivsebesz_zala_megyei_rafael_korhaz_alotti_nasri","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a40bc37-469a-48d1-92d5-98e6c4529e5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51163098-e729-45f1-bf01-095611b179e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_szivsebesz_zala_megyei_rafael_korhaz_alotti_nasri","timestamp":"2019. augusztus. 31. 21:31","title":"Belső vizsgálatot akart betege halála miatt a zalai kórházban felmondott osztályvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"224d3989-b1b7-416a-8ace-3379b64a65f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ilyen centralizált hatalom még a pártállam késői éveiben sem működött, és most sem működhet sokáig. Vagyis bukásra van ítélve. A változásra bizonyosan nem kell hosszú éveket várni – állítja Pálinkás József a Hírklikknek adott interjújában.","shortLead":"Ilyen centralizált hatalom még a pártállam késői éveiben sem működött, és most sem működhet sokáig. Vagyis bukásra van...","id":"20190831_Orban_volt_minisztere_szerint_a_mostani_rezsim_mar_nem_mukodhet_sokaig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=224d3989-b1b7-416a-8ace-3379b64a65f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b01b799d-29eb-43cb-a18b-382e5055a6fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Orban_volt_minisztere_szerint_a_mostani_rezsim_mar_nem_mukodhet_sokaig","timestamp":"2019. augusztus. 31. 11:50","title":"Orbán volt minisztere szerint a mostani rezsim már nem működhet sokáig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11b8334a-7fa4-495e-890c-05feedc26193","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hibázott egy kanyarban, többször megcsúszott, majd nekiment a falnak az F1-es címvédő Lewis Hamilton a Belga Nagydíj harmadik szabadedzésén.","shortLead":"Hibázott egy kanyarban, többször megcsúszott, majd nekiment a falnak az F1-es címvédő Lewis Hamilton a Belga Nagydíj...","id":"20190831_Hamilton_Belgiumban_osszetorte_a_Mercedeset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11b8334a-7fa4-495e-890c-05feedc26193&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b498d87-3069-41aa-ab4b-a2c8f574c1b2","keywords":null,"link":"/sport/20190831_Hamilton_Belgiumban_osszetorte_a_Mercedeset","timestamp":"2019. augusztus. 31. 13:32","title":"Hamilton Belgiumban összetörte a Mercedesét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]