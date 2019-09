Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eeb0eeda-ef2f-45da-8dc8-715af2a43f24","c_author":"Hont András","category":"itthon","description":"Mi köze az amazonasi égő erdőknek a budapesti bulinegyedhez? Kiderül, ha globálisan és lokálisan is gondolkodunk. Vélemény.","shortLead":"Mi köze az amazonasi égő erdőknek a budapesti bulinegyedhez? Kiderül, ha globálisan és lokálisan is gondolkodunk...","id":"201935_aze_afold","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eeb0eeda-ef2f-45da-8dc8-715af2a43f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"749919df-eaa0-4cd5-806e-f30fd371b695","keywords":null,"link":"/itthon/201935_aze_afold","timestamp":"2019. szeptember. 01. 17:00","title":"Hont András: Azé a Föld?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323ebe31-0ade-45c5-adfb-6e0b4a9df3cd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pszichológus nagyobbik fiával együtt adott interjút, ilyen még nem volt.","shortLead":"A pszichológus nagyobbik fiával együtt adott interjút, ilyen még nem volt.","id":"20190902_vekerdy_tamas_vekerdy_daniel_interju_oktatas_koznevelesi_torveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=323ebe31-0ade-45c5-adfb-6e0b4a9df3cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d0c8ea6-53d4-43c4-b17f-a04277aface1","keywords":null,"link":"/elet/20190902_vekerdy_tamas_vekerdy_daniel_interju_oktatas_koznevelesi_torveny","timestamp":"2019. szeptember. 02. 07:41","title":"Vekerdy: Füttyre indítható, fegyelmezett szolgahadat képezünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214db04f-14b8-4c8a-940c-b153f48237f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyílt levélben kéri a veszprémi polgárokat és az igazgatói pályázatról döntő bizottságot a Veszprémi Petőfi Színház Társulata, hogy ne szavazzanak újra bizalmat a jelenlegi színházvezetésnek. Veszprémben egyébként is áll a bál, Oberfrank Pál igazgató ellen ugyanis személyi szabadság megsértésének vádjával indult eljárás.","shortLead":"Nyílt levélben kéri a veszprémi polgárokat és az igazgatói pályázatról döntő bizottságot a Veszprémi Petőfi Színház...","id":"20190831_Tovabb_durvul_a_veszpremi_Petofi_Szinhaz_valsaga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=214db04f-14b8-4c8a-940c-b153f48237f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e715a700-6a89-4d9d-84c3-d2b4a78df23e","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Tovabb_durvul_a_veszpremi_Petofi_Szinhaz_valsaga","timestamp":"2019. augusztus. 31. 13:25","title":"Tovább durvul a veszprémi Petőfi Színház válsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dfc6e19-51eb-40b8-be3c-d4c589f9b0d2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője nyerte a Formula-1-es Belga Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az első helyről.\r

","shortLead":"Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője nyerte a Formula-1-es Belga Nagydíj szombati időmérő edzését...","id":"20190831_f1_belga_nagydij_idomero_leclerc_vettel_hamilton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1dfc6e19-51eb-40b8-be3c-d4c589f9b0d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c2c130-1ab6-45ec-9aa2-23a73e3d913a","keywords":null,"link":"/sport/20190831_f1_belga_nagydij_idomero_leclerc_vettel_hamilton","timestamp":"2019. augusztus. 31. 17:11","title":"Ferrari-fölény, Mercedes-nyűgök a spái időmérőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a40bc37-469a-48d1-92d5-98e6c4529e5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alotti Nasri a 48 éves férfi halála után mondott fel a Zalai Szent Rafael Kórházban. Súlyos állításokat fogalmazott meg, volt kollégái nyílt levélben vágtak vissza.","shortLead":"Alotti Nasri a 48 éves férfi halála után mondott fel a Zalai Szent Rafael Kórházban. Súlyos állításokat fogalmazott...","id":"20190831_szivsebesz_zala_megyei_rafael_korhaz_alotti_nasri","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a40bc37-469a-48d1-92d5-98e6c4529e5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51163098-e729-45f1-bf01-095611b179e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_szivsebesz_zala_megyei_rafael_korhaz_alotti_nasri","timestamp":"2019. augusztus. 31. 21:31","title":"Belső vizsgálatot akart betege halála miatt a zalai kórházban felmondott osztályvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b88c8ce-5ba5-490e-88fd-fcbb46bd2931","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Háborús bűnnel kezdődött a második világháború – jelentette ki Andrzej Duda lengyel elnök vasárnap a nyugat-lengyelországi Wielunban, a háború kitörésének nyolcvanadik évfordulóján tartott megemlékezésen.","shortLead":"Háborús bűnnel kezdődött a második világháború – jelentette ki Andrzej Duda lengyel elnök vasárnap...","id":"20190901_masodik_vilaghaboru_evfordulo_frank_walter_steinmeier_andrzej_duda_megemlekezes_wielun","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b88c8ce-5ba5-490e-88fd-fcbb46bd2931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc9a3a1-2d5a-41e1-9c28-fcf12c9bf633","keywords":null,"link":"/vilag/20190901_masodik_vilaghaboru_evfordulo_frank_walter_steinmeier_andrzej_duda_megemlekezes_wielun","timestamp":"2019. szeptember. 01. 11:35","title":"Steinmeier: Németország mindig hálás lesz, hogy Európa és az európaiak visszafogadták őt maguk közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a628e2c-31e6-4e6b-ab1d-e46658802273","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már hét halottja van a szombati lövöldözésnek – jelentette be vasárnapi sajtótájékoztatóján a nyugat-texasi Odessa rendőrsége.\r

","shortLead":"Már hét halottja van a szombati lövöldözésnek – jelentette be vasárnapi sajtótájékoztatóján a nyugat-texasi Odessa...","id":"20190901_texas_odessa_midland_lovoldozes_amokfutas_halalos_aldozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a628e2c-31e6-4e6b-ab1d-e46658802273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d928158-8078-430a-858b-af6eb9c2bb35","keywords":null,"link":"/vilag/20190901_texas_odessa_midland_lovoldozes_amokfutas_halalos_aldozat","timestamp":"2019. szeptember. 01. 19:40","title":"Emelkedett a texasi ámokfutás halálos áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f209f137-59ff-4402-b94b-1eb30d431fea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megerősítette a Huawei, amit már korábban is sejteni lehetett: néhány hét múlva leleplezik a Mate 30 és Mate 30 Pro telefonokat.","shortLead":"Megerősítette a Huawei, amit már korábban is sejteni lehetett: néhány hét múlva leleplezik a Mate 30 és Mate 30 Pro...","id":"20190902_huawei_mate_30_mate_30pro_bemutato_szeptember_19","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f209f137-59ff-4402-b94b-1eb30d431fea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbdb49c0-4315-47c1-817d-c14d8d740678","keywords":null,"link":"/tudomany/20190902_huawei_mate_30_mate_30pro_bemutato_szeptember_19","timestamp":"2019. szeptember. 02. 08:33","title":"Itt a dátum: szeptember 19-én jön a Huawei idei legerősebb telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]