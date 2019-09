A Facebookkal kapcsolatos egyik állandó téma, hogy fizetőssé válik-e valamikor az oldal, vagy lesznek-e olyan funkciói, amikért később esetleg pénzt kell adni. Az utóbbi időben az alapító Mark Zuckerberg is máshogy kezdett beszélni erről, noha hangsúlyozta: a Facebooknak mindig lesz egy ingyenes verziója. De mi van, ha mégsem? Erről ír a SmartWorld, egy igen érdekes jel alapján.

A közösségi oldal augusztus 7-én egy kisebb változtatást hajtott végre a Facebook kijelentkezési képernyőjén. A felületen, a regisztrációs résznél egy új szöveg jelent meg az eddigi "Facebook is and will remain free", azaz, "A Facebook ingyenes, és az is marad" helyett. Ott most az látható, hogy "It's quick and easy", vagyis "Gyors és egyszerű".

Előtte/utána © Wayback Machine/BGR

Azt nem tudni, hogy mi okból változtatta meg a szöveget a Facebook, de az internetes archívum szerint a reggeli órákban, 6 és 7 között tették meg. Azóta az oldal magyarországi képernyőjéről is eltűnt az ingyenességre vonatkozó rész, és nálunk is a gyorsaságot és az egyszerűséget hangsúlyozzák. (Ha ellenőrizné, csak lépjen ki a fiókjából a böngészőben, és máris látni fogja.)

Bár messzemenő következtetéseket nincs értelme levonni, abban talán mind egyetérthetünk, hogy érdekes jelenségről van szó. A fizetősség kérdése egyébként nem olyan régen jött fel újra: Zuckerberg jobbkeze szerint is volt idő, amikor azon elmélkedtek, akár pénzt is kérhetnének az oldal használatáért. Ha belegondolunk, nem is olyan őrült ötlet ez: az oldalba épülő reklámok most is sokakat zavarnak, egy havidíjas, valószínűleg hirdetések nélküli oldalverzió viszont javíthatna a helyzeten.

Hogy Zuckerbergék meglépik-e valaha, már más kérdés, de ha így lesz, akkor az álhírgyárosoknak új hazugságot kell kitalálniuk. Az ezeket terjesztők egyik visszatérő ijesztgetése ugyanis épp az, hogy a Facebook belépési díjat fog kérni.

