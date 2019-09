Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1cd8d9c0-7e6e-44f7-a840-acd7a5922923","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyre gyakrabban bukkannak fel az interneten olyan fotók, amelyeken random turisták fotózkodnak vadon élő állatokkal. A szakértők szerint ez a divat rossz hatással van az állatok táplálkozására és szaporodására.","shortLead":"Egyre gyakrabban bukkannak fel az interneten olyan fotók, amelyeken random turisták fotózkodnak vadon élő állatokkal...","id":"20190904_A_szelfizes_kiboritja_a_vadon_elo_allatokat_megsem_allnak_le_vele_a_turistak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cd8d9c0-7e6e-44f7-a840-acd7a5922923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"419e0799-e2a1-4c3c-a449-8efd91a1ec26","keywords":null,"link":"/elet/20190904_A_szelfizes_kiboritja_a_vadon_elo_allatokat_megsem_allnak_le_vele_a_turistak","timestamp":"2019. szeptember. 04. 11:30","title":"A szelfizés kiborítja a vadon élő állatokat, mégsem állnak le vele a turisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0e6ed83-ae74-4cad-948a-027b404d5f5a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Árulkodó jelek: immár több országban is megnyílt a Galaxy Fold weboldala, ahol lehetőség van az előregisztrációra.","shortLead":"Árulkodó jelek: immár több országban is megnyílt a Galaxy Fold weboldala, ahol lehetőség van az előregisztrációra.","id":"20190904_samsung_galaxy_fold_eloregisztracio_osszehajthato_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0e6ed83-ae74-4cad-948a-027b404d5f5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d1a0666-da90-45ed-b55d-470612bbbab5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190904_samsung_galaxy_fold_eloregisztracio_osszehajthato_telefon","timestamp":"2019. szeptember. 04. 13:03","title":"Itt a bizonyíték: most már tényleg árulni kezdi a Samsung a Galaxy Foldot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef05675-cea0-49a3-bf43-ec7e66b514bd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ennél komolyabban nem veheti a saját hivatását.","shortLead":"Ennél komolyabban nem veheti a saját hivatását.","id":"20190903_97_kutyat_fogadott_otthonaba_egy_bahamai_no_mielott_lecsapott_a_Dorian","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ef05675-cea0-49a3-bf43-ec7e66b514bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c5a6b2-5e13-4746-a8e0-73d28f05446c","keywords":null,"link":"/elet/20190903_97_kutyat_fogadott_otthonaba_egy_bahamai_no_mielott_lecsapott_a_Dorian","timestamp":"2019. szeptember. 03. 16:26","title":"97 kutyát fogadott otthonába egy bahamai nő, mielőtt lecsapott a Dorian","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a2eba0-e28a-4443-a0fb-a1638aa550b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 1991-ben létrehozott szervezet akarja megtörni a Lungo Drom hegemóniáját a roma nemzetiségi választáson - írja a Népszava, amely úgy tudja, Farkas Flórián ismét az Országos Roma Önkormányzat elnöke lenne.

","shortLead":"Egy 1991-ben létrehozott szervezet akarja megtörni a Lungo Drom hegemóniáját a roma nemzetiségi választáson - írja...","id":"20190904_Konkurenciat_kaphat_Farkas_Florian","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98a2eba0-e28a-4443-a0fb-a1638aa550b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15c7cde1-315c-4c41-b304-5743f12abaa9","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_Konkurenciat_kaphat_Farkas_Florian","timestamp":"2019. szeptember. 04. 07:21","title":"Konkurenciát kaphat Farkas Flórián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a24d5f-9e1f-4f23-af71-1718d69eae33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi betonoszlopokat kötött az állatok lábára, majd belökte őket a Sióba.","shortLead":"A férfi betonoszlopokat kötött az állatok lábára, majd belökte őket a Sióba.","id":"20190902_Az_ugyeszseg_elott_a_ket_kutyat_megolo_kolesdi_ferfi_ugye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3a24d5f-9e1f-4f23-af71-1718d69eae33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a642ac15-eabd-4d5b-81ad-60e9ed5fbf0b","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Az_ugyeszseg_elott_a_ket_kutyat_megolo_kolesdi_ferfi_ugye","timestamp":"2019. szeptember. 02. 15:03","title":"Az ügyészség előtt a két kutyát megölő kölesdi férfi ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ac5ed0-7469-4a20-96ef-84fc8a0721ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két lap arról írt, hogy a Balaton fővárosának is nevezhető helyen olyan mértékű a bűnözés, hogy már a gyerekeket sem lehet leengedni az utcára.","shortLead":"A két lap arról írt, hogy a Balaton fővárosának is nevezhető helyen olyan mértékű a bűnözés, hogy már a gyerekeket sem...","id":"20190902_A_fideszes_tobbseg_szavazta_meg_Siofokon_hogy_inditsanak_pert_a_propagandamedia_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3ac5ed0-7469-4a20-96ef-84fc8a0721ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac895855-162f-4c7f-95d9-26fc8318cee4","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_A_fideszes_tobbseg_szavazta_meg_Siofokon_hogy_inditsanak_pert_a_propagandamedia_ellen","timestamp":"2019. szeptember. 02. 16:36","title":"A fideszes többség szavazta meg Siófokon, hogy indítsanak pert a propagandamédia ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bceb1cf6-9cd2-438a-9d2c-f0b12fae5b97","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Egészen különleges környezetben kezdte meg 56 gyerek az új tanévet Debrecenben, ahol pénteken átadták az állami pénzből épült, de csak milliós tandíjakért hozzáférhető nemzetközi iskolát. Az ünnepélyes iskolaavatón többek közt beszélt Gulyás miniszter, Kósa képviselő, Papp polgármester – szerencsére a kortesbeszédeket nem kellett a gyerekeknek a tűző napon végighallgatniuk. ","shortLead":"Egészen különleges környezetben kezdte meg 56 gyerek az új tanévet Debrecenben, ahol pénteken átadták az állami pénzből...","id":"20190902_debrecen_magainsikola_oktatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bceb1cf6-9cd2-438a-9d2c-f0b12fae5b97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68785c97-213e-49a8-8412-fbd71e51bbf3","keywords":null,"link":"/elet/20190902_debrecen_magainsikola_oktatas","timestamp":"2019. szeptember. 02. 14:20","title":"Nem átlagos jövedelmű családoknak – így adták át az állami magániskolát Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b32cae82-d1fa-4e31-ad07-31b7517616ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sebességtesztekkel foglalkozó PhoneBuff kíváncsi lett, hogyan vizsgázik a Samsung új Note mobilja a legjobbnak mondott iPhone-nal szemben. Érdekes eredmény jött ki.","shortLead":"A sebességtesztekkel foglalkozó PhoneBuff kíváncsi lett, hogyan vizsgázik a Samsung új Note mobilja a legjobbnak...","id":"20190902_sebessegteszt_iphone_xs_max_samsung_galaxy_note_plus_osszehasonlitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b32cae82-d1fa-4e31-ad07-31b7517616ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f1cccb4-a6bd-474f-8ada-31a1e051cd42","keywords":null,"link":"/tudomany/20190902_sebessegteszt_iphone_xs_max_samsung_galaxy_note_plus_osszehasonlitas","timestamp":"2019. szeptember. 02. 20:03","title":"Friss sebességteszt: a legjobb iPhone vagy a legújabb Samsung a gyorsabb?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]