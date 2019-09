Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09ecb936-05aa-4566-b30a-95708ef47805","c_author":"Zsadányi István Zsolt","category":"gazdasag","description":"Az euró bevezetése és a konvergencia-előírások hatalma ahelyett, hogy megoldott volna problémákat, újakat teremtett – írja a horvátországi euróbevezetésről szóló cikkünkre válaszul Zsadányi István Zsolt közgazdász.","shortLead":"Az euró bevezetése és a konvergencia-előírások hatalma ahelyett, hogy megoldott volna problémákat, újakat teremtett –...","id":"20190906_Konvergaljunk_De_hova_zsadanyi_istvan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09ecb936-05aa-4566-b30a-95708ef47805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cdef6b1-4e6e-4012-bf6f-81f729400c0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190906_Konvergaljunk_De_hova_zsadanyi_istvan","timestamp":"2019. szeptember. 06. 12:15","title":"Konvergáljunk! De hova?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0df4349-5d0e-473d-b636-8fd8538ca4d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A döntő részben Bécsbe száműzött egyetem Budapesten maradt campusán, a Nádor utcában jövő szombaton tartanak izgalmas programokkal felturbósított fesztivált.","shortLead":"A döntő részben Bécsbe száműzött egyetem Budapesten maradt campusán, a Nádor utcában jövő szombaton tartanak izgalmas...","id":"20190906_Fesztivalozik_a_CEU","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0df4349-5d0e-473d-b636-8fd8538ca4d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cb51e13-e78a-43eb-bd24-ef23b62f2c73","keywords":null,"link":"/elet/20190906_Fesztivalozik_a_CEU","timestamp":"2019. szeptember. 06. 11:38","title":"Fesztiválozik a CEU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1baa140-a799-4bb3-8734-c081ff45960d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Vasárnap rendezik a Wizz Air Budapest félmaratont, jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani.","shortLead":"Vasárnap rendezik a Wizz Air Budapest félmaratont, jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani.","id":"20190906_wizz_air_felmaraton_futoverseny_budapest_forgalomkorlatozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1baa140-a799-4bb3-8734-c081ff45960d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d53731dc-d86e-40c8-9228-64bf27cc0ea8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190906_wizz_air_felmaraton_futoverseny_budapest_forgalomkorlatozas","timestamp":"2019. szeptember. 06. 18:16","title":"Rendesen felbolydul Budapest a hétvégi futóverseny miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df61006-df39-46bf-97c8-a8be1e5fbb1e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Három magyarnak is ismerős lehet Mateu Lahoz.","shortLead":"Három magyarnak is ismerős lehet Mateu Lahoz.","id":"20190906_Rossz_emlekeket_ebreszt_a_magyarszlovak_Ebselejtezo_jatekvezetoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7df61006-df39-46bf-97c8-a8be1e5fbb1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"911ecd05-637a-47f8-8d3f-f43f120ff452","keywords":null,"link":"/sport/20190906_Rossz_emlekeket_ebreszt_a_magyarszlovak_Ebselejtezo_jatekvezetoje","timestamp":"2019. szeptember. 06. 15:39","title":"Rossz emlékeket ébreszt a magyar-szlovák Eb-selejtező játékvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a9b1181-71d3-45e0-a8c1-dcfde84d625e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtökön működésbe lépett az EU tagállamai közötti igazságügyi együttműködésért felelős uniós ügynökség, az Eurojust új terrorizmusellenes nyilvántartása.","shortLead":"Csütörtökön működésbe lépett az EU tagállamai közötti igazságügyi együttműködésért felelős uniós ügynökség, az Eurojust...","id":"20190905_eu_terrorellenes_nyilvantartas_ctr_indulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a9b1181-71d3-45e0-a8c1-dcfde84d625e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2273981a-da63-42a2-9ba7-8db6fa1dbcef","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_eu_terrorellenes_nyilvantartas_ctr_indulas","timestamp":"2019. szeptember. 05. 20:03","title":"Ma bekapcsolták az EU nagy terrornyilvántartását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8625151-3833-4051-8d41-8df242c8b9be","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Több ezer új férőhely ellenére a magyar gyerekeknek még mindig csak a 17 százaléka jut bölcsődei ellátáshoz. A területi egyenlőtlenségek is önmagukért beszélnek: 3200 településből csak 600-ban van bölcsőde. A Budapesten élőknek kis túlzással már a várandósság alatt el kell kezdeni nézelődni, különben a következő három évben nem lesz esélyük visszatérni a munkahelyükre.","shortLead":"Több ezer új férőhely ellenére a magyar gyerekeknek még mindig csak a 17 százaléka jut bölcsődei ellátáshoz. A területi...","id":"20190905_Megkerdeztem_vane_hely_a_bolcsodeben_a_lanyomnak_visszakerdeztek_mikor_szuletik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8625151-3833-4051-8d41-8df242c8b9be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c2586f-5c80-4a7d-93c0-fcd285e76152","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_Megkerdeztem_vane_hely_a_bolcsodeben_a_lanyomnak_visszakerdeztek_mikor_szuletik","timestamp":"2019. szeptember. 05. 11:15","title":"„Megkérdeztem, van-e hely a bölcsődében a lányomnak. Visszakérdeztek, hogy mikor születik”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f3a9256-1109-4829-9873-83bca00790e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 67 éves asszony a helyszínen meghalt. ","shortLead":"A 67 éves asszony a helyszínen meghalt. ","id":"20190906_Mezogazdasagi_vontato_gazolt_halalra_egy_gyalogost","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f3a9256-1109-4829-9873-83bca00790e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5193522e-75ac-4a15-9335-7698c4308a92","keywords":null,"link":"/cegauto/20190906_Mezogazdasagi_vontato_gazolt_halalra_egy_gyalogost","timestamp":"2019. szeptember. 06. 05:26","title":"Traktor gázolt halálra egy gyalogost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiút egy 11 éves barátja társaságában találták meg, akivel korábban ugyanabban a gyermekotthonban laktak.","shortLead":"A fiút egy 11 éves barátja társaságában találták meg, akivel korábban ugyanabban a gyermekotthonban laktak.","id":"20190905_Egy_baratjaval_egyutt_talaltak_meg_az_eltunt_12_eves_fiut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"076bf162-782e-4d42-b50b-cf6cd201e2af","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_Egy_baratjaval_egyutt_talaltak_meg_az_eltunt_12_eves_fiut","timestamp":"2019. szeptember. 05. 07:48","title":"Egy barátjával együtt találták meg az eltűnt 12 éves fiút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]