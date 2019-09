Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5dc430e-deec-4c36-b29e-1ed3b770acde","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Orosz Pál szerint a fő cél a tapasztalatszerzés.","shortLead":"Orosz Pál szerint a fő cél a tapasztalatszerzés.","id":"20190904_orosz_pal_fradi_ftc_europa_liga_csoportkor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5dc430e-deec-4c36-b29e-1ed3b770acde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b5031d5-d55d-4d0e-bd66-16866292b16f","keywords":null,"link":"/sport/20190904_orosz_pal_fradi_ftc_europa_liga_csoportkor","timestamp":"2019. szeptember. 04. 15:51","title":"A Fradi-vezér elmondta, mit vár az Európa-ligától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3956b09-0888-4c5f-b911-82952bd0d775","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Egy, a játékosok világában is szokatlan laptopképernyő első példányait hozta el a berlini IFA 2019 szakkiállításra az Asus.","shortLead":"Egy, a játékosok világában is szokatlan laptopképernyő első példányait hozta el a berlini IFA 2019 szakkiállításra...","id":"20190904_asus_rog_300_hz_laptop_kepernyo_notebook_ifa_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3956b09-0888-4c5f-b911-82952bd0d775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5de64ff-82ca-4627-9ab1-631c6346f0cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190904_asus_rog_300_hz_laptop_kepernyo_notebook_ifa_2019","timestamp":"2019. szeptember. 04. 17:03","title":"Ütős új notebook: 300 Hz-es képernyővel érkezik az Asus új laptopja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"031f16e1-3a55-4569-8d97-6a8202276c39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a felhasználók védőoltásokról szóló információkra keresnek az oldalon, hiteles hírforrások oldalára irányítja őket. ","shortLead":"Ha a felhasználók védőoltásokról szóló információkra keresnek az oldalon, hiteles hírforrások oldalára irányítja őket. ","id":"20190905_facebook_uj_ertesites_oltasellenesseg_cdc_who_kanyaro_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=031f16e1-3a55-4569-8d97-6a8202276c39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a89c5cb-d353-4813-ae7c-8d412435a350","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_facebook_uj_ertesites_oltasellenesseg_cdc_who_kanyaro_jarvany","timestamp":"2019. szeptember. 05. 14:08","title":"A Facebook új értesítésekkel harcol az oltásellenesség ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12393561-47c0-46c9-8d29-b2158327b6d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Benkő Tibor honvédelmi miniszter szerint most minden helyiség megfelelően használható.","shortLead":"Benkő Tibor honvédelmi miniszter szerint most minden helyiség megfelelően használható.","id":"20190904_agyi_poloska_honvedkorhaz_benko_tibor_egeszsegugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12393561-47c0-46c9-8d29-b2158327b6d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"883f6eb4-5a17-4ba5-a7cf-5a17aa764066","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_agyi_poloska_honvedkorhaz_benko_tibor_egeszsegugy","timestamp":"2019. szeptember. 04. 17:29","title":"Ágyipoloska-invázió a Honvédkórházban: a főorvos szerint túlreagálják az orvosok, a miniszter szerint irtják a rovarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98017260-a7c8-41df-882a-7b4860eb2c85","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Magas szintű Putyin-közeli kapcsolatai vannak azoknak az oroszoknak, akik egy hangfelvétel szerint tavaly októberben Matteo Salvini akkori olasz belügyminiszter bizalmasával tárgyaltak arról, hogyan lehetne illegális pénzekkel támogatni Salvini pártját. A három orosz tárgyaló közül kettőt azonosítottak.","shortLead":"Magas szintű Putyin-közeli kapcsolatai vannak azoknak az oroszoknak, akik egy hangfelvétel szerint tavaly októberben...","id":"20190905_salvini_moszkva_oroszorszag_korrupci_putyin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98017260-a7c8-41df-882a-7b4860eb2c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a9297f-30a5-4c04-8283-4fb598c66606","keywords":null,"link":"/vilag/20190905_salvini_moszkva_oroszorszag_korrupci_putyin","timestamp":"2019. szeptember. 05. 13:59","title":"Kiderült, kivel tárgyalt illegális orosz pénzekről Salvini bizalmasa Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65cc7923-d974-4ec8-81e1-7f409306cfd6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Budapest Borfesztivál 28. alkalommal várja szeptember 5-8. között a kezdő és haladó borbarátokat, akik közel kétszáz hazai és külföldi kiállító több ezer borát kóstolhatják a szokásos impozáns helyszínen, a budai Várban. Az idén fókuszban az egri borvidék.","shortLead":"A Budapest Borfesztivál 28. alkalommal várja szeptember 5-8. között a kezdő és haladó borbarátokat, akik közel kétszáz...","id":"20190905_28_Budapest_Borfesztival__Eger_bevette_Budat_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65cc7923-d974-4ec8-81e1-7f409306cfd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7009cf76-aaab-4de3-8693-b2fe643d8889","keywords":null,"link":"/elet/20190905_28_Budapest_Borfesztival__Eger_bevette_Budat_","timestamp":"2019. szeptember. 05. 16:20","title":"Eger beveszi Budát a 28. Budapest Borfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e59a87f-085c-4a6f-90c8-86a23897fc10","c_author":"HVG","category":"hetilap","description":"","shortLead":"","id":"201936_erdelyi_demografiai_kilatasok_statisztika_eskozmetika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e59a87f-085c-4a6f-90c8-86a23897fc10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea5e8fd-4717-446b-b578-df510f72e0ef","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.36/201936_erdelyi_demografiai_kilatasok_statisztika_eskozmetika","timestamp":"2019. szeptember. 04. 00:00","title":"Erdélyi demográfiai kilátások: statisztika és kozmetika?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08d688f1-e0dc-4271-841e-a99ffc74400b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Várhatóan minden eddiginél nagyobb áradásokkal csap le a Dorian hurrikán csütörtökön az Egyesült Államok keleti partvidékére. \r

","shortLead":"Várhatóan minden eddiginél nagyobb áradásokkal csap le a Dorian hurrikán csütörtökön az Egyesült Államok keleti...","id":"20190905_dorian_hurrikan_eletveszely_aradasok_egyesult_allamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08d688f1-e0dc-4271-841e-a99ffc74400b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a66a798d-1c2d-4f1a-a9d0-e0c7f1be98e1","keywords":null,"link":"/vilag/20190905_dorian_hurrikan_eletveszely_aradasok_egyesult_allamok","timestamp":"2019. szeptember. 05. 05:48","title":"Újra megerősödött Dorian, az amerikai partokat ostromolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]