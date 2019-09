Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dbb559e5-4b0e-40fa-b2e1-8295dc019314","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még távirányítani kell, de egyszer majd magától kunkoroghat a fájós fejekben.","shortLead":"Még távirányítani kell, de egyszer majd magától kunkoroghat a fájós fejekben.","id":"20190906_Agyban_tekereg_a_robotikus_gyogykukac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbb559e5-4b0e-40fa-b2e1-8295dc019314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"548a411d-c097-45da-ad56-624644072d73","keywords":null,"link":"/tudomany/20190906_Agyban_tekereg_a_robotikus_gyogykukac","timestamp":"2019. szeptember. 06. 13:28","title":"Agyban tekereg a robotikus gyógykukac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d39152db-fe95-46f5-816a-8d8b6584ea5e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem értenek egyet azzal, hogy kisebb szabálytalanságok miatt bezárassanak egy-egy üzletet, ezért jogszabály-módosítást kezdeményeznek.","shortLead":"Nem értenek egyet azzal, hogy kisebb szabálytalanságok miatt bezárassanak egy-egy üzletet, ezért jogszabály-módosítást...","id":"20190906_Aranytalan_szigorrol_beszelnek_a_balatoni_vendeglatosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d39152db-fe95-46f5-816a-8d8b6584ea5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79cfba2f-b1a9-4a86-b7b1-64bf46949d9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190906_Aranytalan_szigorrol_beszelnek_a_balatoni_vendeglatosok","timestamp":"2019. szeptember. 06. 06:23","title":"Aránytalan szigorról beszélnek a balatoni vendéglátósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd24f4e-2344-4f3b-b6c1-9ddba158e17e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A stroke nagyobb kockázatával nézhetnek szembe a vegetáriánus és a vegán étrend követői egy nagyszabású új kutatás szerint. A tudósok szerint elképzelhető, hogy a vegánságra épült ipar elkényelmesítő hatása áll a háttérben.","shortLead":"A stroke nagyobb kockázatával nézhetnek szembe a vegetáriánus és a vegán étrend követői egy nagyszabású új kutatás...","id":"20190907_vegan_vegetarianus_etrend_stroke_kockazata_feldolgozott_elelmiszerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bd24f4e-2344-4f3b-b6c1-9ddba158e17e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"399038c8-4076-40c3-9f19-43bfa444f05b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190907_vegan_vegetarianus_etrend_stroke_kockazata_feldolgozott_elelmiszerek","timestamp":"2019. szeptember. 07. 12:03","title":"Az is veszélyes lehet, ha valaki vegán – ha nem válogatja meg az ételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5080e7a-da3c-41a2-9871-ffafbe7047a2","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A zsidók tartják kézben az országot, de a cigány gyerekeknek is kijár a pofon – mondta öt évvel ezelőtt Kecel polgármestere, Haszilló Ferenc. Orbán is megkapta tőle a magáét. Akkor a Fidesz távozásra szólította fel, végül – mint most kiderült – mégsem zárták ki, a Fidesz jelöltjeként indul újra, hogy vezesse a Bács-Kiskun megyei várost.","shortLead":"A zsidók tartják kézben az országot, de a cigány gyerekeknek is kijár a pofon – mondta öt évvel ezelőtt Kecel...","id":"20190906_kecel_haszillo_zsidozo_rasszista_halalbuntetes_fidesz_kizaras_polgarmester_jelolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5080e7a-da3c-41a2-9871-ffafbe7047a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08682fcf-15c1-4089-9d05-f0d00a21af67","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_kecel_haszillo_zsidozo_rasszista_halalbuntetes_fidesz_kizaras_polgarmester_jelolt","timestamp":"2019. szeptember. 06. 13:30","title":"Mégsem zárták ki a zsidózó-cigányozó polgármestert a Fideszből, a párt most is őt indítja Kecelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3406f9d2-3a7a-4e59-b2e3-9b54ae5832ee","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mindketten az Oroszországba menekült Viktor Janukovics Moszkva-barát exelnök idején töltöttek be tisztséget.","shortLead":"Mindketten az Oroszországba menekült Viktor Janukovics Moszkva-barát exelnök idején töltöttek be tisztséget.","id":"20190906_Korozik_a_volt_ukran_miniszterelnokhelyettest_es_egy_volt_minisztert_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3406f9d2-3a7a-4e59-b2e3-9b54ae5832ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0697b702-9cf1-4d76-a3c5-5beac960d263","keywords":null,"link":"/vilag/20190906_Korozik_a_volt_ukran_miniszterelnokhelyettest_es_egy_volt_minisztert_is","timestamp":"2019. szeptember. 06. 15:55","title":"Körözik a volt ukrán miniszterelnök-helyettest és egy volt minisztert is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"457c9167-0881-4065-9d09-5744214aca51","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az F3-as versenyző Alex Peroni a Parabolica-kanyarban szállt el, de szerencsére nem esett baja.","shortLead":"Az F3-as versenyző Alex Peroni a Parabolica-kanyarban szállt el, de szerencsére nem esett baja.","id":"20190907_Spa_utan_Monzaban_is_volt_egy_horrorbaleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=457c9167-0881-4065-9d09-5744214aca51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78cd5151-329f-42a8-8373-cdb8560e4ae3","keywords":null,"link":"/sport/20190907_Spa_utan_Monzaban_is_volt_egy_horrorbaleset","timestamp":"2019. szeptember. 07. 13:07","title":"Spa után Monzában is volt egy horrorbaleset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08d688f1-e0dc-4271-841e-a99ffc74400b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes videót tett közzé az ABC News az Egyesült Államok partvidékén pusztító vihar egyik utózengéjéről.","shortLead":"Érdekes videót tett közzé az ABC News az Egyesült Államok partvidékén pusztító vihar egyik utózengéjéről.","id":"20190907_Meg_az_eg_szine_is_mas_lett_a_Dorian_hurrikan_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08d688f1-e0dc-4271-841e-a99ffc74400b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e1c87fa-c2c9-4c2e-af7e-9a903467a777","keywords":null,"link":"/tudomany/20190907_Meg_az_eg_szine_is_mas_lett_a_Dorian_hurrikan_utan","timestamp":"2019. szeptember. 07. 11:27","title":"Még az ég színe is más lett a Dorian hurrikán után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8dc2d9c-036d-48e4-a51f-7312b383a6fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Októberben érkezhet a tényfeltáró bizottság, de eredetileg novemberre már végezni akartak a jelentéssel. ","shortLead":"Októberben érkezhet a tényfeltáró bizottság, de eredetileg novemberre már végezni akartak a jelentéssel. ","id":"20190907_Csuzik_a_nepparti_bocsek_jelentese_a_Fideszrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8dc2d9c-036d-48e4-a51f-7312b383a6fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"163e36d0-6bec-4b0c-92ae-87f22e4570ff","keywords":null,"link":"/itthon/20190907_Csuzik_a_nepparti_bocsek_jelentese_a_Fideszrol","timestamp":"2019. szeptember. 07. 15:10","title":"Csúszik a néppárti bölcsek jelentése a Fideszről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]